破億國片演員人氣TOP 10 新人黑馬衝進榜

台灣國片熱潮來襲！

就在3月2日，現象級國片《陽光女子合唱團》再次締造影史奇蹟，短短66天內狂掃7億台幣票房，更寫下250萬觀影人次的驚人紀錄！回顧近一年來的台灣電影市場，可說是真真正正的「百花齊放」，不僅題材多元橫跨各種領域，票房成績更是相當亮眼！由《陽光女子合唱團》領軍，與《96分鐘》、《角頭—鬥陣欸》、《泥娃娃》以及《大濛》等五部神作接連衝破億元大關，為國片市場注入了最強心針。

延伸閱讀：《大濛》、《陽光女子合唱團》領軍5部破億神作！台灣國片熱潮來襲、賀歲強檔不斷

這波票房狂潮除了讓電影本身話題不斷，更讓劇中狂飆演技的演員們引起了全網的熱烈討論。究竟是誰在這波激烈競爭中，憑藉神級作品成功鞏固了無可撼動的頂級地位？又有誰化身大黑馬驚豔全場？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近一年內（2025/3/2～2026/3/1）這五部破億國片裡「十大備受關注的演員」。來看看你心目中那位賺人熱淚或是帥破天際的寶藏演員，是否也強勢入榜了吧！

No.10 鍾欣凌

翻攝FB／陽光女子合唱團

多次敲響金鐘的實力派演員鍾欣凌，在破億國片《陽光女子合唱團》中飾演靈魂人物「王姐」。相較於其他背景沉重的獄友，王姐自帶一股穩定、溫暖且幽默的氣息，不僅與多位影后同場飆戲展現強大氣場，更挑戰了超高難度的唱跳饒舌，成為全片最令人驚喜的亮點。回顧這段幕後故事，她笑稱又唱又跳真的是極大挑戰，光是要把動作和歌詞結合在一起就常常顧此失彼，反覆練習了無數次才完美呈現出這段驚豔場面。

隨著電影票房狂飆，鍾欣凌的討論度也水漲船高。影劇粉專「好·嗑電影」幽默將她過去演過的經紀人、流氓、女警到可愛婆婆全串聯在一起，笑稱這根本是「鍾欣凌的多元宇宙」，引發大批網友熱烈共鳴，紛紛笑回：「下一部就是王姐傳奇的一生」、「一個人撐起整個故事」。她演什麼像什麼的自然演技，也讓觀眾紛紛大讚她是一位充滿溫度、能讓人感動到痛哭流涕的寶藏演員。

No.9 安心亞

翻攝FB／陽光女子合唱團

近年成功轉型為實力派演員的安心亞，在破億國片《陽光女子合唱團》中徹底卸下甜美包袱，飾演女監裡的顏值與搞笑擔當「阿蘭」。這個外表亮麗、個性直來直往的女囚，看似嘴硬潑辣，總愛用毒舌帶動氣氛，實則內心極度渴望被愛，並用自己獨特的幽默方式默默守護著身邊的獄友。她毫無偶包的演出為這部催淚電影增添了無數笑點，最經典的一幕莫過於合唱團圍圈告解時，鍾欣凌起身順手拉了一下內褲，安心亞竟神來一筆即興大喊：「你屁股吃內褲哦！？你屁股在餓啦！」超生動的台詞不僅讓全場瞬間笑翻，更展現了她強大的臨場反應。

網友也紛紛大讚她與孫淑媚默契絕佳，兩人極接地氣的台味氣口、一搭一唱講垃圾話甚至即興饒舌，完美扮演了全片不可或缺的潤滑劑。除了搞笑本色，她也細膩刻畫出角色的脆弱，看似不在乎任何事，實則在不完美的人生裡慢慢學會面對自己的孤單與缺口。隨著電影大賣，安心亞的人氣再度狂飆，她笑稱現在走在路上都會被熱情大叫「阿蘭」，連去尾牙表演時還被主持人介紹為「受刑人阿蘭」。

No.8 柯煒林

翻攝FB／大濛 A Foggy Tale

奪下第62屆金馬獎最佳劇情片的破億國片《大濛》，不僅以1950年代的白色恐怖背景逼哭無數觀眾，更讓香港新生代實力派演員柯煒林，憑藉極具生命力的突破性演出強勢入圍金馬獎最佳男主角。他在片中飾演歷經酷刑折磨的外省三輪車伕「趙公道」，不僅成功克服語言隔閡，自然切換國語、粵語與台語，更將角色歷經滄桑卻依然保有人情味的草根氣質詮釋得淋漓盡致。他與方郁婷飾演的阿月結伴同行，建立起如父女又似戰友的深刻情誼，一句瀟灑又無奈的台詞「走囉！」，成為全片最令人心碎卻也最溫暖的記憶點。

戲裡的趙公道充滿韌性，戲外的柯煒林更是展現了令人動容的敬業精神。在拍攝期間正處於肺腺癌康復期的他，不僅完美消化了高難度的戲份，在金馬獎結束後更全台跑透透出席映後座談。面對粉絲心疼他「還在生病卻這麼拚」，他親自暖心回覆，幽默表示自己把吃標靶藥當作慢性病控制，氣色有時還比一般人好，更展現香港人愛工作的精神笑稱：「心痛的話就多抓幾個人進戲院看大濛，讓我們的溫柔被看見好不好？」這番真誠的發言惹哭大批網友，紛紛湧入留言替他打氣，再帶動討論聲量上升。

No.7 翁倩玉

翻攝FB／陽光女子合唱團

創下7億驚人票房的台片之光《陽光女子合唱團》，促成了國寶級巨星翁倩玉睽違台灣大銀幕47年的世紀回歸。曾奪得金馬影后的她，這次在片中飾演監獄裡輩分最高、宛如定海神針的「玉英奶奶」，這個角色曾是當紅歌星，卻因不堪丈夫長期家暴而選擇毒殺夫子入獄。現年75歲的翁倩玉不僅挑戰全素顏與老態妝的演出，更發揮極致的內心戲，將為人母的罪咎與長期被壓抑的靜默詮釋得絲絲入扣。在片中，她以嚴厲又心軟的方式守護著獄友，並化身合唱團指揮，帶領這群跌入谷底的女性用歌聲尋回生命的陽光與尊嚴。

除了展現影后級的演技，身兼歌星底蘊的她也親自獻唱電影曲目《時間之歌》，充滿磁性與歷練的溫暖嗓音再度征服觀眾。許多影迷看完電影後紛紛大讚「前面都沒哭，阿嬤真的讓我破防」、「把一代歌姬的殞落演得完全能共情」、「絕對是整場的MVP」。她那深情且充滿蒼涼感的演出，不僅讓年輕世代重新認識了這位傳奇女星，更讓她的網路聲量與討論度再創高峰。

No.6 孫淑媚

翻攝FB／陽光女子合唱團

曾奪下金曲台語歌后、並以《天橋上的魔術師》入圍金鐘視后的孫淑媚，不僅是演歌雙棲的實力派代表，近年更因逆齡神顏被網友封為「台版Jennie」。在破億國片《陽光女子合唱團》中，她卻徹底拋下偶包，飾演外剛內柔的「阿珮」。為了呈現角色的滄桑感，她頂著逼真的老妝、滿臉斑點與褪色的紅色霧眉上陣。她受訪時幽默透露，自己是被導演「騙」去犧牲扮醜，看到同劇的陳意涵、安心亞等獄友都漂漂亮亮，自己卻醜到「差點在鏡子前報警」，極度敬業的突破性造型成為全片一大亮點。

沒想到，破格的造型在電影上映後意外掀起一波「認人地獄」熱潮。孫淑媚親自在Threads上發文笑喊：「弱弱的問一下，有人知道我有演《陽光女子合唱團》嗎？」讓許多觀眾立即驚呼「我真的也沒認出來，不過演技真的太厲害啦」、「看到最後字幕介紹演員名字才知道」。然而，讓觀眾折服的不僅是外型的顛覆，更是她細膩的演技。她刻意改變姿態，以粗獷的肢體語言詮釋個性剛直的大姐頭，不僅與鍾欣凌、安心亞等人默契拋接即興加戲，扛起全片的搞笑擔當。身為歌后的她更親自獻唱電影插曲〈Je Gai 姐改〉，用全方位的實力再次震撼大銀幕。

No.5 何曼希

翻攝FB／陽光女子合唱團

2026年開年最強的「怪物新人」絕對非何曼希莫屬！今年23歲的她，在破億國片《陽光女子合唱團》迎來大銀幕初登場，飾演為了籌父親醫藥費落入黑道圈套、最終因反擊性暴力而入獄的19歲叛逆少女「劉宥芯」。為了完美詮釋角色受創後的厭世與防備心，她在開拍前將自己逼到暴瘦三公斤；片中一段充滿爆發力的鋼管舞橋段，她更是拒絕使用替身忍痛親自上陣，將角色壓抑的憤怒與渴望救贖的情感宣洩得淋漓盡致。

儘管是初次演戲，何曼希自帶的高級「電影臉」與極具侵略性的表演張力，讓她在面對翁倩玉、鍾欣凌等影后級前輩時依然氣場全開，毫無生澀感。她在片中從極度封閉到逐漸被愛融化、透過歌聲敞開心房的轉折，深深牽動著觀眾的情緒。電影上映後，她的亮眼表現立刻在網路上引爆超高討論度，大批網友看完電影第一件事就是狂搜她的名字，紛紛暴動直呼「第一次演戲可以演成這樣真的很棒」、「我自己宣佈，第63屆金馬獎最佳新演員得獎的是何曼希」。這股無法阻擋的超強氣勢不僅讓她聲名大噪，目前更已打鐵趁熱，接下全新青春電影《無法計算的青春》擔綱女主角，演藝之路備受矚目。

No.4 宋芸樺

翻攝FB／96分鐘

憑藉校園愛情片走紅的宋芸樺，在破億高鐵災難鉅片《96分鐘》中化身冷靜幹練的刑事警察「黃欣」。為了完美詮釋這個必須在疾駛列車上、於96分鐘內應對炸彈危機的角色，她親自田調真實的已婚女刑警，刻意壓低聲線並改變肢體狀態來展現強悍氣場。在引進好萊塢虛擬攝影棚技術的高壓拍攝下，她不僅展現了超越常人的理性判斷，甚至在激烈的動作戲中還不小心讓前輩李李仁掛彩瘀青，被劇組驚呼根本是「女版阿湯哥」。

讓觀眾深深震撼的不僅是動作戲，更是她極具張力的情感層次。身為林柏宏飾演的拆彈專家之妻，黃欣既是穩住乘客恐慌的執法者，也是內心充滿掙扎的伴侶。宋芸樺透露，在片尾那場最關鍵的視訊對戲中，當聽到林柏宏說出「我跑不動了」的瞬間，她身為刑警的武裝瞬間瓦解，回歸為心碎的妻子，並在做出最終選擇前留下了一抹溫柔理解的淺淺微笑。這份充滿矛盾與深情的爆發性演技，讓無數觀眾淚灑影廳，紛紛大讚「原本以為她演警察沒魄力，看到最後才懂選角多神」、「這絕對是宋芸樺演得最好的一部電影」，完美撕下昔日的青春標籤，讓大眾看見她令人驚豔的深刻蛻變。

No.3 陳意涵

翻攝FB／陽光女子合唱團

在橫掃台灣影史、票房突破7億大關的催淚神作《陽光女子合唱團》中，擔綱女主角的陳意涵迎來了極具爆發力與母愛張力的巔峰之作。曾奪下台北電影節影后的她，這次挑戰充滿厚度的悲劇角色「李惠貞」，因不堪家暴、為護胎而失手殺夫入獄。為了能再次見到被迫送養的女兒，她發起並促成了合唱團的成立。導演林孝謙透露，陳意涵不僅親自把飾演女兒的兩歲童星接回家同住培養默契；拍攝餐廳激戰戲時，即使腳趾甲裂開爆血，她包紮十五分鐘後仍立刻重回鏡頭前搏鬥，展現令人敬佩的極致敬業。

許多觀眾盛讚她在片中的眼淚「實在太厲害」，尤其是在與女兒告別、以及隔著鐵門遠望女兒的橋段，陳意涵將一個母親的無能為力、掙扎與護子心切詮釋得淋漓盡致。網友紛紛大推「整個情緒都被她帶著走」、「比起《比悲傷更悲傷的故事》演技又更上了好幾層樓」。隨著電影票房狂飆，不僅讓影迷看見她溫柔且堅毅的強大氣場，更讓正在拍攝新作的導演老公許富翔霸氣認輸。陳意涵受訪時幽默笑稱，自從票房破3億後，平時愛把她當競爭對手的老公就迎來180度大轉變，直呼「老婆妳是最棒的，這輩子都不會跟妳比了」，逗趣的夫妻互動也讓她的討論聲量再掀高潮。

No.2 王識賢

翻攝FB／角頭文創 - GATAO MOVIE

在票房突破1.6億的黑幫電影《角頭－鬥陣欸》中，影視歌三棲的殿堂級藝人王識賢再度回歸，飾演靈魂人物「仁哥」。這次故事聚焦於角頭宇宙的前傳，他尚未成為獨當一面的龍頭，而是跟隨在「貴董」身邊的得力幹將。面對六大巨頭的權謀互鬥與利益糾葛，他不僅展現了遊走黑社會的游刃有餘，更帶領著五虎將死守北館的規矩與義氣。

除了大銀幕上拳拳到肉的火爆大亂鬥，王識賢也親自獻唱電影主題曲〈兄弟人生〉，深情的嗓音為這部陽剛的黑幫片注入了強烈的情感張力。隨著電影熱賣，主演群全台跑透透進行夜市掃街謝票，人氣爆棚的王識賢讓短短10分鐘的路程硬是走了一小時。極度寵粉的他不僅沿路與粉絲擊拳，更直接拿起大聲公現場飆唱多首金曲，甚至在遊覽車門口加碼安可，被網友狂讚根本是「行動KTV」。網路上也有不少粉絲看完電影後熱烈告白，直呼「看完覺得王識賢最帥」、「我真的好想加入北館哦」，再帶動聲量衝高。

No.1 林柏宏

翻攝FB／96分鐘

榮登本次話題聲量榜首的，是在全台票房突破2億、更曾強勢霸榜Netflix冠軍的高鐵災難大片《96分鐘》中，展現從影以來最高強度演出的林柏宏。他飾演因過往爆炸案留下創傷症候群的拆彈專家「宋康任」，意外在疾駛的高鐵上捲入「減速即引爆」的極限危機。為了完美呈現專業姿態，他不僅率先挑戰全台首座虛擬攝影棚，更在受訓時穿上重達45公斤的防爆裝，連頭盔一戴上就當場閃到脖子卻仍硬撐完訓。這份連真實防爆顧問都大讚無懈可擊的敬業精神，也讓他被前輩李李仁封為「湯姆克魯宏」。

除了硬核的拆彈過程，林柏宏在狹窄車廂內與蔡凡熙上演近三分鐘的一鏡到底肉搏戰，拍到第12次體力耗盡時，更被全劇組拚命的氛圍感動到眼眶泛淚。在極具爆發力的動作戲外，他細膩詮釋了角色面對極端抉擇時的道德掙扎，以及面對銀幕妻子宋芸樺時的深情與脆弱。這份剛柔並濟的演技，在電影上線後讓他再度圈粉無數，大批觀眾激動狂讚「眼神實在太有戲」、「演技完全不輸前輩」、「拜託給他一座最佳男主角」。這股壓倒性的討論熱潮，讓林柏宏毫無懸念地拿下本次話題演員的冠軍寶座！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月2日至2026年3月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

《96分鐘》不是第一、《泥娃娃》沒上榜！近兩年十大國片討論度揭曉

年度話題台劇TOP 10盤點！家庭婚姻、社會寫實、懸疑類型全面洗榜

周星馳十大經典角色最新排行揭曉！食神竟然沒入榜、至尊寶跌出前五

十大必追律政韓劇出爐！公益律師、少年法庭、秘密森林好評霸榜

2025十大韓劇話題演員都有誰？《苦盡柑來》大霸榜 三部作品帶動主角人氣