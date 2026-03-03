快訊

WBC即將登場 星宇打造「空中應援團」機上棒球主題影展熱血開播

聯合報／ 記者甘芝萁/台北報導
星宇航空精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。圖／星宇提供
星宇航空精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。圖／星宇提供

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

星宇航空亦於3月精心規劃棒球主題機上影音內容，將飛行時光化為一場文化的棒球影展。本次精選多部棒球主題經典電影及電視節目，包括打破種族藩籬的《傳奇42號》、小市場創造大奇蹟的《魔球》以及不因年紀放棄夢想，成為大聯盟最老菜鳥投手的《心靈投手》等。

此外，亦同步上架兩部台灣原創棒球節目《那些年，撐起職棒的他們》與《下班去吃飯—陳傑憲／林安可》，帶領旅客看見球場外的另一面，展現台灣棒球文化的多元樣貌。而星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast系列節目，邀請紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思、林智勝、王勝偉、黃宗安等重量級人物，從國際賽榮耀、傷痛重生到基層扎根，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。

此外，星宇航空亦邀請本屆WBC中華隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片，以其豐富國際賽事經驗與熱血精神，號召球迷齊心為中華隊加油。透過線上社群與機上體驗整合串聯，星宇航空將支持台灣棒球的力量從地面延伸至雲端，讓應援不只在球場，更在雲端與高空持續發酵，展現台灣團結一心的力量。

星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。圖／星宇提供
星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。圖／星宇提供

大聯盟 中華隊 棒球

相關新聞

八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告…

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

國泰航空歡慶80周年 經典綠白間條塗裝今抵台

國泰航空80周年首架特別塗裝客機於今（3日）飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台展開。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，成為當日機場最受矚目的焦點。

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

