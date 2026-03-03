Brunello Cucinelli 2026秋冬系列 英式田園浪漫與精緻剪裁的交織
米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型。靈感來自英國鄉野與薄霧氤氳的景緻，成為自然、記憶與當代視野共鳴的交響之地。本季主軸為柔美面料與工藝的交織、記憶與當代視野共鳴的交響，透過柔美面料將考究的工藝細節諸如蕾絲、印花與動物紋刺繡的融入，呈現精緻剪裁與田園浪漫的邂逅。
織品布料與技藝的交織體現於格紋、千鳥格、威爾士格紋、窗格紋與蘇格蘭格紋，更穿梭在織物肌理、面料刺繡、提花針織、真絲印花，乃至剪羊毛之間。白晝日裝與社交晚宴的界線在本季融合，例如雙排扣外套風格的長背心搭配襯衫、領巾與附口袋的西裝褲；西裝長褲搭配了七分袖上衣與銀灰色長方巾。本季從超長到極小，從寬鬆得以解放身軀又或是高度服貼展現線條，像是寬大的軍事風格飛行員外套但搭配了奢華的皮草翻領與寬鬆短褲、長靴，同時模特兒手上更提取了一款XXL的包款。以全新比例、組合在極限之間遊走，讓服裝與其穿戴者找到（回）自由。
材質運用上極致的層次感與溫暖觸感是特色，大量的粗織毛料與柔軟皮革，透過編織與皮草翻領細節，形塑出豐富的視覺肌理。亮片刺繡與閃耀面料的加入，為正式西裝與粗織針織衫注入奢華的反光，也復古、也現代；輪廓剪裁則在極端比例間遊走，呈現出解放身軀的自由。流動的百摺長裙與寬鬆褲裙搭配上長靴，拉長整體修長輪廓。
綜觀本季整體風格，Brunello Cucinelli體現了田園浪漫與冷調、典雅的混血，像是襯衫、領帶與雙排扣西裝元素，被融入街頭運動感與層疊穿搭。帥氣的男性化剪裁卻不顯陽剛，反而在柔軟毛料與絲滑長方巾的點綴下，流露出優雅。此種融合商務商務商務與休閒、復古與前衛的錯置美學，無疑為Brunello Cucinelli女性營造出一套終極的穿搭提案：愜意、體面而舒適，無分日夜、有型有款。
