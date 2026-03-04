韓國美妝掃貨注意！4類戰利品最易被沒收 內行人揭「安檢地雷」

臉書粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，近日恰逢韓國美妝通路促銷期間，不少旅客掃貨後才發現商品在機場安檢被沒收。粉專透露，有人購買化妝水棉片卻在通關時被收走，顯示仍有許多旅客對手提行李液體規範不夠清楚，特別整理常見踩雷品項，提醒赴韓旅遊民眾提前留意。

粉專指出，首先最容易中招的是化妝水棉片（Toner Pad）。許多人以為棉片屬固體，但只要內容物可流動、傾倒或擠壓，在航空規範中就會被視為液體；且安檢判定看的不是「剩多少」，而是「容器標示容量」。多數棉片產品動輒150ml起跳，知名品牌方罐款就常見超標，若放手提很可能當場被收走。

第二類是凍膜或凝膠面膜。粉專說明，航空安檢判定重點在於是否能被擠壓或塗抹，而非是否為水狀，因此多數睡眠凍膜、舒緩凝膠同樣屬液體類，加上容量普遍超過100ml，若未托運風險極高。第三類則是泡菜，雖然本體為固體，但因含有湯汁，且常見包裝遠超過液體限制，也經常在安檢被攔下。

此外，機場免稅店購買的保養品也暗藏地雷。粉專提醒，若是直飛通常問題不大，但只要中途轉機，且提前拆開免稅密封袋，下一段航班重新安檢時，就可能被視為一般液體而遭沒收。建議旅客在完成最後一段航程前，務必保持密封袋完整，避免白白損失戰利品。

粉專強調，上述商品並非違禁品，而是攜帶方式需特別注意。最保險作法是將大容量液態或半液態商品直接托運，或改用國際宅配寄回。提醒民眾出國掃貨前多做功課，才不會前一晚還在精算匯率，隔天卻只能看著戰利品被放進機場回收箱。

Skyscanner曾發文提醒，出國旅行時旅客可攜帶液體、噴霧、凝膠等產品，但單件容器容量不得超過100ml，總量不可超過1公升。所有容器需放入一個可重複密封的透明塑膠袋（最大20×20公分），每名旅客僅限一個，安檢時需與其他行李分開檢查。不論容器內剩多少，只看容器標示容量，嬰兒食品、液體藥物及特殊飲食可豁免。機場免稅店購買並使用安全封袋（STEBs）的液體商品，通常不受100ml限制。

常見可攜帶的液體包括：香水、香氛噴霧及剃鬚泡沫等氣壓噴劑；化妝水、乳液、防曬、保濕噴霧；洗髮精、沐浴乳、牙膏、隱形眼鏡藥水等洗漱用品；嬰兒奶粉、果泥及配方奶；液體藥品或營養補充劑；糖水、果汁或礦泉水（需特殊需求證明）。重點在於容量控制、透明密封袋包裝，以及必要時提供醫療或購買證明，確保安檢順利通過。