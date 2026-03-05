快訊

饗賓唯一火鍋品牌「小福利麻辣鍋」宣布退場 四店全轉型為這品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

饗賓餐旅（7883）進行旗下品牌調整。「小福利麻辣鍋」餐廳將宣布暫時熄燈，5月起將陸續結束品牌營運，現有四家門市將全數轉型為另一品牌「朵頤牛排」。饗賓表示，此次調整主要考量火鍋市場競爭趨於飽和，因此重新檢視品牌定位並調整餐飲型態，決定讓「小福利麻辣鍋」階段性退場，透過品牌轉換讓美味「換乘」，持續為市場帶來新的餐飲體驗。未來資源將更集中於集團核心品牌發展。

台灣火鍋市場競爭激烈，繼築間宣布全面調整、大改版以因應市場變化，饗賓集團旗下唯一的火鍋品牌「小福利麻辣鍋」也宣布將全面退場，調整品牌型態。「小福利麻辣鍋」全台共有四家門市，包括新北市新店小碧潭店、新北中和環球店、桃園中茂店及新竹竹北遠百店。據點主要布局北台灣大型商場與百貨通路，鎖定家庭聚餐與年輕客群。

「小福利」為饗賓2021年推出的餐飲品牌，主打「火鍋版的饗食天堂」，吸引不少年輕客群。不過，在餐飲市場競爭日益激烈、品牌定位需更加清晰的情況下，集團近期重新檢視旗下品牌組合，最終決定讓「小福利」暫畫下句點。

接棒進駐的「朵頤牛排」目前全台已有三家門市，分別為台南小北門店、新莊宏匯店及台北新光站前店，此次品牌轉換後將一口氣新增四個據點，擴大品牌版圖。餐點主打排餐搭配自助吧形式，主餐分為經典、精選、極饗與海陸雙饗四大系列，價格728元起。除主餐外，自助百匯餐檯亦為品牌特色，提供主廚沙拉、開胃前菜、熱食配菜、披薩、義大利麵、燉飯及多款經典湯品等料理，採無限享用形式，強調多樣化餐檯與聚餐型用餐體驗。

饗賓餐旅近年積極進行品牌優化，目前旗下包括「饗食天堂」、「旭集」、「饗 A Joy」、「開飯川食堂」等多個品牌，涵蓋自助餐、精緻餐飲與主題料理等不同餐飲型態。隨著營運規模擴大，集團也持續透過品牌調整與市場定位重新梳理，強化各品牌差異化。

