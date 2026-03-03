聽新聞
M5 Pro與M5 Max版MacBook Pro強勢來襲 AI效能狂飆8倍 續航高達24小時

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭載全新M5 Pro和M5 Max的MacBook Pro，帶來更出色的速度體驗以及進階裝置端AI效能。圖／Apple提供
搭載全新M5 Pro和M5 Max的MacBook Pro，帶來更出色的速度體驗以及進階裝置端AI效能。圖／Apple提供

果粉今晚又有一連串新驚喜！Apple今發表全新14吋與16吋MacBook Pro，搭載全新M5 Pro與M5 Max晶片，此次更新不僅主打專業級效能，更透過全新的「融合架構設計」，將裝置端AI運算推向新高。

Apple硬體工程資深副總裁John Ternus表示，新款MacBook Pro整體速度較前代最快可達4倍，透過GPU內建神經網路加速器，可在裝置端執行大型語言模型，兼顧高效能與長續航，電池續航力最長可達24小時。

M5 Pro與M5 Max採用全新融合架構設計，採用創新的系統單晶片架構，最高配置18核心CPU，包含6個超級核心與12個效能核心，針對多執行緒與高效率運算最佳化，速度較前代提升最高30%。GPU每核心皆搭載神經網路加速器，LLM提示詞處理效能較M4 Pro與M4 Max最高快4倍，AI影像生成效能較M1 Pro與M1 Max最高提升8倍。

為滿足高階創作與運算需求，新機SSD讀寫速度翻倍至每秒14.5GB，起始儲存空間也提升至1TB（M5 Pro）與2TB（M5 Max）。連接能力方面，全面支援Wi-Fi 7、藍牙6.0及3個Thunderbolt 5連接埠，傳輸頻寬大幅增加。M5 Max機型更支援最高128GB統一記憶體與每秒614GB的超高頻寬，讓3D算繪與VFX特效處理更加流暢。

官方提供的實測數據顯示，搭載M5 Pro機型在AI影像生成效能上較M1 Max最快提升7.8倍，較M4 Max提升3.7倍；於《Cyberpunk 2077: Ultimate Edition》等支援光線追蹤遊戲中，較M4 Pro機型最高快1.6倍。M5 Max機型於《Blackmagic DaVinci Resolve Studio》進行特效算繪時，較M1 Max最快提升5.4倍；在《Topaz Video AI》進行AI影片強化時，較M4 Max最快提升3.5倍。

顯示器方面，新機搭載Liquid Retina XDR顯示器，HDR峰值亮度最高1600尼特，SDR亮度最高1000尼特，並提供奈米紋理選項。連接埠包含3個Thunderbolt 5、支援8K輸出的HDMI、SDXC卡槽與MagSafe 3。M5 Pro機型最多可外接2部高解析度顯示器，M5 Max則最多可外接4部。

新款MacBook Pro提供太空黑色與銀色，14吋M5 Pro機型售價74,900元起，教育優惠價69,790元起；16吋M5 Pro售價89,900元起。14吋M5 Max售價119,900元起，16吋M5 Max售價129,900元起。另有搭載M5晶片的14吋機型，售價54,900元起，將於日後在台上市。

