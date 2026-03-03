蘋果iPhone 17e問世！256GB、粉色果粉最愛 電信三雄皆推0元方案

蘋果入門款手機iPhone 17e問世，電信三雄也推出0元方案，吸引不少用戶預約登記。電信商表示，從今天下午預約單量來看，容量仍以256GB最受大眾青睞，顏色則以粉色最受果粉喜愛。

中華電信今下午3點開放網路門市預約iPhone 17e機型，1小時預約額滿。統計果粉於中華電信網路門市預約狀況，容量以256GB銷售占8成最為搶手、顏色則以粉色最受果粉愛戴，占比達3成5。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 17e 嫩粉256GB」、「iPhone 17e白256GB」、「iPhone 17e 黑256GB」。

中華電信表示，申辦精采5G月繳1399元、30個月租期，iPhone 17e 256GB專案價6300元，另搭配舊機換新機加碼再折2000元、VIP最高折5000元，即能以0元將iPhone 17e 256GB帶回家。

根據遠傳「iPhone 新機人氣票選 快閃24小時」活動統計，截至今天下午4時為止，以iPhone 17 Pro、Pro Max最受青睞，超值新款iPhone 17e則名列第三，顯示Apple家族最新成員備受肯定！顏色及容量方面，iPhone 17e 256G及新色「嫩粉色」最熱門，獲得超過半數消費者指名。

遠傳今早開放iPhone 17e預先登記，今日也公布最新資費方案，月付1399元，iPhone 17e 256GB就能0元起帶回家，相較去年容量升級、價格不變，大容量的iPhone 17e 512GB，搭配5G指定資費，只要4300元。

台灣大預計3月4日上午11點起在myfone門市、myfone網路門市開放預約，並於3月13日早上8點正式開賣，用戶申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價0元入手；若搭配舊換新最高折1萬5100元，VIP續約購機最高再折5000元。