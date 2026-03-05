全台瘋媽祖商機爆發！雄獅推「減壓式朝聖」999元起

每逢農曆3月，「全台瘋媽祖」的熱潮總讓數百萬信眾熱血沸騰。這場被譽為全球三大宗教盛事之一的文化祭典令人嚮往，但沿途交通管制、路線複雜與長途跋涉的體力負荷，也讓不少人望而卻步。因此，雄獅旅遊主打「減壓式朝聖」，透過專業文化導覽與彈性接駁，讓旅客無痛參與媽祖遶境盛會，一日行程最低999元起。

今年瘋媽祖的兩大重頭戲包括以路線飄忽不定、素有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖，也將在4月13日展開為期8天7夜的進香之旅，以及大甲鎮瀾宮媽祖將在4月17日展開9天8夜固定路線的遶境。

雄獅旅遊將行程升級為「文化體驗營」。隨團配備受過專業培訓的文化領隊，針對媽祖文化深入淺出地解說，讓遶境不再只是看熱鬧，針對民眾最擔心的體力透支問題，特別設計「雙點上下車」機制，讓旅客能親身參與遶境精華路段，又能適時上車補充體力，以最舒適的方式完成朝聖之旅。

為了讓忙碌的上班族也能共襄盛舉，除了最低999元的一日行程外，也有部分行程結合高鐵單程接駁，讓參與者得以「高速」追隨媽祖腳步，見證進香過程中最熱鬧、最具儀式感的精華時刻，每人2,600元起。

若想一次蒐羅台灣人文風情與壯麗絕景，雄獅重磅推出「全台瘋媽祖」三日環島遊，串聯「粉紅超跑」進香與懷舊「藍皮解憂號」兩大亮點。除了感受追隨媽祖鑾轎的信仰震撼，還能搭乘復古列車漫遊東海岸，在海風吹拂中享受慢活時光，將熱血宗教盛事、鐵道慢旅與在地海味完美串聯，打造身心靈俱足的深度環島體驗，每人9,999元起。

即日起至3月31日，刷國泰世華卡參與媽祖遶境進香行程，獨享一日遊折抵200元、二日遊折抵400元優惠；同步刷CUBE卡並選擇「趣旅行」權益，不限消費金額享3%小樹點（信用卡）回饋，且無上限累積。