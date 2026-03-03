春遊野餐好Chill！麒麟祭出85折超強回饋 質感收納箱加價購限量開搶

隨著櫻花盛放、春風輕拂的時節到來，正是走出戶外感受大自然氣息的最佳時機。台灣麒麟（KIRIN）一年一度的「麒麟月」慶典再度回歸，今年特別以「春日漫遊祭」為主題，邀請全台消費者在花香與微風中放緩腳步。自3月4日起至3月31日止，品牌聯手全台7-ELEVEN門市推出限時優惠，不僅讓小資族能以超值折扣購入心儀酒款，更推出多款極具質感的戶外野餐裝備，為春日出遊增添滿滿的儀式感。

本次「春日漫遊祭」精選了多款經典人氣酒品，旨在滿足不同口味的品飲愛好者。無論是追求香醇順口的「一番搾」、輕盈無負擔的「淡麗」、層次豐富並帶有清新柑橘氣息的「晴風」，或是充滿甜美果香且爽口微醺的「冰結」系列，都能在春日野餐墊上與好友共享。活動期間，凡於全台7-ELEVEN門市購買指定KIRIN酒款多入組，即可享有85折優惠，輕鬆為冰箱囤貨，享受春日午後的沁涼快感。

除了酒款折扣，今年推出的限量加價購商品更成為露營與野餐控的關注焦點。消費者只要在活動期間購買指定酒組，即可以299元加價換購「兩用摺疊收納箱」或「扶手月亮椅」。這兩款裝備不僅輕巧便攜，簡約的設計更能提升戶外活動的質感，無論是在城市公園小憩，還是前往近郊踏青，只要開啟一罐順口的啤酒，搭配舒適的裝備，就能隨時隨地展開一場專屬於自己的微醺漫遊。

台灣麒麟表示，希望透過「春日漫遊祭」鼓勵民眾在繁忙的生活中找到平衡，用一杯啤酒的時間與大自然對話。由於加價購商品數量有限且售完為止，建議喜愛戶外生活的飲者們儘早前往全台7-ELEVEN門市選購，將這份專屬於春天的浪漫與微醺好禮一次帶回家，共同迎接萬物復甦的微醺時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康