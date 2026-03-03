7-ELEVEN賣貨便3月週年慶！「三重限定回饋」買家更划算、賣家增買氣

社群電商成日常，7-ELEVEN社群帶貨服務平台「賣貨便」在地經營7年，吸引2,300萬人次體驗，迎接品牌生日慶，7-ELEVEN自3月起陸續推出「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重限定活動，更歡迎賣家下載全新行動接單助理—賣貨便賣家版APP，體驗更直覺的商品上架體驗。

隨著多元社群平台陸續推出購物功能，邊滑社群、邊看邊買的消費行為已成日常購物情境。為滿足社群互動與平台內即時交易的消費模式，7-ELEVEN自2019年領先同業，創新開發社群帶貨服務平台「賣貨便」，整合物流、金流、資訊流提供一般賣場、快速結帳賣場、便利自填單賣場等多元下單模式，方便創業者依服務情境輕鬆上架商品，搭配多元支付選擇、寄取服務據點綿密、月月寄取件回饋等服務與活動，已吸引近700萬名賣家會員加入，近期更推出即時行動接單助理—賣貨便賣家版APP，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以手機專用介面重新設計，上架更直覺，解決網頁切換裝置的不便與限制。

感謝賣家、買家7年來的支持，7-ELEVEN自3月起企劃「賣貨便在一7歡慶生日」、「寄件滿777件送限量招牌小燈箱磁鐵」、「安心取抽抽樂最大獎71元」等三重回饋活動。「賣貨便在一7歡慶生日」即日起至3月31日開跑，全站狂撒千萬行銷資源為賣家業績助攻、讓買家買得划算，指定日限時限量開搶指定賣場常溫包裹免運券、冷凍包裹運費77元優惠券、全站滿百折17元折價券外，更加碼送出8萬張全站常溫與冷凍包裹免運券大力回饋買家，3月18日至3月31日全站天天加碼送1萬張常溫包裹免運券；持續犒賞賣家亦推出「7週年點亮你的賣場」寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，即日起至3月31日前500名賣家寄件滿777件即可送，預計4月中旬公布得獎賣家、陸續寄送贈禮。

此外，7-ELEVEN將趣味的抽抽樂結合取貨服務推出「安心取抽抽樂最大獎71元」限定活動，自3月4日至3月31日到7-ELEVEN安心取包裹，每件包裹皆享有一次抽獎機會，獎金隨機開出1、7、71元7-ELEVEN購物金，還有市價45元的御料小館香辣炸雞球，獎金、獎品兌換與使用期限至4月3日。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

7-ELEVEN「賣貨便」推出「7週年點亮你的賣場」寄件滿額回饋活動，首度開發限量「賣貨便LED招牌小燈箱磁鐵」為寄件滿額贈禮，即日起至3月31日前500名賣家寄件滿777件即可送。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出即時行動接單助理—賣貨便賣家版APP，鎖定賣家最在意的「商品上架」流程優先優化，以手機專用介面重新設計。圖／7-ELEVEN提供