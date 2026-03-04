遊黃石公園 一覽曠世奇觀

不只MacBook Pro，新款MacBook Air也強勢升級M5晶片行列！全新搭載M5晶片的MacBook Air，不僅效能躍進，更帶來更強大的AI處理能力。新機標配512GB儲存空間，容量較前代倍增，並採用更高速SSD技術，最高可選配至4TB；同時搭載自研N1無線晶片，支援Wi-Fi 7與藍牙6，全面強化行動連線體驗。

