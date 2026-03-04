快訊

士林美食再少1家！「周旺蒸餃阿姨」228辭世 兒子證實：暫停營業

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市士林區中正路上的老字號小吃店「周旺蒸餃酸辣湯」，多年來是不少在地人與學生族群的共同回憶，老闆娘親切熱情，因而被熟客暱稱為「蒸餃阿姨」。未料近日傳出噩耗，老闆娘已於2月28日安詳辭世，消息曝光後，引發大批顧客不捨哀悼。

臉書粉專「爆肝護士的玩樂記事」3日晚間發文指出，「周旺蒸餃酸辣湯」老闆娘已於228離世，家屬預計於3月14日下午在板橋殯儀館明倫廳舉行公祭，並提醒民眾在非公祭時間勿前往拈香，以免打擾家屬治喪。

消息傳開後，不少粉絲留言，「阿姨的蒸餃真的超好吃，還有滿滿料的酸辣湯，從我大學一路吃到現在小孩上小學，女兒也超愛蒸餃」、「好難過，之前大學打工半夜下班回去都要來一籠，半夜的風裡，酸辣湯冒著熱氣」、「怎麼會，因為太習慣每天下班跟老闆娘打招呼」。老闆娘的外甥女也出面回應，「這是我小阿姨，她真的是一位大方，又善良，又善待別人的好人，也辛苦努力的把表弟栽培長大，也感謝您一直以來的支持」。

「周旺蒸餃酸辣湯」在Google有4.3顆星評價，目前營業時間已改為「暫停營業」，老闆娘的兒子也在Google評論區證實消息，表示母親已於2月28日安詳辭世，感謝長年支持的常客。目前店家Google地標營業時間已改為「暫停營業」，是否恢復營運尚未有進一步說明。

