經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

遠東Garden City一連四天直播派對 18家餐飲參與主題市集

位於台北大巨蛋的遠東Garden City自3月5日起至3月8日連續四天，由遠雄巨蛋、遠東Garden City、秀泰影城共同合作，將在大巨蛋松菸大道舉辦直播派對，與民眾一起觀看中華隊四場關鍵賽事。

遠東Garden City同時在直播派對加入主題市集，集結館內18家人氣餐飲，包括PRESERVE、週末炸雞、一風堂、COZY TEA御私藏、北村豆腐家、樂天小香港等餐飲陣容共同響應。同時市集現場推出應援滿額贈活動，只要消費滿500元，可獲得每日限量應援小物。

遠百花蓮店戶外轉播 全台遠百加碼應援回饋

花蓮市公所取得愛爾達電視公播權，於遠百花蓮店建林廣場將放送經典賽中華隊3月5日起一連四天賽事。遠百花蓮同步推出應援市集，集結特色美食與小吃，活動期間，民眾只要穿著任一棒球相關服飾，即可至現場服務台免費兌換小點心一份，現場也有花蓮市公所準備的應援加油棒和野餐墊供民眾使用。遠百板橋中山店的GBA吉比鮮釀餐廳也同步直播中華隊賽事。

全台遠百Team Taiwan挺台灣，3月5日至3月17日期間，遠百App金級會員當日單筆在男裝、家電消費滿5,000元即可享有加送HAPPY GO點數200點的應援回饋。另外，HAPPY GO點數300點可兌換200元券，3月5日至3月18日在百貨服飾單筆消費滿1,000元即可抵用。

Global Mall桃園A19經典賽期間打造戶外應援據點

Global Mall桃園A19將於戶外廣場同步轉播經典賽事，打造戶外應援據點，從3月5日預賽一路陪伴球迷至3月18日冠軍賽，邀請民眾齊聚吶喊加油，館內推出日韓系經典套餐，像是杏子豬排外帶便當、一条通新幹線壽司「特選二十四貫」、金春喜韓廚「馬鈴薯燉肉湯飯」「人蔘雞湯飯」，讓球迷觀賽同享美食。

信義ATT 4 FUN連續四天應援趴

信義ATT 4 FUN將於3月5日至3月8日推出「全城Team Taiwan」應援活動，ATT 4 FUN戶外廣場將架設3座大型LED螢幕，現場也將發放限量台灣隊應援小物，邀請球迷一起看球為台灣加油。並結合7間戶外酒吧與4間主題餐廳，館內餐飲品牌也推出應援限定外帶套餐及優惠， bhc CHICKEN、鳥貴族、中央韓鍋酒舍、梨谷韓式烤肉同步推出300元應援外帶限定套餐。

宏匯廣場500吋大螢幕放送台日對決

宏匯廣場3月6日晚間18：00將在一樓咖啡廊道，熱血直播台日對決，透過500吋大螢幕全程放送，並邀請專業應援團長比照球場應援節奏，帶領全場球迷齊聲吶喊口號。現場同步販售 「21世紀風味館」香噴烤雞系列餐點、「繼光香香雞」經典台式鹹酥雞以及「PRESERVE」麵包，讓球迷熱血加油也能用美食補充能量。館內餐廳「麥漢堡」經典賽期間同步提供轉播服務，讓民眾享受熱鬧看球氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Global Mall桃園A19推出日韓系美食應援。圖／Global Mall提供

位於台北大巨蛋的遠東Garden City自3月5日起至3月8日連續四天，由遠雄巨蛋、遠東Garden City、秀泰影城共同合作，將在大巨蛋松菸大道舉辦直播派對，放送中華隊四場關鍵賽事。圖／遠東Garden City提供

信義ATT 4 FUN將於3月5日至3月8日推出「全城Team Taiwan」應援活動，戶外廣場將架設3座大型LED螢幕。圖／ATT 4 FUN提供