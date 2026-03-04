快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

沒買茶葉卻要付錢？西門町又見坑殺遊客店家 韓國客：體感差

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
西門町是不少外國觀光客首選，不料卻被韓國觀光客發現有店家刻意多收費的狀況。本報資料照
西門町是不少外國觀光客首選，不料卻被韓國觀光客發現有店家刻意多收費的狀況。本報資料照

台北市西門町是不少海外觀光客首選，不料，漢中街十字路口一間紀念品店，被韓國遊客發現疑似故意加收沒有買的貨品，自身察覺有異向店員反映才拿回退款。消保官表示，已接獲通報，若業者故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

社群平台Threads上，一名網友以韓文寫到，在西門町漢中街十字路口處的一家紀念品店買了兩樣東西，分別是牛軋餅及巧克力，結帳時覺得金額有意，仔細看了發票，發現多出了一盒沒有購買的茶葉，趕緊向店員提出疑義。

事後，店員說了不好意思並退回這一筆沒有購買的茶葉費用，但該名網友說，感覺這就好像是故意坑人，買東西的體驗變得不太舒服，因此走了10分鐘後，還是決定要回去要求退貨退款，沒想到另一名店員大喊並指著牆上寫「不接受退款」標示。

網友之後也看了店家評價，發現也有不少人是這樣被算錯帳，所以提醒其他韓國遊客，如果來到西門町十字路口處，不要到這家店內消費，都是因為這家店，害得這趟台灣旅行變得很糟糕。

台北市簡任消保官葉家豪表示，截至近一年調查，確實接獲一件外籍旅客消費申訴案，是在2025年5月至西門町「蜜蜜伴手禮」店購物，商品實際結帳金額遠高於架上標示，像是標價55元收115元等，且Google評論顯示此情況疑似非單一事件，而提起消費申訴。

葉家豪說，業者應本於誠實信用原則經營，確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，不得因疏失或管理不善致使消費者權益受損。對於已發生的溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客信賴。

他說，若有具體事證顯示業者是故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌，建議消費者可直接尋求警察單位報案處理。

葉家豪提醒，消費者於離開消費場所前，務必確實核對發票或明細上的商品品項、數量及價格是否正確，並妥善保留交易憑證，以免事後發生各說各話的爭議。而實體商店交易原則上不適用七日無條件解除全，除非商品有瑕疵之外，消費者無法單方面退貨退款。

西門町 消費者 店員

延伸閱讀

觀光客小心！台人「2特質」逛日本藥妝店容易被店員糾纏 苦主曝陷阱

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

一年最快樂時光！他在好市多結帳「整單0元」 內行揭免單密技

香港葵涌廣場買60元香腸竟被扣608元！顧客氣炸當場對質 店員1舉動引質疑

相關新聞

沒買茶葉卻要付錢？西門町又見坑殺遊客店家 韓國客：體感差

台北市西門町是不少海外觀光客首選，不料，漢中街十字路口一間紀念品店，被韓國遊客發現疑似故意加收沒有買的貨品，自身察覺有異向店員反映才拿回退款。消保官表示，已接獲通報，若業者故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

士林美食再少1家！「周旺蒸餃阿姨」228辭世 兒子證實：暫停營業

台北市士林區中正路上的老字號小吃店「周旺蒸餃酸辣湯」，多年來是不少在地人與學生族群的共同回憶，老闆娘親切熱情，因而被熟客暱稱為「蒸餃阿姨」。未料近日傳出噩耗，老闆娘已於2月28日安詳辭世，消息曝光後，

台南遠東香格里拉醉月樓推春季主題菜單 聚焦江南時令食材與傳統技法

隨著春意漸濃，餐飲業者陸續推出應景菜色。位於台南市東區的台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」即日起至4月19日推出春季限定主題菜單「春薺正當時」，以江南料理中極具代表性的時令野菜「薺菜」為主軸，結合江浙與上海菜系經典技法，呈現時令風味。

看WBC吃披薩！拿坡里生日慶開跑 大披薩、6塊炸雞通通199元

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全台球迷掀起觀賽應援熱潮。看準賽事帶動的聚餐需求，連鎖餐飲品牌拿坡里披薩．炸雞宣布，自3月5日至3月20日推出為期16天的「拿坡里生日慶」活動，以多項優惠餐點搶攻球迷聚餐與外帶商機，陪伴消費者邊看球邊應援。

星巴克「買一送一」來了！只有1天、為WBC中華隊首戰集氣

為了替WBC世界經典棒球賽中華隊首戰集氣，星巴克宣布於3月5日推出「一起集氣．好友分享日」優惠活動。活動當天上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

M5晶片MacBook Air登場！AI效能更強、容量加倍 行動工作者最愛

不只MacBook Pro，新款MacBook Air也強勢升級M5晶片行列！全新搭載M5晶片的MacBook Air，不僅效能躍進，更帶來更強大的AI處理能力。新機標配512GB儲存空間，容量較前代倍增，並採用更高速SSD技術，最高可選配至4TB；同時搭載自研N1無線晶片，支援Wi-Fi 7與藍牙6，全面強化行動連線體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。