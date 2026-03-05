快訊

Clarks二百年的製鞋底氣 三瓣鞋2.0、輕鬆走系列亞洲楦型呼應實穿主義

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Clarks「三瓣鞋」系列2.0 PLUS，全新套入設計讓穿脫更舒適便捷。圖／Clarks提供
Clarks「三瓣鞋」系列2.0 PLUS，全新套入設計讓穿脫更舒適便捷。圖／Clarks提供

英國百年鞋履品牌Clarks已有201年的歷史軌跡，一個品牌能走過二百年的時光歲月，耐穿好走無疑是一大優勢，2026新品延續至今的舒適哲學。像是曾在亞洲熱銷30萬雙紀錄的「三瓣鞋」推出2.0升級版，首度推出套入式設計，套上就能走，提供更輕鬆方便的穿脫體驗。

作為品牌最具代表性的經典之作，Trigenic三瓣鞋今年迎來全新進化「三瓣鞋2.0 PLUS」系列。這次升級聚焦兩大核心：首次導入套入式面板，以及全面強化鞋墊支撐結構，讓舒適腳感再進一階。整體鞋型延續寬楦頭結構，提供充足鞋頭空間；鞋底延續原創獨立三瓣切割結構與超輕量設計，順應人體行走工學。

「Tri Ease輕鬆走」系列也是今年新品核心焦點，特別針對亞洲消費者腳型開發專屬楦型，透過寬楦設計與加大拇趾活動空間，優化足部貼合度，使鞋履在包覆與舒適之間更優化的體驗，並從肌肉動態與骨骼穩定原理出發，整合鞋底、鞋面與鞋墊設計，在實穿主義回歸的市場趨勢下，是為日常步行而生的舒適解決方案。

「ORIGINALs」系列今年融入防水科技與鞋底輕量化升級。面對混種鞋風潮與實穿主義回歸，這系列以進化版Wallabee袋鼠鞋回應市場趨勢，融入輕量化黃金大底與防水科技，讓復古美學與當代機能並行發展。Wallabee 2064同樣搭配黃金大底，但將鞋底輕量化，進一步強化抓地力與耐用性，同時保留輕盈穿感。

Clarks 全新「Tri Ease輕鬆走」系列，特別針對亞洲消費者腳型開發專屬楦型。圖／Clarks提供
Clarks 全新「Tri Ease輕鬆走」系列，特別針對亞洲消費者腳型開發專屬楦型。圖／Clarks提供

Clarks經典袋鼠鞋混種進化，輕量化黃金大底款，防水科技版本同步登場，左起Wallabee 2064真皮袋鼠鞋（男款）6,580元、Wallabee GTX真皮防水袋鼠鞋（男款）7,880元。圖／Clarks提供
Clarks經典袋鼠鞋混種進化，輕量化黃金大底款，防水科技版本同步登場，左起Wallabee 2064真皮袋鼠鞋（男款）6,580元、Wallabee GTX真皮防水袋鼠鞋（男款）7,880元。圖／Clarks提供

英國百年鞋履品牌Clarks 2026新品，將創新科技混種百年工藝，讓舒適腳感再進化。圖／Clarks提供
英國百年鞋履品牌Clarks 2026新品，將創新科技混種百年工藝，讓舒適腳感再進化。圖／Clarks提供

輕鬆走Tri Ease Slip系列，分別推出織物透氣面料休閒鞋（男款）6,580元、織物魔鬼氈瑪莉珍鞋（女款）6,580元。圖／Clarks提供
輕鬆走Tri Ease Slip系列，分別推出織物透氣面料休閒鞋（男款）6,580元、織物魔鬼氈瑪莉珍鞋（女款）6,580元。圖／Clarks提供

