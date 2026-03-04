快訊

i-dle周末大巨蛋開唱 宋雨琦搶先一步當三葉草女孩

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals攜手宋雨琦帶來「 Samba Day」全新企劃。圖／adidas Originals提供
adidas Originals攜手宋雨琦帶來「 Samba Day」全新企劃。圖／adidas Originals提供

K-POP女團i-dle本周末3月7日將在台北大巨蛋展開世界巡迴演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》，這是i-dle首度在台北大巨蛋開唱，她們也是第一個站上大巨蛋舉辦專場演唱會的女團。adidas Originals為迎接宋雨琦即將抵台，攜手宋雨琦帶來「 Samba Day」全新企劃。

adidas Originals攜手宋雨琦帶來「 Samba Day」全新企劃。圖／adidas Originals提供
adidas Originals攜手宋雨琦帶來「 Samba Day」全新企劃。圖／adidas Originals提供

誕生於1950年代的Samba，此後在不同世代之間流轉，從球場延伸至街頭，經典持續生長，風格不斷更新。adidas Originals本季延續 Samba Day企劃，以「Everyday is Samba Day」為核心主張，並圍繞女性視角展開，為經典廓形注入煥新細節，以更豐富的設計語彙回應日常穿搭的需求。

本季Samba設計語彙融入多種元素，在不同場景中自然切換風格。圖／adidas Originals提供
本季Samba設計語彙融入多種元素，在不同場景中自然切換風格。圖／adidas Originals提供

本季Samba在通勤、約會、旅行或城市漫步等不同場景中自然切換，設計語彙納入水鑽亮眼元素、加入動物紋與金屬鞋面等細節、仿皮革結合鉤織鞋面的拼接處理，融入復古手作氣息以及金屬感鞋面帶來俐落未來感光澤。這次Samba Day系列形象由宋雨琦演繹。

金屬感鞋面帶來俐落未來感光澤。圖／adidas Originals提供
金屬感鞋面帶來俐落未來感光澤。圖／adidas Originals提供
宋雨琦同款，SAMBA OG W，4,690元。圖／adidas Originals提供
宋雨琦同款，SAMBA OG W，4,690元。圖／adidas Originals提供

PUMA正式宣布張凌赫成為品牌代言人

PUMA正式宣布演員張凌赫成為品牌代言人，隨著這次合作發布，張凌赫同步演繹H-STREET #隨型鞋系列。 H-STREET OG #隨型鞋，靈感源自PUMA ARCHIVE中經典的田徑鞋設計，鞋款採用輕量化結構＋透氣網眼材質設計搭配經典T字鞋頭輪廓，整體線條俐落流暢；以銀色勾勒流線型條紋點綴其中，展現復古與未來感並存的風格，也從賽道走向城市街頭。

PUMA正式宣布演員張凌赫成為品牌代言人。圖／PUMA提供
PUMA正式宣布演員張凌赫成為品牌代言人。圖／PUMA提供

張凌赫演繹H-STREET隨型鞋系列。圖／PUMA提供
張凌赫演繹H-STREET隨型鞋系列。圖／PUMA提供

大巨蛋

