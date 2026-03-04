不用抽、直接送！「午後の紅茶」攜手米飛兔 任選6瓶就送限量週邊

聽新聞
台灣麒麟（KIRIN） 「午後の紅茶」今年再度攜手經典角色米飛兔，於一年一度的麒麟月推出春季限定療癒週邊。即日起至3月31日止，凡於全台7-ELEVEN購買KIRIN午後の紅茶系列商品任選6瓶，即可獲得限量「背包造型掛袋」或「磁吸馬克杯」，數量有限，兌完為止。
限量「miffy磁吸馬克杯」有名畫款與郊遊款兩款，「背包造型掛袋」也有miffy款與boris款兩種款式，實際贈品以門市現場提供為準。品牌透過聯名設計，把「幸福」具象化為隨手可得的陪伴，讓平凡午後也能多一點值得期待的理由。
無論是在晨光中以一瓶奶茶喚醒新的一天，或是在午後微光裡為自己倒上一杯沁涼紅茶，當茶香與米飛兔相伴左右，日常便多了一份柔軟的節奏。今年春天，台灣麒麟邀請消費者在櫻花盛開的季節，把這份專屬於午後的幸福感帶回家，讓每一個尋常時刻，都成為值得珍藏的片段。
