台南遠東香格里拉醉月樓推春季主題菜單 聚焦江南時令食材與傳統技法

隨著春意漸濃，餐飲業者陸續推出應景菜色。位於台南市東區的台南遠東香格里拉飯店中餐廳「醉月樓」即日起至4月19日推出春季限定主題菜單「春薺正當時」，以江南料理中極具代表性的時令野菜「薺菜」為主軸，結合江浙與上海菜系經典技法，呈現時令風味。

在江南飲食文化中，薺菜被視為春季關鍵食材之一，其清香細嫩但處理門檻高，對汆燙去澀、調味比例與入菜時機皆有高度要求，也常被視為檢驗廚師基本功的食材。醉月樓本次以完整菜單形式呈現薺菜於冷盤、湯品、熱炒、燒菜與點心中的多元應用，展現江南料理「順時而食」的季節風味。

「醉月樓」主廚許忠賢表示，春季菜單設計以「保留原味、強化層次」為核心原則，針對不同料理型態調整薺菜處理方式，例如以汆燙去澀後入冷盤突顯清香、快炒保留口感彈性，或於燒菜中作為平衡油脂與醬香的關鍵配角，使整體風味更顯清爽而不失厚度。

主菜如「薺菜年糕燒膏蟹」運用上海本幫燒法，透過慢火收汁讓蟹膏醬香與手工年糕融合，再以薺菜清香平衡整體濃度；「薺菜炒目魚鮮筍」則以高溫快炒手法，呈現花枝、春筍與薺菜在口感與香氣上的對比，體現江南家常菜講究火候與清鮮的特色。

湯品「竹笙薺菜豆腐羹」延續江南清羹路線，重視湯色與鮮味純度，避免過度勾芡；點心部分則以「薺菜蝦仁包餛飩」與「薺菜鮮肉炸春捲」，呼應江浙春季「咬春」的飲食文化，兼顧市場接受度與菜系辨識度。

透過「春薺正當時」主題菜單，醉月樓持續深化江南菜系在當代餐飲市場中的定位，並以時令食材與傳統技法回應消費者對季節性、原味導向料理的關注。