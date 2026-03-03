亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

這場活動集結了亞洲調酒界的夢幻陣容，包含香港傳奇名店 「PENICILLIN」、「Quinary」、「The Savory Project」，以及首爾「Pine & Co. 」與東京「VIRTÙ」等。台北在地則由 「BAR MOOD」、「Bar Pine 松」、「無向 Bar Without」 等7間知名酒吧出面迎戰。每對聯名攤位將合力創作兩款、總計 14 款的活動限定雞尾酒，這些特調僅在 3 月 15 日當晚 18:00 至 21:00 限定供應，將各城市的文化背景與創作思維濃縮於杯中，展現台灣調酒產業與亞洲頂尖市場接軌的強大實力。

除了主展場的狂歡，這股微醺熱潮也將蔓延至台北街頭。在3月15日活動前後，主辦單位額外串聯了台北7間合作酒吧，舉辦8場國際酒吧客座活動。屆時國際調酒大師們將走進台北巷弄，將不同城市的風味語彙直接帶入酒吧現場，讓台北不僅是活動的主辦地，更成為亞洲雞尾酒文化深度連結的重要平台。

針對本次盛會，主辦單位也公布了票價資訊。即日起早鳥票以1,200元優惠開賣，內容包含入場費並可兌換3杯限定調酒；原價票則為1,500元。若想品嚐更多獨家風味，現場亦提供單張或多張組合的雞尾酒券加購服務。隨著亞洲雞尾酒文化持續向前推進，這場在台北大巨蛋舉辦的風味對話，無疑將成為2026年開春最具指標性的餐飲文化盛事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「In Spirit Taipei 2026」將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「In Spirit Taipei 2026」集結台北在地的 7 間頂尖酒吧參與。圖／In Spirit Taipei 2026提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康