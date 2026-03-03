SANA的甜美與裘德洛之女Iris Law的率性 秀Polo Play包款各展氣場魅力

Ralph Lauren宣布，K-POP女團TWICE的成員SANA與裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，共同擔任2026春季「Polo Play」包款系列全新形象大使，拍攝地點選在充滿陽光與海風的法國馬賽，包款的檸檬黃、橘色、藍色與藍天大海互相呼應，展現春日明朗的清爽感與愉快氛圍。

SANA為TWICE的日籍成員，以甜美且優雅精緻的特質著稱，在南法海岸風光的明媚景致下，SANA在鏡頭前以從容的姿態，展現Polo Play包款的多巴胺色調，呈現春日暖陽般讓人心神嚮往的舒適感，也詮釋Ralph Lauren經典的都會感與耐看的女性魅力。

英國男星裘德洛之女、新生代模特兒Iris Law也參與這次Polo Play系列演繹。Iris Law以淡金色極短髮亮相，展現率性特質。她以獨特的英倫酷感詮釋出Polo Play系列優雅之外的前衛能量。

Polo Play包款系列靈感源自Ralph Lauren經典的Polo衫，擁有簡潔且精緻的輪廓線條，也有荔枝紋皮革、麂皮、帆布等材質選擇，本季推出了包含藍色、綠色、橘色及粉紅色在內的鮮明色系，包款的色彩與廓形，不僅適合度假，也可輕鬆融入日常穿搭，並注入活力能量。

裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

Polo Play包款系列靈感源自Ralph Lauren經典的Polo衫。圖／Ralph Lauren提供

SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

