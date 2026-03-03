國泰航空歡慶80周年 經典綠白間條塗裝今抵台

國泰航空80周年首架特別塗裝客機於今（3日）飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台展開。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，成為當日機場最受矚目的焦點。

暱稱為「生菜葉三明治」的綠白相間塗裝，完美重現國泰航空1970至1990年代最受矚目的經典外型，2026年的致敬塗裝，喚起大家的共同回憶。此次抵台的國泰航空空中巴士A350長程客機，機身披上融合經典綠白相間條紋的「生菜葉三明治」，復古造型成為機場一大亮點。

這款綠白相間條紋的復古塗裝曾於1970至1990年代深受旅客與航空迷的喜愛，是國泰航空歷史上極具代表性的經典設計。2026年推出的致敬版本，不僅重現當年風貌，喚起大家的共同記憶，也象徵自 1946年創立以來，國泰航空走過的八十年重要里程碑。

此外，國泰航空經典懷舊制服也在活動中亮相，重現四個不同時期的制服風貌，呈現國泰航空隨時代演進的優雅形象與專業精神，從早期承襲軍裝精神的雙排扣設計，到融入中式元素的紅色旗袍風格套裝；再到由國際時尚品牌操刀的現代剪裁制服，每一套制服都見證了國泰航空從區域航空公司蛻變為國際品牌的歷程。今年有逾2000名空服員及地勤同仁將於執勤期間穿著懷舊制服，向歷代在萬呎高空中提供專業與溫暖服務的團隊致敬。