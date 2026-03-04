快訊

LINE Pay Money和iPASS MONEY差在哪？ 內行人：懶人用它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，最近仍有人搞不清楚LINE Pay Money和iPASS MONEY的差異，因此整理兩者差別方便大家理解。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard分享，最近仍有人搞不清楚LINE Pay Money和iPASS MONEY的差異，甚至有人抱怨「LINE不能轉帳了？」因此她整理兩者差別，方便大家理解。LINE Pay Money內建於LINE App中，免額外安裝，適合平時就在LINE轉帳或偶爾繳費的用戶。使用完整功能需綁定銀行帳戶並完成身分驗證，支援掃碼付款、網購付款與部分帳單繳納。

相對地，iPASS MONEY是獨立App，原本的餘額與交易紀錄保留，功能更完整，可儲值、轉帳、繳費，還能作為乘車碼搭乘捷運、公車。原PO形容，iPASS MONEY適合通勤族或想管理金流、交易紀錄的人，雖然需多裝一個App，但設定更細、功能更多元。

幽默總結「LINE Pay Money是懶人用，我是懶人；iPASS MONEY是功能仔和通勤族在玩的」並提醒，兩個支付工具最後都要綁定銀行帳戶，很多銀行綁定還有回饋，早綁早拿。此說法立刻引起其他網友共鳴與留言討論。

據報導，LINE Pay Money於去年正式上線時就整合了轉帳、分帳、生活繳費與儲值等功能，原LINE Pay用戶可無縫轉移信用卡與LINE POINTS，享受回饋與折抵使用。iPASS MONEY原本與LINE Pay合作，但隨合作終止，使用者若要繼續使用功能，需下載獨立App。

LINE Pay Money：內建LINE，懶人操作，偶爾轉帳或繳費方便。

iPASS MONEY：獨立App，功能完整，通勤族或金流控管族群最適合。

共通點：皆需綁銀行帳戶，享支付回饋與點數累積。

