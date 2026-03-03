聽新聞
創作者首選！Apple全新Studio Display系列 驚人畫質細節用過回不去

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Studio Display和Studio Display XDR配備強大的Thunderbolt 5連線功能，在使用高速配件或以菊鍊式串接顯示器時，提供更好、更方便的連線體驗。圖／Apple提供
Studio Display和Studio Display XDR配備強大的Thunderbolt 5連線功能，在使用高速配件或以菊鍊式串接顯示器時，提供更好、更方便的連線體驗。圖／Apple提供

對追求極致色彩與影像表現有極高要求的創作者們，又可以把錢錢變成喜歡的樣子囉！Apple正式發表全新Studio Display系列，主打與Mac深度整合，全面涵蓋從大眾創作者到頂尖影像專業人士的多元需求。其中旗艦級Studio Display XDR更以進階顯示技術與高速連線規格，重新定義專業級顯示器標準。

全新Studio Display採用27吋5K Retina顯示器，具備超過1,400萬像素、600尼特亮度與P3廣色域，提供細膩且色彩飽滿的畫面表現。顯示器內建1200萬像素Center Stage相機，支援「桌上視角」功能，可同時呈現使用者與桌面畫面；並搭載錄音室等級3麥克風陣列與6揚聲器音響系統，包含4個振動抑制低音喇叭與2個高音喇叭，支援「空間音訊」，大幅提升視訊會議與影音娛樂沉浸感。

連線方面，Studio Display升級支援Thunderbolt 5，提供2個Thunderbolt連接埠與2個USB-C連接埠，可菊鍊串接最多4部顯示器，打造近6,000萬像素的工作環境。隨附Thunderbolt 5 Pro連接線可提供最高96W充電功率，足以為14吋MacBook Pro快速充電。提供標準玻璃與奈米紋理玻璃選項，並配備可調整斜度支架，亦可選配高度可調或VESA支架連接器。售價52,900元起，教育優惠價49,600元起。

而定位更高階的Studio Display XDR，採用27吋5K Retina XDR顯示器，解析度達5120 × 2880，搭載mini-LED背光技術與2,304個局部調光分區，帶來1,000,000:1對比度表現。亮度方面，SDR可達1000尼特，HDR峰值亮度最高更可至2000尼特，完美支援HDR影片剪輯與3D算繪等高強度專業工作。

色彩與動態表現上，Studio Display XDR除支援P3廣色域，更加入Adobe RGB色域，強化印刷與設計應用專業需求，並提升Rec. 2020色域覆蓋率達80%。更新率提升至120Hz，並支援47Hz至120Hz可變更新率的「適應性同步」，確保動態畫面流暢且低延遲。

在影音與連線配置上，Studio Display XDR同樣搭載1200萬像素Center Stage相機、3麥克風陣列與支援空間音訊的6揚聲器系統。連線升級至Thunderbolt 5，除主要連接埠外另設第二個下游埠與兩個USB-C埠，並可提供最高140W充電功率，足以滿足16吋MacBookPro的快充需求。Studio Display XDR售價109,900元起，教育優惠價106,600元起，同樣稍晚才會在台灣上市。

Apple推出最新顯示器系列，包含新款Studio Display和全新Studio Display XDR。圖／Apple提供
Apple推出最新顯示器系列，包含新款Studio Display和全新Studio Display XDR。圖／Apple提供

全新Studio Display可輕鬆串接原本Mac裝置，帶來更加升級的Mac體驗，從攝影師、設計師到音樂製作人，皆能從中獲益。圖／Apple提供
全新Studio Display可輕鬆串接原本Mac裝置，帶來更加升級的Mac體驗，從攝影師、設計師到音樂製作人，皆能從中獲益。圖／Apple提供

Studio Display XDR支援P3和Adobe RGB廣色域，最適合印刷和設計人士用於操作《DaVinci Resolve》、《Capture One》，以及《Adobe InDesign》等專業app。圖／Apple提供
Studio Display XDR支援P3和Adobe RGB廣色域，最適合印刷和設計人士用於操作《DaVinci Resolve》、《Capture One》，以及《Adobe InDesign》等專業app。圖／Apple提供

Studio Display XDR的可調整斜度和高度支架可迎合各種工作空間的需求。圖／Apple提供
Studio Display XDR的可調整斜度和高度支架可迎合各種工作空間的需求。圖／Apple提供

Studio Display XDR將專業級顯示器的體驗提升至更高境界，並專為使用《Adobe Premiere》、《Autodesk Flame》、《SideFX Houdini》等app工作的使用者而設計。圖／Apple提供
Studio Display XDR將專業級顯示器的體驗提升至更高境界，並專為使用《Adobe Premiere》、《Autodesk Flame》、《SideFX Houdini》等app工作的使用者而設計。圖／Apple提供

Studio Display XDR內含2個Thunderbolt 5連接埠和2個USB-C連接埠，提供廣泛的連結能力，可支援一系列工作流程。圖／Apple提供
Studio Display XDR內含2個Thunderbolt 5連接埠和2個USB-C連接埠，提供廣泛的連結能力，可支援一系列工作流程。圖／Apple提供

