德克士推 Team Taiwan WBC 應援套餐 陪球迷一起熱血觀賽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
德克士特別推出經典賽限定應援套餐陪伴球迷觀賽。德克士提供
連鎖速食品牌德克士力挺Team Taiwan推出WBC應援套餐，陪球迷一起熱血觀賽。

同時推出春季優惠「花開有理、省錢無罪」，整檔活動最高現省1,942元、最低53折，個人獨享餐只要99元起、雙堡109元、三人餐299元。

德克士指出，春暖花開、出遊與聚餐需求升溫，加上2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，全台掀起觀賽與聚餐熱潮。

德克士脆皮炸雞推出春季優惠檔期「花開有理、省錢無罪」，多款人氣餐點推出期間限定優惠，整檔活動最高現省1,942元、最低53折。其中雙堡餐最低只要109元，平均單堡不到55元銅板價；三人分享餐大滿足只要299元；人氣炸雞桶分享餐則推出399元優惠，讓消費者在春遊、聚會或週末聚餐時，都能以更實惠價格享受招牌炸雞美味。

春遊聚餐優惠開跑 招牌炸雞、漢堡套餐全面下殺

德克士此次推出春季優惠券活動「花開有理、省錢無罪」，涵蓋「買A送B」、「雙堡特惠」、「個人獨享餐」、「雙人激省餐」與「多人優惠分享餐」等多樣組合。

多款品牌明星餐點同步納入優惠，包括清爽風味的檸香雞腿堡、外酥內嫩的香酥脆雞堡，以及深受粉絲喜愛的咔滋脆皮手槍腿與咔滋脆皮炸雞桶等招牌產品，搭配咔滋薯霸、洋蔥圈與紫金QQ球等人氣點心，打造多樣化餐點組合，透過春季優惠活動，讓消費者無論是春遊出遊、好友聚餐或週末小聚，都能輕鬆享受金黃酥脆、外酥內嫩的德克士經典炸雞。

雙堡109元、三人餐299元 最高現省1,942元

本次優惠檔期也主打多款超值分享餐組合，其中人氣雙堡餐最低只要109元，平均單堡不到55元銅板價；而適合好友聚餐的三人分享餐則只要299元即可享用多樣餐點。

深受消費者喜愛的咔滋脆皮炸雞桶分享餐也推出399元優惠，整檔活動最高現省1,942元，從個人用餐到多人聚餐都能輕鬆享受優惠。

力挺Team Taiwan 德克士推WBC應援套餐

另一方面，隨著2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，全台球迷也紛紛為Team Taiwan應援。

德克士特別推出經典賽限定應援套餐陪伴球迷觀賽，其中「一棒入魂獨享餐」包含芝士嫩煎雞腿堡、薯霸與飲料組合，原價175元、優惠價109元，約62折。

而適合好友觀賽聚會的「全場沸騰分享餐」則包含5塊脆皮炸雞桶與咔滋香辣雞翅及飲料組合，原價672元、優惠價399元，約59折。德克士表示，希望透過應援餐點陪伴球迷一起為Team Taiwan熱血加油，在觀賽時刻也能大口享受炸雞與冰涼飲品。

德克士春季優惠最高現省1,942元最低下殺53折。德克士提供
德克士推花開有理、省錢無罪！限時推Team Taiwan WBC應援套餐。德克士提供
速食 經典賽 中華隊

