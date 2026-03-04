西門町紀念品店坑殺韓客？商業處：店家稱疏忽導致

台北市西門區漢中街口十字路，有許多販賣紀念品、禮盒等店家，不料被韓國遊客發現，疑似有店家故意加收沒有購買的貨品，被坑殺的狀況。商業處表示，經瞭解，是店員疏忽導致，日後會安排消保官前往了解，若有違法則可處2萬以上、10萬以下罰鍰。

商業處表示，案件透過西門徒步區街區發展促進會向該店家瞭解，店家表示是員工操作疏忽導致，後續會加強員工教育訓練，結帳時也需要一一核對商品數量及金額。

商業處說明，有關民眾反映於西門町店家消費多收費用一事，商業處將安排與消保官協同前往店家了解並持續追蹤業者處理情形，以維護消費者權益。

如果發現有違法情事，將依台北市消費者保護自治條例第9條及第39條第2項規定辦理，若經通知限期改善，而未改善者，將處2萬元、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。