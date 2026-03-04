不用抽、直接送！「午後の紅茶」攜手米飛兔 任選6瓶就送限量週邊

在行動電源普及的今日，雖然電池容量與充電速度不斷提升，但傳統鋰電池潛在的安全隱憂，卻始終是消費者的心頭大患 。市面上行動電源發燙、甚至起火的新聞屢見不鮮，如何挑選安全且高效的用電方案已成為熱門討論話題 。深耕台灣超過 26 年的品牌 Wephone，憑藉深厚的研發經驗，正式推出「Wephone Pocket+ 固態充」 。這款產品不僅挑戰市面最小體積，更透過導入固態電池技術與 Qi2 官方認證，宣告行動電源正式進入「次世代」安全領域 。

