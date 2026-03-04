聽新聞
M5晶片MacBook Air登場！AI效能更強、容量加倍 行動工作者最愛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
優雅纖薄、輕巧且耐用的鋁金屬設計，2個Thunderbolt 4連接埠可連接各種配件。圖／Apple提供
不只MacBook Pro，新款MacBook Air也強勢升級M5晶片行列！全新搭載M5晶片的MacBook Air，不僅效能躍進，更帶來更強大的AI處理能力。新機標配512GB儲存空間，容量較前代倍增，並採用更高速SSD技術，最高可選配至4TB；同時搭載自研N1無線晶片，支援Wi-Fi 7與藍牙6，全面強化行動連線體驗。

M5晶片配備10核心CPU與最高10核心GPU，並於每個核心整合神經網路加速器，全面優化AI運算效率。官方數據顯示，處理AI任務效能最高較M4機型提升4倍，較M1機型提升9.5倍。此外，統一記憶體頻寬達每秒153GB，較M4提升28%，多工與高負載運算更流暢。搭配第3代光線追蹤引擎與強化著色器核心，為多工運算、3D算繪與遊戲表現帶來顯著效能進化。

在實際應用上，進行AI影片強化、3D光線追蹤算繪與影像處理等專業工作時，新機皆展現跨代升級幅度；網頁瀏覽速度亦較搭載Intel Core Ultra X7處理器的PC筆電最高快50%，高負載任務效能最高達2倍。

新款MacBook Air延續纖薄輕巧的一體成形鋁金屬機身與無風扇架構，提供13吋與15吋機型。亮度達500尼特、支援10億色的Liquid Retina顯示器，搭載1200萬像素Center Stage相機與三麥克風陣列，並支援空間音訊與杜比全景聲，強化視訊與影音體驗。

M5版MacBook Air具備2個Thunderbolt 4連接埠，可支援最多2部外接顯示器，並保有MagSafe充電設計，電池續航力最長可達18小時。

共有提供天藍色、午夜色、星光色與銀色4款顏色選擇，13吋機型35,900元起，教育優惠價32,590元起；15吋機型42,900元起，教育優惠價39,590元起，將於日後在台上市。

MacBook Air完美結合效能與便攜性，適合大學生、創意工作者和消費者，同時也是商業人士的首選筆電。圖／Apple提供
全新MacBook Air提供13吋與15吋機型，推出天藍色、午夜色、星光色和銀色。圖／Apple提供
MacBook Air完美結合效能與便攜性，適合大學生、創意工作者和消費者，同時也是商業人士的首選筆電。圖／Apple提供
MacBook Air現在標配512GB儲存空間以及2倍讀寫效能的全新SSD，大幅提升檔案存取速度並加快工作流程。圖／Apple提供
