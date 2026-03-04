抹茶季來了！全家熱銷300萬支 「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸

隨著春意漸濃，全家便利商店每年最受期待的「抹茶季」於4日正式展開！觀察去年抹茶季銷售表現，高品質、多樣性的抹茶甜點深受消費者青睞，帶動相關業績銷售近一成五。

今年抹茶季不僅有2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋強勢回歸，「全家」更同步化身為抹茶天堂，以「一抹茶香」為主題 ，推出超過 10 款跨品類抹茶新品，並透過「大人系苦甜」與「Q彈多層次口感」的雙重食感為開發核心，推出酷繽沙、minimore甜點、烘焙麵包、SOHOT炎選的現烤點心等多元品項，另外，同步推出Let's tea厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元的限時優惠 ，以正宗茶韻全方位滿足抹茶控的茶癮渴望。

喜愛茶口味Fami!ce霜淇淋的粉絲們看過來，2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋要回來了！此次不僅使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶，更在茶粉的含量上加量升級，入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長，讓整體層次更顯濃郁鮮明，一口就能感受到高級抹茶的純粹魅力。與之搭配的是焦糖蘇打風味霜淇淋，焦糖的甜香與清爽感，成功襯托出抹茶的濃厚茶感，交織出層次豐富且耐吃不膩的新滋味。

隨著春日腳步臨近，抹茶愛好者年度最期待的盛事即將展開！「全家」瞄準喜愛甜甜圈的甜點控，推出3款特色甜甜圈，打造甜甜圈的多元宇宙。甜點品牌minimore推薦必嚐「抹茶生甜甜圈」，口感鬆軟 Q 彈且回甘，每一口都能品嚐到清新茶香；「SOHOT 炎選」以現烤點心「伊藤園抹茶甜甜圈」，帶來外酥內軟的現做食感，將抹茶甘醇與甜甜圈香甜完美結合；烘焙甜點則以沾覆濃郁抹茶醬，茶香清爽馥郁、甜而不膩，口感Q彈的「濃韻抹茶Q堤」為代表。另外還有「抹茶千層蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」、「抹茶蒙布朗布丁」、「濃抹茶麻糬QQ丹麥」、好丘聯名「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」、「抹茶紅豆奶霜蛋糕」、「生醇厚抹茶紅豆滿餡」、「極濃抹茶鬆餅」、「春日抹茶夾心」等新品，呈現濃濃日式風情。