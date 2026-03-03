WBC熱血開打！屋馬餐飲集團串聯三品牌催動全城應援

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將正式開打，全台再度掀起棒球熱潮。身為台中在地深耕多年的餐飲品牌，屋馬餐飲集團特別串聯旗下屋馬燒肉、金韓食與涮屋馬三大品牌，推出期間限定應援行動，透過「穿搭＋社群曝光」機制，結合門市互動與線上集氣活動，打造兼具參與感與話題性的餐桌應援體驗，邀請球迷一起為中華隊集氣。

本屆經典賽，中華隊將於3月5日至3月8日陸續迎戰澳洲、日本、捷克與韓國等強隊，場場硬仗令人期待，也牽動著全台球迷的心。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示：「棒球對台灣而言，不只是運動賽事，而是一種共同的記憶與情感。當中華隊站上國際舞台時，我們看到的是全台灣的團結與驕傲。」屋馬一直以來支持棒球、支持Team Taiwan，希望透過餐桌上的溫度，陪伴大家一起吶喊、一起感動，讓應援不只在球場，也在每一次相聚的時刻發生。金泰宏強調，這不只是一次活動，而是屋馬對台灣棒球長期支持的延續。

活動期間（3月5日-3月8日），凡至屋馬餐飲集團旗下任一品牌門市點購套餐，穿著中華隊球衣或國旗相關服飾，並將照片上傳至個人社群平台，即可獲得指定應援好禮一份（每桌限兌換一份）。

其中，屋馬燒肉贈送「壽喜豬快樂卷」一份，金韓食提供「焗烤起司玉米」一份，涮屋馬則享有套餐湯底免費升級一次。希望讓每一位進店用餐的顧客，都能用最熱情的姿態為中華隊加油。

此外，屋馬同步推出社群互動抽獎活動，號召球迷在線上為中華隊集氣，延續應援聲量。賽事期間，門市亦將規劃「得分加碼」現場互動活動，讓每一次得分都成為全場歡呼的理由，讓比賽的緊張與感動，在餐桌間持續發酵。

屋馬餐飲集團表示，期待在這波棒球熱潮中，與全台球迷一起見證屬於Team Taiwan的榮耀時刻。當比賽哨聲響起，不論身在球場、電視機前，或是在屋馬的餐桌旁，屋馬都邀請大家穿上戰袍、舉起雙手，用最熱血的聲音為中華隊吶喊，讓2026年的春天，因棒球而更加團結、更加感動。

WBC熱血開打！屋馬餐飲集團串聯旗下三品牌打造全城應援WBC活動。業者提供