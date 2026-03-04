全方位AI手機王者登場！三星Galaxy S26旗艦系列在台上市　頂級攝錄再創「演唱會神機」巔峰

集結超直覺AI、頂級攝錄影規格、極致硬體效能的三星Galaxy S26旗艦系列在台上市，再創「演唱會神機」新巔峰，Galaxy S26 Ultra更為全球首款內建智慧防窺的手機，即日起至3月11日於各大指定通路開放限量預購，3月18日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式開賣。此外，Galaxy生態圈新品Buds4｜Buds4 Pro真無線藍牙耳機同步上市，串起AI生活的新篇章。

隨著AI技術應用日趨成熟，智慧手機已成為大眾每日接觸AI的主要途徑。三星以深耕多年的研發實力，積極拓展AI應用，截至去年底已有超過4億部Galaxy裝置具備AI功能，在2026年將致力達成8億部的目標；而自2024年推出首款AI手機起不斷突破創新，秉持將AI互動體驗化繁為簡的理念，最容易上手的AI手機三星Galaxy S26旗艦系列因應而生。

台灣三星電子總經理梁準原表示，全新Galaxy S26旗艦系列迎來革命性突破，讓AI不再只是被動回應，更能主動預判需求，提供更貼心、更直覺的行動體驗；同時，因應台灣蓬勃發展的K-POP文化，三星進一步強化影像與錄音實力，期盼以進化版「演唱會神機」，再次成為粉絲應援不可或缺的拍照利器。

三星Galaxy S26旗艦系列搭載全新的Galaxy AI，能更深度且安全地整合應用程式與使用者資料，讓溝通互動、創作、日常打理化繁為簡。「Now Nudge（AI即時協助）」可偵測對話內容，智慧預測使用者行動並提供即時協助，像是音樂祭預備搶票、安排客戶會議都能主動提醒或提供行事曆捷徑。進階版相片智慧助理不僅可把照片中的路人完美消除，更升級支援輸入文字生成、插入照片自然合成。「創意工作室」只要輸入文字或選擇照片，便能產出專屬系列貼圖、邀請函、桌布等圖像，更是粉絲自製應援小物的超強幫手。「搜尋圈」也再進化，一圈即搜尋、翻譯、找音樂超便利，搜尋時更可輸入延伸文字指令，提升效率。

在相機部分。三星Galaxy S26旗艦系列的超明亮夜幕攝影實力大躍進，其中Galaxy S26 Ultra廣角鏡頭進光量較前代提升47%、5倍遠距鏡頭提升37%，並能減少暗處噪點與雜訊，捕捉所有清晰細節，搭配最高100倍超高倍變焦，坐在看台區後排也能瞬間拉近與表演者的距離；前置鏡頭升級應用AI影像訊號處理演算法，能優化人像的肌膚紋理與膚色、清楚呈現髮絲細節，搭配更寬廣的拍攝視角，留下完美舞台打卡紀念。

此外，三星Galaxy S26旗艦系列的超穩定動態錄影實力媲美專業運動相機，在搖滾區跟著節奏與台上表演者忘情大跳、戶外奔跑追拍，手機大幅度翻轉或劇烈晃動，影像依然能保持水平穩定不失衡。音訊橡皮擦功能再進化，AI智慧調整影片中雜音，讓人聲更突出，線上APP影片亦支援音訊橡皮擦功能，無法親臨現場、看其他粉絲「飯拍」也可享受身歷其境的音質。

三星Galaxy S26 Ultra為全球首款內建智慧防窺的手機，給予立即隱私防護，使用者還能自主設定特定應用程式啟用防窺，或僅套用於彈出視窗，防堵有心人士窺看個人訊息。並具備超快速充電3.0，配備5,000mAh大電量，升級60W有線快充，30分鐘可充達75%電力，並支援25W無線快充，整日追星依然電力十足。三星Galaxy S26旗艦系列更首次在台灣支援eSIM，並保有實體雙卡槽，靈活切換行動數據方案，出國追星、經常出差往返海外更方便。

三星Galaxy S26旗艦系列共推出漫遊紫、漫遊黑、漫遊藍、漫遊白等4色，Galaxy S26 12GB+256GB版建議售價30,900元、12GB+512GB版建議售價36,900元；Galaxy S26+ 12GB+256GB版建議售價37,900元、12GB+512GB版建議售價43,900元；Galaxy S26 Ultra 12GB+256GB版建議售價44,900元、12GB+512GB版建議售價50,900元，最頂規的16GB+1TB版共有漫遊紫、漫遊黑兩色，建議售價59,900元。

即日起至3月11日三星Galaxy S26旗艦系列於各大指定通路開放限量預購，名額有限額滿為止。預購成功並於4月14日前完成取機，購買Galaxy S26 Ultra｜S26+｜S26 256GB版，不加價享容量升級至512GB；購買Galaxy S26 Ultra 512GB加價3,000元享容量升級至1TB。

三星同步推出新一代穿戴生力軍Galaxy Buds4系列，耳機採金屬切割設計，展現俐落風格，搭配內凹控制面板，操作更直覺。具備雙喇叭並加寬低音單體，面積較前代增加19.8%，完美呈現深邃豐富的聲音層次；最佳化主動式降噪強化版以Galaxy AI智慧偵測環境，並能依照環境變化調節降噪強度；無法空出手操控耳機時，透過頭部動作控制功能，由Galaxy AI智慧感應頭部動作，點頭、搖頭即能接聽來電。亦可透過AI智慧喚醒聲控啟用Gemini和Perplexity等助理啟用AI服務。串聯手機後，捏住耳機即可啟動即時翻譯「聆聽模式」，參加海外粉絲見面會也能秒懂偶像發言。

●附註：詳細活動內容以官網、門市、各通路公告為準。

三星Galaxy S26旗艦系列的相片智慧助理再進化，支援插入照片自然合成。圖／三星提供

三星Galaxy S26旗艦系列的相片智慧助理再進化，使用者自行描述想要修改的內容即可完成調整。圖／三星提供

三星Galaxy Buds4 Pro推出極光白、 粉霧金（三星商城限定色）、 曜石黑等3色。圖／三星提供

三星Galaxy S26 Ultra「超明亮夜幕攝影」再進化。圖／三星提供

三星Galaxy S26旗艦系列的「創意工作室」可透過手寫塗鴉、插入照片或輸入文字提示，快速將想法轉化為精美的視覺作品，包括系列貼圖、邀請卡與個人化桌布等。圖／三星提供

三星Galaxy S26旗艦系列搭載「Now Nudge（AI即時協助）」功能，能提供貼近情境的建議，收到通知時可主動判別行事曆項目並檢查行程是否有衝突。圖／三星提供

三星Galaxy S26旗艦系列的超穩定動態攝影新升級，新增「水平鎖定功能」，進一步強化影片拍攝效果。圖／三星提供

三星發表Galaxy S26旗艦系列，為迄今最直覺的Galaxy AI手機。圖／三星提供