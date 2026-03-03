iPhone 17e亮相！PChome 24h購物、momo購物網推「激省購機攻略」

全新iPhone 17e登場，搭載全新A19晶片，正式將旗艦級的Apple Intelligence智慧功能導入平價機型，納入果粉敲碗已久的MagSafe磁吸無線充電，後置鏡頭升級為4,800萬畫素融合相機，可實現2倍等效望遠效果，入門容量由128GB升級至256GB，在價格不變的前提下大幅提升使用彈性。

PChome 24h購物作為台灣電商唯一Apple全系列授權經銷商，將同步官方於3月4日晚上10點15分於Apple旗艦館開放iPhone 17e系列新機全顏色、全規格預購。除首批現貨，更祭出銀行最高14%回饋與舊機回收最高43,120元禮券回收價，進一步降低換機門檻。為助果粉輕鬆換機，預購期間PChome 24h購物祭出「5大激省購機攻略」，讓消費者享受最高46,854的超值回饋。

PChome 24h購物提供便利的「3C舊換金」服務，讓消費者透過線上估價與專人到府收件，輕鬆回收舊機並獲得回收金，服務不僅涵蓋手機，也包含筆電、平板、穿戴裝置等多種3C產品皆可回收，選擇PChome禮券回收價還能享額外最高10％加碼回饋。以回收iPhone 17 Pro Max 2TB為例，最高可獲得總價值43,120的PChome禮券回收價。

結帳使用「星展PChome Prime聯名卡」付款，可享最高6％回饋（分期4％ P幣＋逢周四加碼回饋2％ P幣）。即日起至3月31日於PChome 24h購物刷星展銀行信用卡卡單筆分期滿8,000元享回饋8% P幣（最高上限回饋2000 P幣）。或3月31日前單筆分期滿30,000元登錄送3,000 P幣，以 iPhone 17e 256GB（售價21,900元）為例，最高可領14%回饋（1 P幣可消費折抵1元）。

PChome 24h購物3月31日前持玉山Pi拍錢包信用卡享一般消費基本回饋1%（無上限）。搭配玉山Pi拍錢包信用卡限時活動，即日起至3月31日單筆滿20,000元享10% P幣回饋，最高回饋上限2,000 P幣（限量）。加上玉山Pi拍錢包信用卡新戶首刷禮加碼最高可享6% P幣回饋（核卡後3個月享一般回饋5% P幣＋基本回饋1%，每月每歸戶上限150 P幣）。以iPhone 17e 256GB為例，總計最高可領2,000 P幣。以上活動均限量，送完為止，活動詳情以Pi拍錢包官網公告為準。

即日起至3月31日於PChome 24h購物消費刷國泰世華CUBE卡「玩數位」權益享最高3.3％回饋無上限。即日起至3月31日iPhone 17e購機刷國泰世華信用卡，單筆分期滿30,000元送3,000小樹點，或單筆分期滿20,000元送1,200小樹點。

即日起至3月15日於PChome 24h購物消費刷玉山銀行信用卡單筆分期消費滿25,000元回饋1,700元刷卡金，3月16日至3月31日期間單筆分期消費滿30,000元回饋2,000元刷卡金；3月24日卡友日限定使用玉山銀行信用卡單筆分期消費滿5,000元加碼贈500元刷卡金。新戶3月全月凡透過PChome連結申辦玉山Unicard，消費再享8%玉山e point回饋（上限300點）。以 iPhone 17e 512GB（售價28,900元）為例，最高可領2,300回饋。

momo購物網將於3月4日晚上10點15分與Apple官網同步啟動預購，除首批現貨優勢，更整合多家合作銀行祭出限時限量刷卡回饋，其中玉山銀行單筆滿額最高回饋7,350元（達15%回饋）、國泰世華單筆滿額享10%回饋、中信銀行及星展銀行亦分別提供7%與6%的有感加碼；若搭配momo聯名卡刷卡，每筆消費最高再享3% mo幣回饋、每戶每月上限1,000 mo幣。

消費者亦可透過momo App「線上舊機回收」 服務，簡單申請即可享有專人到府收件的尊榮服務，涵蓋Apple、Samsung、Google等主流品牌手機，回收金最高可獲32,000元mo幣。此外，momo購物網亦同步備齊iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max等全系列熱銷機型。

●附註：詳細優惠活動內容以各家官網公告為準。