「黑沃咖啡」客製精品咖啡禮盒 躍上中台灣燈會城市舞台

「2026中台灣燈會」熱潮席捲全台，參觀人次突破655萬人次，創下歷史新高。今年燈會首度攜手芬蘭經典IP姆明一族(The Moomins)，也就是民眾熟悉的嚕嚕米，以「極光下的姆明谷」為主題，為台中打造出兼具童話感、療癒感與國際魅力的城市燈會盛景。

在這場最具代表性的城市盛會中，台中市政府特別選用台中發跡品牌「黑沃咖啡」禮盒作為城市交流伴手禮之一，不僅展現在地品牌的實力，也讓黑沃咖啡以「客製精品咖啡禮盒」之姿，成為台中城市形象與送禮美學的重要代表。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，「今年中台灣燈會以大家熟悉的嚕嚕米作為主題，我覺得非常有共鳴。因為嚕嚕米所代表的，不只是可愛，而是一種溫暖、療癒、陪伴與想像力。這樣的精神，其實和咖啡很像，也和黑沃一直想做的台中市政府特別選用台中發跡品牌「黑沃咖啡」禮盒作為城市交流伴手禮之一很像」。

林佩霓指出，對黑沃來說，一份真正有價值的禮盒，不只是精美包裝或節慶形式，而是能不能透過內容，把情感、品味與故事傳遞出去。尤其精品咖啡本身就是一種高度講究細節的產品，從產區、品種、處理法、烘焙曲線，到最後入口的香氣、酸質、甜感與尾韻，每一個環節都反映出品牌的專業與態度。

林佩霓說，「我們做客製精品咖啡禮盒，從來不只是換一個外盒，而是從咖啡本身開始思考。什麼樣的豆子適合這份禮盒？什麼樣的風味能代表送禮者想傳達的心意？什麼樣的設計語言，能讓收到的人感受到溫暖與被重視？這些，才是黑沃真正重視的客製」。

她進一步表示，這也是黑沃多年來堅持精品咖啡專業的原因，相信只有當咖啡本身夠好，禮盒才有真正的說服力；只有當內容與設計同樣到位，這份禮盒才不只是商品，而會成為讓人記得住的作品。

今年燈會以姆明一族／嚕嚕米的療癒形象，為台中增添更多國際感與溫暖氛圍；而黑沃則希望透過精品咖啡的專業，讓這份溫暖不只停留在賞燈當下，更能延伸到日常生活與人與人之間的交流之中。無論是企業送禮、城市交流、節慶贈禮，或是品牌合作，黑沃都希望讓咖啡成為一種更有溫度的溝通方式。

林佩霓表示，「嚕嚕米讓大家記住了台中燈會今年特有的溫柔與幸福感；而黑沃想做的，就是把這份感受透過客製精品咖啡禮盒保存下來。讓收到禮盒的人，不只是喝到一杯精品咖啡，而是感受到一座城市的細膩、一個品牌的誠意，還有送禮者想傳達的心意」。

作為台中的發跡品牌，黑沃咖啡多年來持續深耕精品咖啡市場，並曾榮獲台中十大伴手禮首獎。隨著品牌即將邁入十周年，黑沃也持續深化客製精品咖啡禮盒布局，從精品豆款內容、包裝設計、品牌主題整合到整體送禮敘事，建立屬於黑沃的差異化優勢。

林佩霓強調，咖啡是有溫度的，精品是有深度的，而客製則是讓這份溫度與深度，真正走進人心。這也是黑沃未來很重要的方向，希望把來自台中的精品咖啡，做成可以代表城市、代表品味，也代表情感連結的禮盒作品。

展望未來，黑沃咖啡將持續以精品為本，透過更高規格的咖啡專業與更完整的客製能力，讓客製精品咖啡禮盒不只是送禮選項，更成為傳遞城市溫度、品牌價值與台灣精品精神的重要載體。

今年中台灣燈會以嚕嚕米作為主題，黑沃咖啡也推出客製精品咖啡禮盒。記者宋健生／攝影