沒買茶葉卻要付錢？西門町又見坑殺遊客店家 韓國客：體感差

台北市西門町是不少海外觀光客首選，不料，漢中街十字路口一間紀念品店，被韓國遊客發現疑似故意加收沒有買的貨品，自身察覺有異向店員反映才拿回退款。消保官表示，已接獲通報，若業者故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

社群平台Threads上，一名網友以韓文寫到，在西門町漢中街十字路口處的一家紀念品店買了兩樣東西，分別是牛軋餅及巧克力，結帳時覺得金額有意，仔細看了發票，發現多出了一盒沒有購買的茶葉，趕緊向店員提出疑義。

事後，店員說了不好意思並退回這一筆沒有購買的茶葉費用，但該名網友說，感覺這就好像是故意坑人，買東西的體驗變得不太舒服，因此走了10分鐘後，還是決定要回去要求退貨退款，沒想到另一名店員大喊並指著牆上寫「不接受退款」標示。

網友之後也看了店家評價，發現也有不少人是這樣被算錯帳，所以提醒其他韓國遊客，如果來到西門町十字路口處，不要到這家店內消費，都是因為這家店，害得這趟台灣旅行變得很糟糕。

台北市簡任消保官葉家豪表示，截至近一年調查，確實接獲一件外籍旅客消費申訴案，是在2025年5月至西門町「蜜蜜伴手禮」店購物，商品實際結帳金額遠高於架上標示，像是標價55元收115元等，且Google評論顯示此情況疑似非單一事件，而提起消費申訴。

葉家豪說，業者應本於誠實信用原則經營，確保商品標示價格與結帳收費正確無誤，不得因疏失或管理不善致使消費者權益受損。對於已發生的溢收錯誤，業者應主動退還費用，並確實檢討改善內部結帳與控管機制，以維護市場交易秩序與觀光客信賴。

他說，若有具體事證顯示業者是故意算錯並多收金額，恐涉及刑法詐欺罪嫌，建議消費者可直接尋求警察單位報案處理。

葉家豪提醒，消費者於離開消費場所前，務必確實核對發票或明細上的商品品項、數量及價格是否正確，並妥善保留交易憑證，以免事後發生各說各話的爭議。而實體商店交易原則上不適用七日無條件解除全，除非商品有瑕疵之外，消費者無法單方面退貨退款。