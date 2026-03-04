獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

在餐飲圈提到保羅．派瑞（Paul Pairet），全球饕客第一時間總會聯想到他位於上海、以極致前衛感官體驗著稱的米其林三星餐廳「Ultraviolet」。然而，這位傳奇法國名廚的下一步動向引發市場熱烈討論，因為他即將把旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，新餐廳就開在原「蘭」餐廳舊址，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

相對於 「Ultraviolet」的神祕與高門檻，2019年創立於上海新天地的「POLUX」則展現了保羅．派瑞截然不同的感性面貌。這間以他兒時喜愛的卡通角色命名的餐廳，被視為主廚的「法式鄉愁」。不同於冷酷的實驗性空間，「POLUX」營造出彷彿置身於法國鄉下外婆家，或巴黎街角老咖啡館般的溫馨感，透過木質家具與懷舊地磚，將法式日常的優雅與隨興完美融合。

「POLUX」在上海新天地已是極具代表性的指標名店，其最大的特色在於「全天候（All-day）」的服務概念，從早午餐、下午茶到正式晚餐都能滿足。其中被譽為「上海最好吃」的法式吐司，更是許多饕客魂牽夢縈的經典滋味。儘管定位為親民的 Bistro 小館，但料理背後仍帶著保羅．派瑞對風味的極致要求，在「三星名廚、降維打擊」之下，無論是焦香誘人的煎鵝肝、皮脆肉嫩的油封鴨腿，或是濃郁層次分明的法式洋蔥湯，都體現了法式經典的深厚底蘊與精準火候。

「POLUX」這次來到台北展店，是品牌首次將觸角延展到海外，保羅．派瑞本人也多次專程來到台灣考察，認為台灣市場對於西餐的接受程度並不亞於日、韓，使台北這次得以超車東京與首爾，成為「POLUX」第一個進駐的海外城市。

「POLUX」台北店將以合資方式經營，保羅．派瑞選擇與甫獲《臺灣米其林指南2025》一星肯定的「La Vie睿麗」餐廳執行長吳睿弘、「蘭」與「朧粵」餐廳創辦人劉宗原（Frank）成為合作夥伴，主張「不到台幣1,000元，就可以吃得到法國三星名廚的料理」，攜手在台北共同開拓令人耳目一新的法式餐飲版圖。

隨著台北店籌備進入倒數階段，品牌也正式發出徵才令，積極尋找具備熱忱與細節掌控力的廚房及外場夥伴，包含副主廚、甜點主廚及營運總監等職位，目前台北店已有多位核心幹部飛往上海「POLUX」受訓。這不僅是一間新餐廳的開幕，更象徵著台北將正式擁有一個與國際接軌的法式生活場域，讓人隨時能推開門，在經典法式小館風味與自在節奏裡，與道地的巴黎靈魂優雅相遇。

「POLUX」台北店將開在原「蘭」餐廳舊址。圖／摘自IG（@poluxbypp.taipei）

法式小館「POLUX」正式插旗台北，預計5月進入試營運。圖／摘自IG（@ poluxbypp）

「POLUX」的法式吐司，是許多饕客魂牽夢縈的經典滋味。圖／摘自IG（@ poluxbypp）