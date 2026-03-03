快訊

SANA的甜美與裘德洛之女Iris Law的率性 秀Polo Play包款各展氣場魅力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
K-POP女團TWICE的成員SANA與裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，共同擔任Ralph Lauren 2026春季「Polo Play」包款系列全新形象大使。圖／Ralph Lauren提供
K-POP女團TWICE的成員SANA與裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，共同擔任Ralph Lauren 2026春季「Polo Play」包款系列全新形象大使。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren宣布，K-POP女團TWICE的成員SANA與裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，共同擔任2026春季「Polo Play」包款系列全新形象大使，拍攝地點選在充滿陽光與海風的法國馬賽，包款的檸檬黃、橘色、藍色與藍天大海互相呼應，展現春日明朗的清爽感與愉快氛圍。

SANA為TWICE的日籍成員，以甜美且優雅精緻的特質著稱，在南法海岸風光的明媚景致下，SANA在鏡頭前以從容的姿態，展現Polo Play包款的多巴胺色調，呈現春日暖陽般讓人心神嚮往的舒適感，也詮釋Ralph Lauren經典的都會感與耐看的女性魅力。

英國男星裘德洛之女、新生代模特兒Iris Law也參與這次Polo Play系列演繹。Iris Law以淡金色極短髮亮相，展現率性特質。她以獨特的英倫酷感詮釋出Polo Play系列優雅之外的前衛能量。

Polo Play包款系列靈感源自Ralph Lauren經典的Polo衫，擁有簡潔且精緻的輪廓線條，也有荔枝紋皮革、麂皮、帆布等材質選擇，本季推出了包含藍色、綠色、橘色及粉紅色在內的鮮明色系，包款的色彩與廓形，不僅適合度假，也可輕鬆融入日常穿搭，並注入活力能量。

裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

Polo Play包款系列靈感源自Ralph Lauren經典的Polo衫。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play包款系列靈感源自Ralph Lauren經典的Polo衫。圖／Ralph Lauren提供

SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
SANA詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供
裘德洛之女、英倫新生代名模Iris Law，詮釋Polo Play系列包款。圖／Ralph Lauren提供

