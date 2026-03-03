快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN賣貨便3月週年慶！「三重限定回饋」買家更划算、賣家增買氣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
3月4日至3月31日到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出1、7、71元7-ELEVEN購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球。圖／7-ELEVEN提供
3月4日至3月31日到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出1、7、71元7-ELEVEN購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球。圖／7-ELEVEN提供

社群電商成日常，7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」在地經營7年，吸引2,300萬人次體驗，迎接品牌生日慶，7-ELEVEN自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重限定活動，更歡迎賣家下載全新行動接單助理—賣貨便賣家版APP，體驗更直覺的商品上架體驗。

隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN自2019年領先同業，創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入，近期更推出即時行動接單助理—賣貨便賣家版APP，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以手機專用介面重新設計，上架更直覺，解決網頁切換裝置的不便與限制。

感謝賣家、買家7年來的支持，7-ELEVEN自3月起企劃「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重回饋活動。「賣貨便在一7歡慶生日」即日起至3月31日開跑，全站狂撒千萬行銷資源為賣家業績助攻、讓買家買得划算，指定日限時限量開搶指定賣場常溫包裹免運券、冷凍包裹運費77元優惠券、全站滿百折17元折價券外，更加碼送出8萬張全站常溫與冷凍包裹免運券大力回饋買家，3月18日至3月31日全站天天加碼送1萬張常溫包裹免運券；持續犒賞賣家亦推出「7週年點亮你的賣場」寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，即日起至3月31日前500名賣家寄件滿777件即可送，預計4月中旬公布得獎賣家、陸續寄送贈禮。

此外，7-ELEVEN將趣味的抽抽樂結合取貨服務推出「安心取抽抽樂最大獎71元」限定活動，自3月4日至3月31日到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出1、7、71元7-ELEVEN購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球，獎金、獎品兌換與使用期限至4月3日。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

7-ELEVEN「賣貨便」推出「7週年點亮你的賣場」寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，即日起至3月31日前500名賣家寄件滿777件即可送。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」推出「7週年點亮你的賣場」寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，即日起至3月31日前500名賣家寄件滿777件即可送。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出即時行動接單助理—賣貨便賣家版APP，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以手機專用介面重新設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出即時行動接單助理—賣貨便賣家版APP，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以手機專用介面重新設計。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」7週年慶，自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重回饋活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」7週年慶，自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重回饋活動。圖／7-ELEVEN提供

社群 賣場 三重

延伸閱讀

iPhone 17e亮相！PChome 24h購物、momo購物網推「激省購機攻略」

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

統一超「賣貨便」 翻新體驗

酷澎女神節登場 指定美妝保健滿千折百 火箭速配最快隔日到貨

相關新聞

iPhone 17e嫩粉色超夯！電信三雄公布資費 申辦1399元方案購機0元起

Apple全新iPhone 17e主打高CP值，將與iPhone 17同級的A19晶片、旗艦級Apple Intelligence功能、MagSafe磁吸充電等頂規配置全數下放，配備4,800萬像素融合相機、擁有光學品質2倍望遠功能與新一代人像照功能，單機維持21,900元起跳的售價，並將入門儲存空間翻倍提升至256GB，寫下近年iPhone平價機款最強性價比紀錄，尤其全新的嫩粉色更是熱門。電信三雄也公布iPhone 17e資費方案，搭配月付1,399元資費，購機專案價最低0元起。

創作者首選！Apple全新Studio Display系列 驚人畫質細節用過回不去

對追求極致色彩與影像表現有極高要求的創作者們，又可以把錢錢變成喜歡的樣子囉！Apple正式發表全新Studio Display系列，主打與Mac深度整合，全面涵蓋從大眾創作者到頂尖影像專業人士的多元需求。其中旗艦級Studio Display XDR更以進階顯示技術與高速連線規格，重新定義專業級顯示器標準。

7-ELEVEN賣貨便3月週年慶！「三重限定回饋」買家更划算、賣家增買氣

社群電商成日常，7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」在地經營7年，吸引2,300萬人次體驗，迎接品牌生日慶，7-ELEVEN自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重限定活動，更歡迎賣家下載全新行動接單助理—賣貨便賣家版APP，體驗更直覺的商品上架體驗。

iPhone 17e亮相！PChome 24h購物、momo購物網推「激省購機攻略」

全新iPhone 17e登場，搭載全新A19晶片，正式將旗艦級的Apple Intelligence智慧功能導入平價機型，納入果粉敲碗已久的MagSafe磁吸無線充電，後置鏡頭升級為4,800萬畫素融合相機，可實現2倍等效望遠效果，入門容量由128GB升級至256GB，在價格不變的前提下大幅提升使用彈性。

SANA的甜美與裘德洛之女Iris Law的率性 秀Polo Play包款各展氣場魅力

Ralph Lauren宣布，K-POP女團TWICE的成員SANA與裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，共同擔任2026春季「Polo Play」包款系列全新形象大使，拍攝地點選在充滿陽光與海風的法國馬賽，包款的檸檬黃、橘色、藍色與藍天大海互相呼應，展現春日明朗的清爽感與愉快氛圍。

寶格麗紳士系列首支香精城市森林 由芫荽和花椒開啟的多層次木質美學

2026年3月，寶格麗（BVLGARI）紳士系列迎來全新里程碑之作——首支香精「城市森林香精」（BVLGARI Man Wood Essence Parfum）。由調香大師Alberto Morillas親自操刀，「城市森林香精」將經典木質結構推向極致濃度--若說淡香精展現的是向上生長的明亮能量，全新香精則是紮根於大地，展現深沉內斂的神秘張力 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。