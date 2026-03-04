華航力挺Team Taiwan 今起在東京巨蛋周邊播放應援影片

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2026 WBC 世界棒球經典賽即將開打，華航今天起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。圖／華航提供
2026 WBC 世界棒球經典賽即將開打，華航今天起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。圖／華航提供

2026 WBC 世界棒球經典賽即將開打，華航同步把滿滿的應援能量帶到日本。今天起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。華航表示，獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成吳念庭孫易磊等6位國手的英姿。

華航指出，即日起至3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，自報到起即可獲得專屬Team Taiwan的電子或紙本登機證，班機上亦同步提供多項限定服務用品，包括特別設計的頭墊紙、枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓應援從登機那一刻開始，陪伴球迷一路飛向賽場，為中華隊全力加油。

華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿。圖／華航提供
華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等六位國手的英姿。圖／華航提供

即日起至3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，可在班機上發現多項Team Taiwan限定服務用品。圖／華航提供
即日起至3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，可在班機上發現多項Team Taiwan限定服務用品。圖／華航提供

