全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

2023年，西班牙國家舞團攜全本芭蕾舞劇《卡門》來台演出後，掀起觀眾熱烈迴響與一票難求的盛況。暌違三年，被譽為「西班牙文化大使」的西班牙國家舞團（Compañía Nacional de Danza）將由遠百獨家呈獻，於今年7月23日至7月25日重磅登上國家戲劇院舞台，隆重呈獻古典芭蕾經典鉅作《唐吉訶德》舞劇。該劇不僅是舞團最具代表性的劇目，也象徵舞團藝術發展的成熟與深化，展現其作為西班牙當代舞壇旗艦團隊的國際影響力。全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》早鳥限時最低92折將於3月5日中午12點於udn售票網準時開賣，把握機會一睹國家級舞團帶來的舞蹈盛宴！

改編跨世紀經典文學巨作．傳遞最純正的西班牙民族精神

西班牙國家舞團自創立以來，歷經多位世界級藝術總監領軍，在古典與當代之間不斷拓展藝術疆界，兼具技術實力與文化深度。此次來台演出的《唐吉訶德》，更被視為舞團詮釋古典芭蕾語彙與西班牙民族精神的代表之作，充分體現其「以國家文化為根，與國際舞台對話」的藝術定位。

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》改編自西班牙文學巨匠塞萬提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）的同名小說，原著為世界文學史上最具影響力的作品之一。芭蕾版本雖以小說中支線情節為創作主軸，卻保留原著對理想、自由與愛情的追尋精神。舞劇故事圍繞熱情奔放、聰慧機敏的少女姬特莉（Kitri）與真誠勇敢的理髮師巴西里奧（Basilio），兩人為追求自由愛情、對抗權威與世俗安排，展開一段充滿幽默、冒險與浪漫色彩的旅程。在唐吉訶德與桑丘．潘沙的穿針引線下，整齣舞劇在寫實與幻想之間交織出豐富的戲劇層次。

遠百獨家呈獻西班牙國家舞團《唐吉訶德》由知名編舞家Martínez改編，融入更鮮明的西班牙文化元素。圖／聯合數位文創提供

世界級編舞家Martínez操刀．芭蕾結合熱情佛朗明哥舞蹈

本次演出版本由現任巴黎歌劇院芭蕾舞團舞蹈總監、伯努瓦舞蹈獎（Benois de la Danse）得主 José Carlos Martínez 改編創作。Martínez 以19世紀「古典芭蕾之父」莫里斯．佩蒂帕（Marius Petipa）的經典版本為基礎，在尊重古典技術體系與結構框架的前提下，融入更鮮明的西班牙文化元素，使人物性格更加立體，並透過舞段節奏與場景轉換的流動設計，讓敘事更為緊湊而富層次。

在舞蹈風格上，Martínez 將嚴謹細膩的古典芭蕾技巧，與熱烈奔放的佛朗明哥精神巧妙融合。從手腕、指尖到腳步節奏的細節設計，都可見西班牙民族舞蹈的影子，使作品在華麗炫技之外，更具文化辨識度與情感溫度。舞台美學亦呼應西班牙風土色彩，透過鮮明明亮的色調與層次豐富的群舞場面，營造出節慶般的熱情氛圍。

劇中的經典大雙人舞技巧高超，為全劇的必看亮點之一。圖／聯合數位文創提供

超高絕技「32鞭轉」「經典大雙人舞」．宛如節慶般的視覺饗宴

舞劇《唐吉訶德》素以熱情奔放的音樂、炫技十足的舞蹈段落與濃厚戲劇張力聞名於世，與《天鵝湖》並列為全球最受歡迎的古典芭蕾舞劇之一。劇中最令人期待的包括第三幕婚禮場景中的經典大雙人舞（Grand Pas de Deux），舞者需以高度默契完成連續高難度托舉、旋轉與跳躍，展現爆發力與穩定度兼具的技術實力；姬特莉獨舞中的「32鞭轉」（32 fouettés）更是對舞者平衡感、核心力量與心理專注度的極限考驗，往往成為全場掌聲雷動的高潮時刻。

此外，群舞段落融合西班牙民族舞蹈的節奏與動態線條，從熱鬧市集到夢幻的風車與精靈場景，場面轉換層次分明，既保有古典芭蕾嚴整的結構之美，也流露濃厚地域文化風情，使整體舞作在技巧與情感、傳統與創新之間取得精彩平衡。

此次，由遠百獨家呈獻西班牙國家舞團攜全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》來台，不僅是一場國際級芭蕾盛會，更是一場跨越文學、音樂與舞蹈的西班牙文化饗宴，帶領觀眾走進《唐吉訶德》內理想與愛情交織的奇幻世界。全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》將於今年7月23日至7月25日於國家戲劇院演出，早鳥最低折扣於3月5日中午12點在 udn售票網 準時開賣。由西班牙國家級舞團帶來西班牙史上最偉大的文學巨作《唐吉訶德》全本芭蕾舞劇，古典芭蕾與佛朗明哥舞蹈交織而成的盛宴，觀眾千萬不能錯過！

【演出資訊】

獨家冠名贊助：遠東百貨

主辦單位：聯合數位文創

製作團隊：Compañía Nacional de Danza

演出時間：2026/7/23至7/25，共三場

演出地點：國家戲劇院（地址：臺北市中正區中山南路21之1號）

購票連結： udn售票網 （早鳥折扣期間3/5（四）中午12點~3/31（二）23:59）

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/2026CNDDON

客服專線： 02-2649-1688（每日09:00-18:00）

場次票價：$4,680/ $4,280/ $3,880/ $3,380/ $2,880/ $2,280/ $1,280

（多元友善席*2、友善陪同席*2 $4,280；多元友善席*2、友善陪同席*2 $2,280；輪椅席*6、陪同席*6 $1,940；輪椅席*4、陪同席*4 $1,690；輪椅席*1、陪同席*1 $1,140）