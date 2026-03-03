快訊

寶格麗紳士系列首支香精城市森林 由芫荽和花椒開啟的多層次木質美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗推出全新城市森林香精紳士系列首支香精作品。圖／盧亞提供
寶格麗推出全新城市森林香精紳士系列首支香精作品。圖／盧亞提供

2026年3月，寶格麗（BVLGARI）紳士系列迎來全新里程碑之作——首支香精「城市森林香精」（BVLGARI Man Wood Essence Parfum）。由調香大師Alberto Morillas親自操刀，「城市森林香精」將經典木質結構推向極致濃度--若說淡香精展現的是向上生長的明亮能量，全新香精則是紮根於大地，展現深沉內斂的神秘張力 。

感官體驗從前調的芫荽精萃與四川花椒展開，以鮮明辛香瞬間喚醒感官；接著出現的是以乾燥樹脂感的柏木與溫暖羊絨木交織而成的中調，傳遞堅毅的垂直力量；後調融合廣藿香、雪松與癒創木，並運用超臨界流體萃取技術，完整捕捉岩蘭草根部的原始純粹，不僅將濃烈感推向巔峰，更賦予香氣絕佳的深層層次 。

全新瓶身設計亦完美呼應香氛的精神，深棕色漸層玻璃自底部向上轉淡，如同大樹由根部延伸至樹冠的生命軌跡，象徵著人與自然間永恆不變的連結，透過頂級木質美學抵達更深層、更原始的感官領域 。

寶格麗城市森林香精100ML，6,000元。圖／盧亞提供
寶格麗城市森林香精100ML，6,000元。圖／盧亞提供

寶格麗紳士系列首支香精城市森林 由芫荽和花椒開啟的多層次木質美學

