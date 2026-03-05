驚蟄強碰天赦日…4生肖將翻身 今晚7時前把握轉運關鍵

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民俗專家廖大乙說，節氣「驚蟄」和今年首個天赦日同一天相當罕見，正能量更強烈是求財開運關鍵時機。圖／AI生成
民俗專家廖大乙說，節氣「驚蟄」和今年首個天赦日同一天相當罕見，正能量更強烈是求財開運關鍵時機。圖／AI生成

今天是節氣「驚蟄」巧逢今年首個天赦日，民俗專家廖大乙說，驚蟄、天赦日罕見同一天，正能量更強烈，今晚7時前是求財開運關鍵，可拜虎爺擊退小人去霉氣，進而招財，尤其蛇、豬、虎、猴4生肖將走大運，但忌穿黑色，亮色系為宜。

廖大乙指出，丙午馬年是沒有節氣「立春」的「無春年」，為陰氣較重的「極陰年」，整體運勢恐較為黯淡，也因此讓平常多在暗處的八大行業相對蓬勃，甚至詐騙嚴重，因此建議民眾可把握罕見且正能量強的「驚蟄」逢天赦日來改運招財。

「驚蟄」是一年之中第3個節氣，如字面所示，驚動還在冬眠蟄伏的昆蟲，代表天地萬物復甦恢復生機，靈動力本來就強，又逢2026年第一個天赦日，正能量更加強烈，若覺得近年運勢不順或要為今年求財開運，今將是關鍵的絕佳時機。

廖大乙說，虎爺公能趕小人並咬錢招財，今可準備三層肉跟「生鴨蛋」到常去有供奉虎爺的宮廟，虔誠祭拜請祂幫忙擊退小人、去霉氣避災厄；若沒時間去拜拜，可在今晚7時前在可見天處朝東、西方兩大利方，向天公懺悔祈願從「心」開始。

不過民眾要注意，想要改運招財，不論是去廟裡或見天處拜拜都應注意儀容，忌諱露肚臍、破褲等會漏財的穿搭；此外，去年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖將開始走大運，但忌穿黑色，以亮色系為宜，並建議行善布施，有利運勢加速大開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 運勢 生肖

