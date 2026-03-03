iPhone 17e嫩粉色超夯！電信三雄公布資費 申辦1399元方案購機0元起

Apple全新iPhone 17e主打高CP值，將與iPhone 17同級的A19晶片、旗艦級Apple Intelligence功能、MagSafe磁吸充電等頂規配置全數下放，配備4,800萬像素融合相機、擁有光學品質2倍望遠功能與新一代人像照功能，單機維持21,900元起跳的售價，並將入門儲存空間翻倍提升至256GB，寫下近年iPhone平價機款最強性價比紀錄，尤其全新的嫩粉色更是熱門。電信三雄也公布iPhone 17e資費方案，搭配月付1,399元資費，購機專案價最低0元起。

中華電信公布iPhone 17e購機資費，申辦精采5G月繳1,399元、租期30個月，iPhone 17e 256GB專案價6,300元，搭配舊機換新機加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元，即能以0元將iPhone 17e 256GB帶回家；申辦精采5G月繳1,399元、租期48個月，iPhone 17e 256GB專案價0元。

中華電信提供iPhone 17e多元資費優惠，申辦精采5G月繳999元以上資費，加贈舊機換新機優惠折2,000元；選擇「精采FUN生活」方案，申辦精采5G月繳1,399元60個月租期，iPhone 17e 256GB搭配Panasonic 55型4K 6原色Google TV 顯示器等雙重好禮只要0元。

今天（3月3日）下午3點中華電信開放網路門市預約iPhone 17e，1小時即預約額滿，容量以256GB占8成最搶手、顏色則以嫩粉色最受果粉愛戴，占比達3成5。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 17e 嫩粉256GB」、「iPhone 17e白256GB」、「iPhone 17e黑256GB」。iPhone 17e將於3月11日上午8點起在中華電信網路門市及全台近500間指定服務據點正式開賣。

中華電信同步宣布3月5日起iPhone指定機型降價，包括iPhone 16e、iPhone 15等，最高降幅達3,500元。

遠傳電信今早宣布即起全台遠傳門市開放iPhone 17e預先登記，超值資費方案月付1,399元、iPhone 17e 256GB專案價最低0元起；大容量的iPhone 17e 512GB，搭配5G指定資費月付1,399元，購機專案價最低4,300元起。

為iPhone 17e開賣提前暖身，遠傳推出「iPhone新機人氣票選快閃24小時」，從今天上午11點起至3月4日上午10點59分止，不限遠傳用戶、線上票選最想要的iPhone機款與顏色，即可參加抽獎活動，有機會帶走AirPods 4與指定資費方案1,000元折價券。根據統計，截至今天下午4點為止，以iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max最受青睞，iPhone 17e則名列第三，iPhone 17e 256G及新色「嫩粉色」最熱門，獲得超過半數消費者指名。

遠傳friDay購物將與Apple官網同步於3月4日晚上10點15分開放單機預購，並祭出獨家雙重好禮：凡於預購期間下單，首波限量贈價值1,490元的「半固態磁吸行動電源」（數量有限，送完為止）；搭配遠傳心生活App領券並使用遠傳friDay聯名卡結帳，更可堆疊解鎖最高9%遠傳幣回饋。

台灣大哥大公布iPhone 17e資費，將於3月4日上午11點起在myfone門市、myfone網路門市開放預約，並於3月11日上午8點正式開賣。用戶申辦1,399元專案、綁約48個月，即可以專案價0元入手iPhone 17e 256GB；若搭配舊換新最高折15,100元，VIP續約購機最高再折5,000元。myfone網路門市則於3月4日晚上10點15分開放iPhone 17e單機預購。

於台灣大哥大購買iPhone 17e系列新機，搭配「新復原者預繳保險專案」（預繳6個月、12個月、24個月），除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高再享900元電信帳金回饋，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。

此外，即日起至4月底到台灣大哥大直營門市購買配件商品，全館配件每滿1,000元現折100元，最高可折抵500元（滿5,000元折500元）。達人手工包膜服務全機包膜享9折優惠，提供多款膜料材質與圖騰供選購。

●附註：各業者詳細資費方案與活動內容以門市、官網公告為準。