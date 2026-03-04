快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

抹茶季來了！全家熱銷300萬支 「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
全家熱銷 300 萬支「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸。全家／提供
全家熱銷 300 萬支「伊藤園抹茶霜淇淋」濃郁升級回歸。全家／提供

隨著春意漸濃，全家便利商店每年最受期待的「抹茶季」於4日正式展開！觀察去年抹茶季銷售表現，高品質、多樣性的抹茶甜點深受消費者青睞，帶動相關業績銷售近一成五。

今年抹茶季不僅有2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋強勢回歸，「全家」更同步化身為抹茶天堂，以「一抹茶香」為主題 ，推出超過 10 款跨品類抹茶新品，並透過「大人系苦甜」與「Q彈多層次口感」的雙重食感為開發核心，推出酷繽沙、minimore甜點、烘焙麵包、SOHOT炎選的現烤點心等多元品項，另外，同步推出Let's tea厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元的限時優惠 ，以正宗茶韻全方位滿足抹茶控的茶癮渴望。

喜愛茶口味Fami!ce霜淇淋的粉絲們看過來，2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋要回來了！此次不僅使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶，更在茶粉的含量上加量升級，入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長，讓整體層次更顯濃郁鮮明，一口就能感受到高級抹茶的純粹魅力。與之搭配的是焦糖蘇打風味霜淇淋，焦糖的甜香與清爽感，成功襯托出抹茶的濃厚茶感，交織出層次豐富且耐吃不膩的新滋味。

隨著春日腳步臨近，抹茶愛好者年度最期待的盛事即將展開！「全家」瞄準喜愛甜甜圈的甜點控，推出3款特色甜甜圈，打造甜甜圈的多元宇宙。甜點品牌minimore推薦必嚐「抹茶生甜甜圈」，口感鬆軟 Q 彈且回甘，每一口都能品嚐到清新茶香；「SOHOT 炎選」以現烤點心「伊藤園抹茶甜甜圈」，帶來外酥內軟的現做食感，將抹茶甘醇與甜甜圈香甜完美結合；烘焙甜點則以沾覆濃郁抹茶醬，茶香清爽馥郁、甜而不膩，口感Q彈的「濃韻抹茶Q堤」為代表。另外還有「抹茶千層蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」、「抹茶蒙布朗布丁」、「濃抹茶麻糬QQ丹麥」、好丘聯名「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」、「抹茶紅豆奶霜蛋糕」、「生醇厚抹茶紅豆滿餡」、「極濃抹茶鬆餅」、「春日抹茶夾心」等新品，呈現濃濃日式風情。

全家便利商店 甜點 全家 霜淇淋 鹿兒島

延伸閱讀

你喝對了嗎？日本「茶博士」教喝3種茶：抗老、防便秘還能緩解壓力

檸檬霜淇淋、檸檬費南雪限定登場！法朋「檸檬季」3月4日開放預購

相關新聞

西門町紀念品店坑殺韓客？商業處：店家稱疏忽導致

台北市西門區漢中街口十字路，有許多販賣紀念品、禮盒等店家，不料被韓國遊客發現，疑似有店家故意加收沒有購買的貨品，被坑殺的狀況。商業處表示，經瞭解，是店員疏忽導致，日後會安排消保官前往了解，若有違法則可處2萬以上、10萬以下罰鍰。

沒買茶葉卻要付錢？西門町又見坑殺遊客店家 韓國客：體感差

台北市西門町是不少海外觀光客首選，不料，漢中街十字路口一間紀念品店，被韓國遊客發現疑似故意加收沒有買的貨品，自身察覺有異向店員反映才拿回退款。消保官表示，已接獲通報，若業者故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

士林美食再少1家！「周旺蒸餃阿姨」228辭世 兒子證實：暫停營業

台北市士林區中正路上的老字號小吃店「周旺蒸餃酸辣湯」，多年來是不少在地人與學生族群的共同回憶，老闆娘親切熱情，因而被熟客暱稱為「蒸餃阿姨」。未料近日傳出噩耗，老闆娘已於2月28日安詳辭世，消息曝光後，

次世代的行動電源有譜？台灣團隊打造固態電池+Qi2認證全新用電體驗

在行動電源普及的今日，雖然電池容量與充電速度不斷提升，但傳統鋰電池潛在的安全隱憂，卻始終是消費者的心頭大患 。市面上行動電源發燙、甚至起火的新聞屢見不鮮，如何挑選安全且高效的用電方案已成為熱門討論話題 。深耕台灣超過 26 年的品牌 Wephone，憑藉深厚的研發經驗，正式推出「Wephone 　Pocket+ 固態充」 。這款產品不僅挑戰市面最小體積，更透過導入固態電池技術與 Qi2 官方認證，宣告行動電源正式進入「次世代」安全領域 。

不用抽、直接送！「午後の紅茶」攜手米飛兔 任選6瓶就送限量週邊

台灣麒麟（KIRIN） 「午後の紅茶」今年再度攜手經典角色米飛兔，於一年一度的麒麟月推出春季限定療癒週邊。即日起至3月31日止，凡於全台7-ELEVEN購買KIRIN午後の紅茶系列商品任選6瓶，即可獲得限量「背包造型掛袋」或「磁吸馬克杯」，數量有限，兌完為止。

7-ELEVEN 高雄櫻花季嗨翻夢時代 逾60款商品掀起粉色旋風

7-ELEVEN今年3月再度打造季度音樂節「高雄櫻花季」，將於3月13日起連續三天嗨翻高雄夢時代！全台逾7,200間門市也呼應「7-ELEVEN高雄櫻花季」活動，集結烘焙甜點、霜淇淋、思樂冰、主題專案架推出逾60款粉嫩新品及CITY CAFE櫻花主題杯，同時更因應春日換季推出多款預購商品、限定包裝輕食、7-ELEVEN i預購主題活動，喚醒春日食慾，吃喝玩樂一次滿足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。