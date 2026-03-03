職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告。深受顧客喜愛的日籍主廚高橋優介，因家庭因素考量，決定於今年三月卸下職務並返回家鄉日本新潟。這場充滿溫度與遺憾的告別，不僅象徵著「駄介」一個時代的結束，更預告了這間超人氣名店即將迎來全新的轉型挑戰。

位於台北大安區的「駄介」開幕於2023年8月23日，高橋優介自駐點台北以來，以精湛的職人技法與親和力，為「駄介」建立起堅實的口碑。品牌方在聲明中感性表示，由衷感謝高橋主廚長期以來的付出，以及廣大消費者對他的厚愛。為了讓支持者能與主廚親自道別，官方確認高橋優介的最後勤務日為3月8日，邀請老饕們把握最後一週的機會，再次感受他親手烹調的美味與職人風采。

隨著核心主廚離任，「駄介」也同步宣布將以全新體制持續營運，這也是該品牌最具突破性的轉變。為了提供更優質、更深度的用餐體驗，餐廳將停止供應行之有年的單點料理，轉為專注於「無菜單料理（Omakase）」的精緻化服務。品牌團隊強調，營運體制的更新是為了持續進化，目前已正規劃與日本新潟頂級餐廳的跨國合作企劃，力求在未來帶來更多唯有在「駄介」才能體驗到的獨特餐酒魅力。

對於已經完成預約的顧客，餐廳表示仍會依照原先的預約內容提供服務，請消費者安心。雖然高橋主廚即將返鄉，但「駄介」顯然已做好準備，將透過體制升級與跨國資源整合，在競爭激烈的台北餐飲市場中，以更純粹的板前職人姿態續寫全新篇章。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「駄介」獲得《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定。主廚高橋優介（前排中）與同仁合影。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）

3月8日將是主廚高橋優介的最後勤務日。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）