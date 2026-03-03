快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

Brunello Cucinelli 2026秋冬系列 英式田園浪漫與精緻剪裁的交織

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
長至腳踝的格紋針織大衣帶來極佳的包覆感，成功演繹Brunello Cucinelli的大戶人家氣韻。圖／Brunello Cucinelli提供
長至腳踝的格紋針織大衣帶來極佳的包覆感，成功演繹Brunello Cucinelli的大戶人家氣韻。圖／Brunello Cucinelli提供

米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型。靈感來自英國鄉野與薄霧氤氳的景緻，成為自然、記憶與當代視野共鳴的交響之地。本季主軸為柔美面料與工藝的交織、記憶與當代視野共鳴的交響，透過柔美面料將考究的工藝細節諸如蕾絲、印花與動物紋刺繡的融入，呈現精緻剪裁與田園浪漫的邂逅。

織品布料與技藝的交織體現於格紋、千鳥格、威爾士格紋、窗格紋與蘇格蘭格紋，更穿梭在織物肌理、面料刺繡、提花針織、真絲印花，乃至剪羊毛之間。白晝日裝與社交晚宴的界線在本季融合，例如雙排扣外套風格的長背心搭配襯衫、領巾與附口袋的西裝褲；西裝長褲搭配了七分袖上衣與銀灰色長方巾。本季從超長到極小，從寬鬆得以解放身軀又或是高度服貼展現線條，像是寬大的軍事風格飛行員外套但搭配了奢華的皮草翻領與寬鬆短褲、長靴，同時模特兒手上更提取了一款XXL的包款。以全新比例、組合在極限之間遊走，讓服裝與其穿戴者找到（回）自由。

材質運用上極致的層次感與溫暖觸感是特色，大量的粗織毛料與柔軟皮革，透過編織與皮草翻領細節，形塑出豐富的視覺肌理。亮片刺繡與閃耀面料的加入，為正式西裝與粗織針織衫注入奢華的反光，也復古、也現代；輪廓剪裁則在極端比例間遊走，呈現出解放身軀的自由。流動的百摺長裙與寬鬆褲裙搭配上長靴，拉長整體修長輪廓。

綜觀本季整體風格，Brunello Cucinelli體現了田園浪漫與冷調、典雅的混血，像是襯衫、領帶與雙排扣西裝元素，被融入街頭運動感與層疊穿搭。帥氣的男性化剪裁卻不顯陽剛，反而在柔軟毛料與絲滑長方巾的點綴下，流露出優雅。此種融合商務商務商務與休閒、復古與前衛的錯置美學，無疑為Brunello Cucinelli女性營造出一套終極的穿搭提案：愜意、體面而舒適，無分日夜、有型有款。

全套以奶油色與米白色系打造，在極簡色彩中透過長短與寬鬆輪廓展現層次。圖／Brunello Cucinelli提供
全套以奶油色與米白色系打造，在極簡色彩中透過長短與寬鬆輪廓展現層次。圖／Brunello Cucinelli提供

韓星金裕貞（Kim You Jung）現身Brunello Cucinelli 2026秋冬女裝發表現場。圖／Brunello Cucinelli提供
韓星金裕貞（Kim You Jung）現身Brunello Cucinelli 2026秋冬女裝發表現場。圖／Brunello Cucinelli提供

亮片刺繡雙排扣背心搭配黑色方巾、襯衫與西裝褲，展現女性的俐落瀟灑。圖／Brunello Cucinelli提供
亮片刺繡雙排扣背心搭配黑色方巾、襯衫與西裝褲，展現女性的俐落瀟灑。圖／Brunello Cucinelli提供

米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型，呈現精緻剪裁與田園風格的浪漫邂逅。圖／Brunello Cucinelli提供
米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型，呈現精緻剪裁與田園風格的浪漫邂逅。圖／Brunello Cucinelli提供

寬鬆的皮革飛行員夾克內搭絲質領結襯衫，並配上毛呢短裙，展現出隨性卻充滿力量的旅行感。圖／Brunello Cucinelli提供
寬鬆的皮革飛行員夾克內搭絲質領結襯衫，並配上毛呢短裙，展現出隨性卻充滿力量的旅行感。圖／Brunello Cucinelli提供

粗織毛衣外套搭配毛呢百褶長裙，看似不拘小節卻帶著貴族的典雅。圖／Brunello Cucinelli提供
粗織毛衣外套搭配毛呢百褶長裙，看似不拘小節卻帶著貴族的典雅。圖／Brunello Cucinelli提供

西裝

延伸閱讀

26秋冬米蘭時裝周／貝克漢與S.COUPS雙男神同框 MewTul CP同場賞BOSS

Demna首秀公開！GUCCI 2026秋冬米蘭時裝周上演神話式華麗 春意盎然

崩裂、重組、疊加 PRADA新自信女性主義

Onitsuka Tiger遊走不同空間 虎爪紋推新款

相關新聞

八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告…

亞洲調酒高手台北PK！大巨蛋秀泰3月盛大開喝 集結指標酒吧共譜微醺夜

備受雞尾酒愛好者矚目的年度焦點盛事「In Spirit Taipei 2026」，正式宣布將於3月15日在台北大巨蛋秀泰影城二樓盛大登場。本屆活動以「雞尾酒為語言」作為核心概念，突破以往單一酒吧客座的模式，邀請來自東京、首爾、香港、上海與深圳等五大亞洲重要城市的 7 間指標酒吧來台，與台北在地的 7 間頂尖酒吧進行一對一聯名合作，要在台北心臟地帶掀起一場前所未有的跨文化風味激盪。

國泰航空歡慶80周年 經典綠白間條塗裝今抵台

國泰航空80周年首架特別塗裝客機於今（3日）飛抵桃園國際機場，象徵「同心飛躍八十年」周年慶祝活動正式在台展開。此次亮相的空中巴士A350長程客機，以經典綠白間條、暱稱「生菜葉三明治」的復古塗裝登場，成為當日機場最受矚目的焦點。

WBC即將登場 星宇打造「空中應援團」機上棒球主題影展熱血開播

因應三月份登場的世界棒球經典賽（WBC），星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇，共同打造期間限定「空中應援團」，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。活動期間凡搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班之全艙等旅客，皆可於機上獲得「必勝祈願」限定茶禮，透過象徵祝福與力量的茶香，為中華隊集氣應援。

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。