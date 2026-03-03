孫燕姿5月首登大巨蛋舞台 國泰世華CUBE信用卡友獨享提早2天優先購票

國泰世華銀行近年持續支持各類音樂盛事，把客戶體驗放在第一位，除了提供優質金融服務，也希望陪伴大家走進更多精彩生活場景。為滿足客戶對藝文活動的需求，國泰世華再宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會–台北，CUBE信用卡卡友可於3月18日中午12點，較一般民眾提早兩日優先購票；一般購票則於3月20日中午12點全面開賣。

此外，國泰世華也特別推出「CUBE追光同行套票」，持卡人可於3月17日下午3點至晚間11點59分，以299點小樹點（信用卡）於國泰優惠App兌換「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會–台北CUBE追光同行套票購買資格券」乙份。成功取得資格券的卡友，可於3月20日中午12點至KKTIX指定網頁，憑專屬購票序號以國泰世華信用卡購買指定場次門票。

華語樂壇重量級天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自開演以來場場秒殺，話題不斷。在台灣歌迷們的千呼萬喚、眾所期盼聲中，「國泰世華銀行孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會–台北」將於5月15日、17日在臺北大巨蛋登場。不僅是孫燕姿睽違12年再度在台北開唱，更是她出道以來首度站上臺北大巨蛋舞台，對許多歌迷而言意義非凡、相當期待。

延續2025年冠名贊助孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 – 高雄的合作經驗，國泰世華這回再度支持台北場演出，並獨家為CUBE信用卡卡友提供優先購票權益，讓卡友享有尊榮服務體驗，與天后共赴日落之約。

國泰世華不僅追求卓越金融服務，更致力豐富客戶生活體驗，孫燕姿是華語樂壇極具代表性的歌手，其音樂陪伴許多人成長，國泰世華很榮幸贊助本次孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北，透過CUBE信用卡卡友的優先購票權益，讓客戶有機會欣賞到這場音樂盛宴，展現對客戶的重視與用心。未來將持續投入多元藝文活動，帶給客戶更多元的生活服務體驗。