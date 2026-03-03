創作者首選！Apple全新Studio Display系列 驚人畫質細節用過回不去

對追求極致色彩與影像表現有極高要求的創作者們，又可以把錢錢變成喜歡的樣子囉！Apple正式發表全新Studio Display系列，主打與Mac深度整合，全面涵蓋從大眾創作者到頂尖影像專業人士的多元需求。其中旗艦級Studio Display XDR更以進階顯示技術與高速連線規格，重新定義專業級顯示器標準。

全新Studio Display採用27吋5K Retina顯示器，具備超過1,400萬像素、600尼特亮度與P3廣色域，提供細膩且色彩飽滿的畫面表現。顯示器內建1200萬像素Center Stage相機，支援「桌上視角」功能，可同時呈現使用者與桌面畫面；並搭載錄音室等級3麥克風陣列與6揚聲器音響系統，包含4個振動抑制低音喇叭與2個高音喇叭，支援「空間音訊」，大幅提升視訊會議與影音娛樂沉浸感。

連線方面，Studio Display升級支援Thunderbolt 5，提供2個Thunderbolt連接埠與2個USB-C連接埠，可菊鍊串接最多4部顯示器，打造近6,000萬像素的工作環境。隨附Thunderbolt 5 Pro連接線可提供最高96W充電功率，足以為14吋MacBook Pro快速充電。提供標準玻璃與奈米紋理玻璃選項，並配備可調整斜度支架，亦可選配高度可調或VESA支架連接器。售價52,900元起，教育優惠價49,600元起。

而定位更高階的Studio Display XDR，採用27吋5K Retina XDR顯示器，解析度達5120 × 2880，搭載mini-LED背光技術與2,304個局部調光分區，帶來1,000,000:1對比度表現。亮度方面，SDR可達1000尼特，HDR峰值亮度最高更可至2000尼特，完美支援HDR影片剪輯與3D算繪等高強度專業工作。

色彩與動態表現上，Studio Display XDR除支援P3廣色域，更加入Adobe RGB色域，強化印刷與設計應用專業需求，並提升Rec. 2020色域覆蓋率達80%。更新率提升至120Hz，並支援47Hz至120Hz可變更新率的「適應性同步」，確保動態畫面流暢且低延遲。

在影音與連線配置上，Studio Display XDR同樣搭載1200萬像素Center Stage相機、3麥克風陣列與支援空間音訊的6揚聲器系統。連線升級至Thunderbolt 5，除主要連接埠外另設第二個下游埠與兩個USB-C埠，並可提供最高140W充電功率，足以滿足16吋MacBookPro的快充需求。Studio Display XDR售價109,900元起，教育優惠價106,600元起，同樣稍晚才會在台灣上市。

Apple推出最新顯示器系列，包含新款Studio Display和全新Studio Display XDR。圖／Apple提供

全新Studio Display可輕鬆串接原本Mac裝置，帶來更加升級的Mac體驗，從攝影師、設計師到音樂製作人，皆能從中獲益。圖／Apple提供

Studio Display XDR支援P3和Adobe RGB廣色域，最適合印刷和設計人士用於操作《DaVinci Resolve》、《Capture One》，以及《Adobe InDesign》等專業app。圖／Apple提供

Studio Display XDR的可調整斜度和高度支架可迎合各種工作空間的需求。圖／Apple提供

Studio Display XDR將專業級顯示器的體驗提升至更高境界，並專為使用《Adobe Premiere》、《Autodesk Flame》、《SideFX Houdini》等app工作的使用者而設計。圖／Apple提供