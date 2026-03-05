聽新聞
0:00 / 0:00
Clarks二百年的製鞋底氣 三瓣鞋2.0、輕鬆走系列亞洲楦型呼應實穿主義
英國百年鞋履品牌Clarks已有201年的歷史軌跡，一個品牌能走過二百年的時光歲月，耐穿好走無疑是一大優勢，2026新品延續至今的舒適哲學。像是曾在亞洲熱銷30萬雙紀錄的「三瓣鞋」推出2.0升級版，首度推出套入式設計，套上就能走，提供更輕鬆方便的穿脫體驗。
作為品牌最具代表性的經典之作，Trigenic三瓣鞋今年迎來全新進化「三瓣鞋2.0 PLUS」系列。這次升級聚焦兩大核心：首次導入套入式面板，以及全面強化鞋墊支撐結構，讓舒適腳感再進一階。整體鞋型延續寬楦頭結構，提供充足鞋頭空間；鞋底延續原創獨立三瓣切割結構與超輕量設計，順應人體行走工學。
「Tri Ease輕鬆走」系列也是今年新品核心焦點，特別針對亞洲消費者腳型開發專屬楦型，透過寬楦設計與加大拇趾活動空間，優化足部貼合度，使鞋履在包覆與舒適之間更優化的體驗，並從肌肉動態與骨骼穩定原理出發，整合鞋底、鞋面與鞋墊設計，在實穿主義回歸的市場趨勢下，是為日常步行而生的舒適解決方案。
「ORIGINALs」系列今年融入防水科技與鞋底輕量化升級。面對混種鞋風潮與實穿主義回歸，這系列以進化版Wallabee袋鼠鞋回應市場趨勢，融入輕量化黃金大底與防水科技，讓復古美學與當代機能並行發展。Wallabee 2064同樣搭配黃金大底，但將鞋底輕量化，進一步強化抓地力與耐用性，同時保留輕盈穿感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。