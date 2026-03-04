快訊

Fami!ce茶口味粉絲必衝！全家「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店新推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，Fami!ce茶口味粉絲必衝。圖／全家便利商店提供
隨著春意漸濃，全家便利商店每年最受期待的「抹茶季」於今日（3月4日）正式展開，於2024年熱銷超過300萬支的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸，「全家」更同步化身為抹茶天堂，以「一抹茶香」為主題 ，推出超過10款跨品類抹茶新品，並透過「大人系苦甜」與「Q彈多層次口感」的雙重食感為開發核心，推出酷繽沙、minimore甜點、烘焙麵包、SOHOT炎選的現烤點心等多元品項，另即日起至3月17日同步推出Let’s tea厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元的限時優惠。

「伊藤園抹茶霜淇淋」重磅回歸，此次不僅使用日本直輸100%的鹿兒島抹茶，更在茶粉的含量上加量升級，入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長，讓整體層次更顯濃郁鮮明。與之搭配的是「焦糖蘇打風味霜淇淋」，焦糖的甜香與清爽感，成功襯托出抹茶的濃厚茶感，交織出耐吃不膩的新滋味，3月5日至3月7日透過「全家」APP「隨買跨店取」可享5支188元的超值優惠。

除此之外，「抹茶白玉酷繽沙」同樣使用伊藤園100%日本直輸鹿兒島抹茶調製冰沙，搭配Q彈白玉麻糬更是療癒感滿分，不管是「加咖啡」或是「加牛奶」，都是春日午後療癒身心的最佳選擇，即日起至3月17日「抹茶白玉酷繽沙」享新品嘗鮮價59元（原價65元）。

「全家」抹茶季陸續推出3款特色甜甜圈，打造甜甜圈的多元宇宙。甜點品牌minimore推薦必嘗「抹茶生甜甜圈」，口感鬆軟Q彈且回甘，每一口都能嘗到清新茶香，售價49元；「SOHOT炎選」以現烤點心「伊藤園抹茶甜甜圈」，帶來外酥內軟的現做食感，將抹茶甘醇與甜甜圈香甜完美結合，售價39元；烘焙甜點則以沾覆濃郁抹茶醬，茶香清爽馥郁、甜而不膩的「濃韻抹茶Q堤」，售價39元。

另外還有「抹茶千層蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」、「抹茶蒙布朗布丁」、「濃抹茶麻糬QQ丹麥」、好丘聯名「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」、「抹茶紅豆奶霜蛋糕」、「生醇厚抹茶紅豆滿餡」、「極濃抹茶鬆餅」、「春日抹茶夾心」等新品，呈現濃濃日式風情。即日起至3月17日「全家」抹茶季甜點、土司蛋糕及麵包等指定商品任選第二件6折，SOHOT炎選系列任2件88折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店化身為抹茶天堂，推出超過10款跨品類抹茶新品，包含酷繽沙、minimore甜點、烘焙麵包、SOHOT炎選的現烤點心等多元品項。圖／全家便利商店提供
迎接春日午茶時光，全家便利商店「抹茶生甜甜圈」、「伊藤園抹茶甜甜圈」、「濃韻抹茶Q堤」茶香圈人心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出好丘聯名「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」、「春日抹茶夾心」等新品，即日起至3月17日抹茶季甜點、土司蛋糕及麵包等指定商品任選第二件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店抹茶季推出逾10款抹茶鮮食，打造免出國的日式茶金饗宴。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熱銷300萬支「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸，Fami!ce聯名伊藤園「100%日本直輸」推大人系苦甜霜淇淋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore甜點必吃爆餡「抹茶生甜甜圈」、「抹茶千層蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」、「抹茶蒙布朗布丁」。圖／全家便利商店提供
Fami!ce茶口味粉絲必衝！全家「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸

