快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「POLUX」定位為親民的 Bistro 小館。圖／摘自IG（@ poluxbypp）
「POLUX」定位為親民的 Bistro 小館。圖／摘自IG（@ poluxbypp）

在餐飲圈提到保羅．派瑞（Paul Pairet），全球饕客第一時間總會聯想到他位於上海、以極致前衛感官體驗著稱的米其林三星餐廳「Ultraviolet」。然而，這位傳奇法國名廚的下一步動向引發市場熱烈討論，因為他即將把旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，新餐廳就開在原「蘭」餐廳舊址，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

相對於 「Ultraviolet」的神祕與高門檻，2019年創立於上海新天地的「POLUX」則展現了保羅．派瑞截然不同的感性面貌。這間以他兒時喜愛的卡通角色命名的餐廳，被視為主廚的「法式鄉愁」。不同於冷酷的實驗性空間，「POLUX」營造出彷彿置身於法國鄉下外婆家，或巴黎街角老咖啡館般的溫馨感，透過木質家具與懷舊地磚，將法式日常的優雅與隨興完美融合。

「POLUX」在上海新天地已是極具代表性的指標名店，其最大的特色在於「全天候（All-day）」的服務概念，從早午餐、下午茶到正式晚餐都能滿足。其中被譽為「上海最好吃」的法式吐司，更是許多饕客魂牽夢縈的經典滋味。儘管定位為親民的 Bistro 小館，但料理背後仍帶著保羅．派瑞對風味的極致要求，在「三星名廚、降維打擊」之下，無論是焦香誘人的煎鵝肝、皮脆肉嫩的油封鴨腿，或是濃郁層次分明的法式洋蔥湯，都體現了法式經典的深厚底蘊與精準火候。

「POLUX」這次來到台北展店，是品牌首次將觸角延展到海外，保羅．派瑞本人也多次專程來到台灣考察，認為台灣市場對於西餐的接受程度並不亞於日、韓，使台北這次得以超車東京與首爾，成為「POLUX」第一個進駐的海外城市。

「POLUX」台北店將以合資方式經營，保羅．派瑞選擇與甫獲《臺灣米其林指南2025》一星肯定的「La Vie睿麗」餐廳執行長吳睿弘、「蘭」與「朧粵」餐廳創辦人劉宗原（Frank）成為合作夥伴，主張「不到台幣1,000元，就可以吃得到法國三星名廚的料理」，攜手在台北共同開拓令人耳目一新的法式餐飲版圖。

隨著台北店籌備進入倒數階段，品牌也正式發出徵才令，積極尋找具備熱忱與細節掌控力的廚房及外場夥伴，包含副主廚、甜點主廚及營運總監等職位，目前台北店已有多位核心幹部飛往上海「POLUX」受訓。這不僅是一間新餐廳的開幕，更象徵著台北將正式擁有一個與國際接軌的法式生活場域，讓人隨時能推開門，在經典法式小館風味與自在節奏裡，與道地的巴黎靈魂優雅相遇。

「POLUX」台北店將開在原「蘭」餐廳舊址。圖／摘自IG（@poluxbypp.taipei）
「POLUX」台北店將開在原「蘭」餐廳舊址。圖／摘自IG（@poluxbypp.taipei）

法式小館「POLUX」正式插旗台北，預計5月進入試營運。圖／摘自IG（@ poluxbypp）
法式小館「POLUX」正式插旗台北，預計5月進入試營運。圖／摘自IG（@ poluxbypp）

「POLUX」的法式吐司，是許多饕客魂牽夢縈的經典滋味。圖／摘自IG（@ poluxbypp）
「POLUX」的法式吐司，是許多饕客魂牽夢縈的經典滋味。圖／摘自IG（@ poluxbypp）

Paul Pairet以全球首間感官沈浸式餐廳 「Ultraviolet」 ，多次獲得米其林三星殊榮。圖／摘自IG（@ paulpairet）
Paul Pairet以全球首間感官沈浸式餐廳 「Ultraviolet」 ，多次獲得米其林三星殊榮。圖／摘自IG（@ paulpairet）

巴黎 餐廳 上海

延伸閱讀

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

震撼餐飲圈！高雄米其林一星承料理長宣布離職 藤本詳一感性告白台灣

龍蝦免費吃！夏慕尼攜手蔡康永傳情 情侶上傳牽手照送價值破千大龍蝦

相關新聞

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館POLUX插旗台北 5月試營運

在餐飲圈提到保羅．派瑞（Paul Pairet），全球饕客第一時間總會聯想到他位於上海、以極致前衛感官體驗著稱的米其林三星餐廳「Ultraviolet」。然而，這位傳奇法國名廚的下一步動向引發市場熱烈討論，因為他即將把旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，新餐廳就開在原「蘭」餐廳舊址，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

韓國美妝掃貨注意！4類戰利品最易被沒收 內行人揭「安檢地雷」

臉書粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，近日恰逢韓國美妝通路促銷期間，不少旅客掃貨後才發現商品在機場安檢被沒收。粉專透露，有人購買化妝水棉片卻在通關時被收走，顯示仍有許多旅客對手提行李液體規範不夠清楚，特別整理常見踩雷品項，提醒赴韓旅遊民眾提前留意。

LINE Pay Money和iPASS MONEY差在哪？ 內行人：懶人用它

一名女網友在Dcard分享，最近仍有人搞不清楚LINE Pay Money和iPASS MONEY的差異，甚至有人抱怨「LINE不能轉帳了？」因此她整理兩者差別，方便大家理解。LINE Pay Money內建於LINE App中，免額外安裝，適合平時就在LINE轉帳或偶爾繳費的用戶。使用完整功能需綁定銀行帳戶並完成身分驗證，支援掃碼付款、網購付款與部分帳單繳納。

26秋冬巴黎時裝周／Jisoo穿黑色薄紗 漫步Dior綻放當代感性的莫內花園

「我一直覺得自己在巴黎像個遊客，但有時身為遊客也蠻好的，因為你看待事物的方式會經過某種『篩選』。」 Dior創意總監Jonathan Anderson在2026 - 2027秋冬大秀開始前，與設計師Bella Freud對談時說道。「局外人」的觀察視角，在大秀上，被他轉化為服裝的語彙，以共65套造型鋪陳出他心中形形色色的巴黎眾生相，表達出他對巴黎這座城市的深刻感受。

西門町紀念品店坑殺韓客？商業處：店家稱疏忽導致

台北市西門區漢中街口十字路，有許多販賣紀念品、禮盒等店家，不料被韓國遊客發現，疑似有店家故意加收沒有購買的貨品，被坑殺的狀況。商業處表示，經瞭解，是店員疏忽導致，日後會安排消保官前往了解，若有違法則可處2萬以上、10萬以下罰鍰。

不用抽、直接送！「午後の紅茶」攜手米飛兔 任選6瓶就送限量週邊

台灣麒麟（KIRIN） 「午後の紅茶」今年再度攜手經典角色米飛兔，於一年一度的麒麟月推出春季限定療癒週邊。即日起至3月31日止，凡於全台7-ELEVEN購買KIRIN午後の紅茶系列商品任選6瓶，即可獲得限量「背包造型掛袋」或「磁吸馬克杯」，數量有限，兌完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。