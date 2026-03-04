7-ELEVEN 高雄櫻花季嗨翻夢時代 逾60款商品掀起粉色旋風

7-ELEVEN今年3月再度打造季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月13日起連續三天嗨翻高雄夢時代！全台逾7,200間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾60款粉嫩新品及CITY CAFE櫻花主題杯，同時更因應春日換季推出多款預購商品、限定包裝輕食、7-ELEVEN i預購主題活動，喚醒春日食慾，吃喝玩樂一次滿足。

「2026 7-ELEVEN高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日於高雄夢時代正對面廣場盛大舉辦，入場門票已進入最後販售倒數，本次活動集結6組重量級韓星、1組日本歌手與多組本土卡司，共超過30組藝人浪漫開唱，打造陣容堅強的春日音樂派對！現場以柔美的櫻花視覺設計夢幻拍照裝置，像是今年設置高達八米高的「櫻王」櫻花樹，粉色浪漫的櫻花樹海與粉色系主題餐飲，每個角落都值得駐足拍照留念。

7-ELEVEN今年同樣規劃好吃好玩的超商館，有CITY PRIMA、CITY TEA、不可思議茶BAR、思樂冰、雪淋霜等自有品牌進駐，每年最受歡迎的「櫻花食堂」也有超過10家道地的餐飲品牌、各大酒商販售豐富食飲，讓觀眾能夠在浪漫的音樂及氛圍下享用美食。並首次攜手潮流品牌 KANGOL打造活動限量聯名周邊，還有櫻花季藝人限定商品、人氣韓星小物等場內限定商品和優惠活動！即日起至3月8日，使用OPENPOINT 10點加價799元，即可換購3月14日或15日一般區門票乙張，有興趣的朋友敬請把握限時優惠。

另外，全台門市也呼應高雄櫻花季活動與全民共迎浪漫春日，自3月4日至3月31日推出櫻花主題專案架，推薦包含雪碧/可樂迷你罐搭配尊美醇威士忌小酒自製「櫻花特調」合購價只要69元；野餐必備零食「樂事鮮切脆薯海苔口味薯條」、「樂事樂連連避風塘炒蟹口味洋芋片」、「雷神一口草莓巧克力風味餅乾」還有多款粉嫩包裝飲品，與朋友聚會來場療癒的視覺與味覺饗宴。

搶搭櫻花季初春粉紅話題，7-ELEVEN i預購即日起至3月31日展開「櫻該要買吧！」主題活動，集結美妝家電、香氛日用到居家餐廚等超過百項櫻花粉系好物，3月11日起再同步銜接「女神美力節」全站檔期，三月活動期間i預購/i划算下單最高可享37% OPENPOINT點數回饋。