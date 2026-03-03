快訊

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「In Spirit Taipei 2026」邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的7間指標酒吧來台。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

這場活動集結了亞洲調酒界的夢幻陣容，包含香港傳奇名店 「PENICILLIN」、「Quinary」、「The Savory Project」，以及首爾「Pine & Co. 」與東京「VIRTÙ」等。台北在地則由 「BAR MOOD」、「Bar Pine 松」、「無向 Bar Without」 等7間知名酒吧出面迎戰。每對聯名攤位將合力創作兩款、總計 14 款的活動限定雞尾酒，這些特調僅在 3 月 15 日當晚 18:00 至 21:00 限定供應，將各城市的文化背景與創作思維濃縮於杯中，展現台灣調酒產業與亞洲頂尖市場接軌的強大實力。

除了主展場的狂歡，這股微醺熱潮也將蔓延至台北街頭。在3月15日活動前後，主辦單位額外串聯了台北7間合作酒吧，舉辦8場國際酒吧客座活動。屆時國際調酒大師們將走進台北巷弄，將不同城市的風味語彙直接帶入酒吧現場，讓台北不僅是活動的主辦地，更成為亞洲雞尾酒文化深度連結的重要平台。

針對本次盛會，主辦單位也公布了票價資訊。即日起早鳥票以1,200元優惠開賣，內容包含入場費並可兌換3杯限定調酒；原價票則為1,500元。若想品嚐更多獨家風味，現場亦提供單張或多張組合的雞尾酒券加購服務。隨著亞洲雞尾酒文化持續向前推進，這場在台北大巨蛋舉辦的風味對話，無疑將成為2026年開春最具指標性的餐飲文化盛事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「In Spirit Taipei 2026」將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「In Spirit Taipei 2026」集結台北在地的 7 間頂尖酒吧參與。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在3月15日活動前後，主辦單位額外串聯了台北7間合作酒吧，舉辦8場國際酒吧客座活動。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

高雄日航酒店與 Google YouTube team 合作 推廣港都春季文化盛事

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

創作不會只有一種方法：Double Chicken Please詹佳恩╳MOONROCK廖乙哲

相關新聞

八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告…

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

國泰航空歡慶80周年 經典綠白間條塗裝今抵台

國泰航空80周年首架特別塗裝客機於今（3日）飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台展開。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，成為當日機場最受矚目的焦點。

WBC即將登場 星宇打造「空中應援團」機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

