看WBC吃披薩！拿坡里生日慶開跑 大披薩、6塊炸雞通通199元

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全台球迷掀起觀賽應援熱潮。看準賽事帶動的聚餐需求，連鎖餐飲品牌拿坡里披薩．炸雞宣布，自3月5日至3月20日推出為期16天的「拿坡里生日慶」活動，以多項優惠餐點搶攻球迷聚餐與外帶商機，陪伴消費者邊看球邊應援。

生日慶期間雙主打商品同步下殺。大披薩原價390元內用外帶特惠價199元，不限口味選擇，加價100元可升級新品披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享，滿足不同聚餐情境需求。

拿坡里生日慶六塊炸雞或烤雞同步優惠。原價390元內用外帶特惠價199元，炸雞可加價30元升級為炸雞腿。酥脆外皮搭配鮮嫩多汁口感，適合家庭共享與朋友觀賽聚會。

蛋塔優惠同步推出。經典蛋塔6入原價270元.特惠價199元，香酥塔皮搭配滑順內餡，為聚餐後的分享甜點提供高CP值選擇。壽星專屬經典蛋塔優惠，生日慶活動首五日3月5日至3月9日推出，凡生日日期介於3月5日至3月20日者，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，即可享經典蛋塔原價45元.特惠價買一顆送一顆，每人限購一組，數量有限，售完為止。

此外，三商炸雞同步同慶推出優惠。六塊炸雞原價390元，內用外帶特惠價199元，雙品牌優惠齊發，讓看球賽更輕鬆滿足。本次生日慶結合WBC賽事氛圍，從披薩、炸雞到蛋塔全面加碼特價，打造完在家觀賽餐飲場景。隨著賽事進入關鍵階段，活動期間以高CP值策略強化聚餐動能，為品牌生日與應援氣氛同步加溫。