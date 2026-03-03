快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

春遊野餐好Chill！麒麟祭出85折超強回饋 質感收納箱加價購限量開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣麒麟在一年一度的麒麟月帶來「春日漫遊祭」，集結多款人氣酒品與春日限定野餐好物，為每一次舉杯時刻增添儀式感。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟在一年一度的麒麟月帶來「春日漫遊祭」，集結多款人氣酒品與春日限定野餐好物，為每一次舉杯時刻增添儀式感。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著櫻花盛放、春風輕拂的時節到來，正是走出戶外感受大自然氣息的最佳時機。台灣麒麟（KIRIN）一年一度的「麒麟月」慶典再度回歸，今年特別以「春日漫遊祭」為主題，邀請全台消費者在花香與微風中放緩腳步。自3月4日起至3月31日止，品牌聯手全台7-ELEVEN門市推出限時優惠，不僅讓小資族能以超值折扣購入心儀酒款，更推出多款極具質感的戶外野餐裝備，為春日出遊增添滿滿的儀式感。

本次「春日漫遊祭」精選了多款經典人氣酒品，旨在滿足不同口味的品飲愛好者。無論是追求香醇順口的「一番搾」、輕盈無負擔的「淡麗」、層次豐富並帶有清新柑橘氣息的「晴風」，或是充滿甜美果香且爽口微醺的「冰結」系列，都能在春日野餐墊上與好友共享。活動期間，凡於全台7-ELEVEN門市購買指定KIRIN酒款多入組，即可享有85折優惠，輕鬆為冰箱囤貨，享受春日午後的沁涼快感。

除了酒款折扣，今年推出的限量加價購商品更成為露營與野餐控的關注焦點。消費者只要在活動期間購買指定酒組，即可以299元加價換購「兩用摺疊收納箱」或「扶手月亮椅」。這兩款裝備不僅輕巧便攜，簡約的設計更能提升戶外活動的質感，無論是在城市公園小憩，還是前往近郊踏青，只要開啟一罐順口的啤酒，搭配舒適的裝備，就能隨時隨地展開一場專屬於自己的微醺漫遊。

台灣麒麟表示，希望透過「春日漫遊祭」鼓勵民眾在繁忙的生活中找到平衡，用一杯啤酒的時間與大自然對話。由於加價購商品數量有限且售完為止，建議喜愛戶外生活的飲者們儘早前往全台7-ELEVEN門市選購，將這份專屬於春天的浪漫與微醺好禮一次帶回家，共同迎接萬物復甦的微醺時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麒麟春日漫遊祭」登場，指定酒款優惠、野餐質感裝備限時加價購，花季相聚更添愜意。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麒麟春日漫遊祭」登場，指定酒款優惠、野餐質感裝備限時加價購，花季相聚更添愜意。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

野餐 消費者 調酒

延伸閱讀

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

經典賽開打！微風應援專區精品六折起、餐廳啤酒買一送一

麥當勞「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」回歸 經典口訣再拿免費大麥克

相關新聞

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

寶格麗紳士系列首支香精城市森林 由芫荽和花椒開啟的多層次木質美學

2026年3月，寶格麗（BVLGARI）紳士系列迎來全新里程碑之作——首支香精「城市森林香精」（BVLGARI Man Wood Essence Parfum）。由調香大師Alberto Morillas親自操刀，「城市森林香精」將經典木質結構推向極致濃度--若說淡香精展現的是向上生長的明亮能量，全新香精則是紮根於大地，展現深沉內斂的神秘張力 。

孫燕姿5月首登大巨蛋舞台 國泰世華CUBE信用卡友獨享提早2天優先購票

國泰世華銀行近年持續支持各類音樂盛事，把客戶體驗放在第一位，除了提供優質金融服務，也希望陪伴大家走進更多精彩生活場景。為滿足客戶對藝文活動的需求，國泰世華再宣布冠名贊助華語樂壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會–台北，CUBE信用卡卡友可於3月18日中午12點，較一般民眾提早兩日優先購票；一般購票則於3月20日中午12點全面開賣。

春遊野餐好Chill！麒麟祭出85折超強回饋 質感收納箱加價購限量開搶

隨著櫻花盛放、春風輕拂的時節到來，正是走出戶外感受大自然氣息的最佳時機。台灣麒麟（KIRIN）一年一度的「麒麟月」慶典再度回歸，今年特別以「春日漫遊祭」為主題，邀請全台消費者在花香與微風中放緩腳步。自3月4日起至3月31日止，品牌聯手全台7-ELEVEN門市推出限時優惠，不僅讓小資族能以超值折扣購入心儀酒款，更推出多款極具質感的戶外野餐裝備，為春日出遊增添滿滿的儀式感。

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

國泰航空歡慶80周年 經典綠白間條塗裝今抵台

國泰航空80周年首架特別塗裝客機於今（3日）飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台展開。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，成為當日機場最受矚目的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。