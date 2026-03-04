快訊

「黑沃咖啡」客製精品咖啡禮盒 躍上中台灣燈會城市舞台

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
黑沃咖啡創辦人林佩霓說，讓收到的人感受溫暖與被重視，是黑沃真正重視的客製。記者宋健生／攝影
黑沃咖啡創辦人林佩霓說，讓收到的人感受溫暖與被重視，是黑沃真正重視的客製。記者宋健生／攝影

「2026中台灣燈會」熱潮席捲全台，參觀人次突破655萬人次，創下歷史新高。今年燈會首度攜手芬蘭經典IP姆明一族(The Moomins)，也就是民眾熟悉的嚕嚕米，以「極光下的姆明谷」為主題，為台中打造出兼具童話感、療癒感與國際魅力的城市燈會盛景。

在這場最具代表性的城市盛會中，台中市政府特別選用台中發跡品牌「黑沃咖啡」禮盒作為城市交流伴手禮之一，不僅展現在地品牌的實力，也讓黑沃咖啡以「客製精品咖啡禮盒」之姿，成為台中城市形象與送禮美學的重要代表。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，「今年中台灣燈會以大家熟悉的嚕嚕米作為主題，我覺得非常有共鳴。因為嚕嚕米所代表的，不只是可愛，而是一種溫暖、療癒、陪伴與想像力。這樣的精神，其實和咖啡很像，也和黑沃一直想做的台中市政府特別選用台中發跡品牌「黑沃咖啡」禮盒作為城市交流伴手禮之一很像」。

林佩霓指出，對黑沃來說，一份真正有價值的禮盒，不只是精美包裝或節慶形式，而是能不能透過內容，把情感、品味與故事傳遞出去。尤其精品咖啡本身就是一種高度講究細節的產品，從產區、品種、處理法、烘焙曲線，到最後入口的香氣、酸質、甜感與尾韻，每一個環節都反映出品牌的專業與態度。

林佩霓說，「我們做客製精品咖啡禮盒，從來不只是換一個外盒，而是從咖啡本身開始思考。什麼樣的豆子適合這份禮盒？什麼樣的風味能代表送禮者想傳達的心意？什麼樣的設計語言，能讓收到的人感受到溫暖與被重視？這些，才是黑沃真正重視的客製」。

她進一步表示，這也是黑沃多年來堅持精品咖啡專業的原因，相信只有當咖啡本身夠好，禮盒才有真正的說服力；只有當內容與設計同樣到位，這份禮盒才不只是商品，而會成為讓人記得住的作品。

今年燈會以姆明一族／嚕嚕米的療癒形象，為台中增添更多國際感與溫暖氛圍；而黑沃則希望透過精品咖啡的專業，讓這份溫暖不只停留在賞燈當下，更能延伸到日常生活與人與人之間的交流之中。無論是企業送禮、城市交流、節慶贈禮，或是品牌合作，黑沃都希望讓咖啡成為一種更有溫度的溝通方式。

林佩霓表示，「嚕嚕米讓大家記住了台中燈會今年特有的溫柔與幸福感；而黑沃想做的，就是把這份感受透過客製精品咖啡禮盒保存下來。讓收到禮盒的人，不只是喝到一杯精品咖啡，而是感受到一座城市的細膩、一個品牌的誠意，還有送禮者想傳達的心意」。

作為台中的發跡品牌，黑沃咖啡多年來持續深耕精品咖啡市場，並曾榮獲台中十大伴手禮首獎。隨著品牌即將邁入十周年，黑沃也持續深化客製精品咖啡禮盒布局，從精品豆款內容、包裝設計、品牌主題整合到整體送禮敘事，建立屬於黑沃的差異化優勢。

林佩霓強調，咖啡是有溫度的，精品是有深度的，而客製則是讓這份溫度與深度，真正走進人心。這也是黑沃未來很重要的方向，希望把來自台中的精品咖啡，做成可以代表城市、代表品味，也代表情感連結的禮盒作品。

展望未來，黑沃咖啡將持續以精品為本，透過更高規格的咖啡專業與更完整的客製能力，讓客製精品咖啡禮盒不只是送禮選項，更成為傳遞城市溫度、品牌價值與台灣精品精神的重要載體。

今年中台灣燈會以嚕嚕米作為主題，黑沃咖啡也推出客製精品咖啡禮盒。記者宋健生／攝影
今年中台灣燈會以嚕嚕米作為主題，黑沃咖啡也推出客製精品咖啡禮盒。記者宋健生／攝影

「黑沃咖啡」創辦人林佩霓，展示躍上中台灣燈會城市舞台的客製精品咖啡禮盒。記者宋健生／攝影
「黑沃咖啡」創辦人林佩霓，展示躍上中台灣燈會城市舞台的客製精品咖啡禮盒。記者宋健生／攝影

全城Team Taiwan！千人應援派對×城市下酒祭熱血登場！ATT4FUN戶外LIVE轉播WBC經典賽 打造連續四天最狂城市棒球日

迎接全球矚目的WBC世界棒球經典賽，信義ATT 4 FUN將於3月5日至3月8日推出「全城Team Taiwan」應援活動，邀請全台球迷一同走出家門，在戶外巨幕前為台灣加油。現場不僅號召千人應援派對，更結合7間戶外酒吧與4間主題餐廳共同推出經典熱血限量活動，一同打造連續四天8場賽事最狂城市棒球應援派對。

咒術粉快衝！咒術 0 展祭出三月壽星限定福利，驚喜加贈乙骨憂太、熊貓原畫明信片特典

人氣動漫鉅作「咒術迴戰」熱潮持續攀升！隨著動畫第三季「死滅迴游前篇」正式開播，由知名動畫公司 MAPPA 操刀的高水準製作再次驚豔粉絲們，流暢的動作與鏡頭運鏡，被粉絲盛讚「火力全開」。正當這波咒術浪潮席捲全台之際，由聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展 劇場版咒術迴戰 0 篇」也正於台北松菸熱烈展出中，展覽不僅延續了作品的熱血與感動，更邀請粉絲在追新番的同時，重返一切故事的起點、深度感受「咒術迴戰」作品的魅力。

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

2023年，西班牙國家舞團攜全本芭蕾舞劇《卡門》來台演出後，掀起觀眾熱烈迴響與一票難求的盛況。暌違三年，被譽為「西班牙文化大使」的西班牙國家舞團（Compañía Nacional de Danza）將由遠百獨家呈獻，於今年7月23日至7月25日重磅登上國家戲劇院舞台，隆重呈獻古典芭蕾經典鉅作《唐吉訶德》舞劇。該劇不僅是舞團最具代表性的劇目，也象徵舞團藝術發展的成熟與深化，展現其作為西班牙當代舞壇旗艦團隊的國際影響力。全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》早鳥限時最低92折將於3月5日中午12點於udn售票網準時開賣，把握機會一睹國家級舞團帶來的舞蹈盛宴！

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

在餐飲圈提到保羅．派瑞（Paul Pairet），全球饕客第一時間總會聯想到他位於上海、以極致前衛感官體驗著稱的米其林三星餐廳「Ultraviolet」。然而，這位傳奇法國名廚的下一步動向引發市場熱烈討論，因為他即將把旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，新餐廳就開在原「蘭」餐廳舊址，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

韓國美妝掃貨注意！4類戰利品最易被沒收 內行人揭「安檢地雷」

臉書粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，近日恰逢韓國美妝通路促銷期間，不少旅客掃貨後才發現商品在機場安檢被沒收。粉專透露，有人購買化妝水棉片卻在通關時被收走，顯示仍有許多旅客對手提行李液體規範不夠清楚，特別整理常見踩雷品項，提醒赴韓旅遊民眾提前留意。

LINE Pay Money和iPASS MONEY差在哪？ 內行人：懶人用它

一名女網友在Dcard分享，最近仍有人搞不清楚LINE Pay Money和iPASS MONEY的差異，甚至有人抱怨「LINE不能轉帳了？」因此她整理兩者差別，方便大家理解。LINE Pay Money內建於LINE App中，免額外安裝，適合平時就在LINE轉帳或偶爾繳費的用戶。使用完整功能需綁定銀行帳戶並完成身分驗證，支援掃碼付款、網購付款與部分帳單繳納。

