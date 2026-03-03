快訊

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「駄介」開幕於2023年8月23日。圖／摘自IG（@ dasuke_sakemaru）
「駄介」開幕於2023年8月23日。圖／摘自IG（@ dasuke_sakemaru）

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告。深受顧客喜愛的日籍主廚高橋優介，因家庭因素考量，決定於今年三月卸下職務並返回家鄉日本新潟。這場充滿溫度與遺憾的告別，不僅象徵著「駄介」一個時代的結束，更預告了這間超人氣名店即將迎來全新的轉型挑戰。

位於台北大安區的「駄介」開幕於2023年8月23日，高橋優介自駐點台北以來，以精湛的職人技法與親和力，為「駄介」建立起堅實的口碑。品牌方在聲明中感性表示，由衷感謝高橋主廚長期以來的付出，以及廣大消費者對他的厚愛。為了讓支持者能與主廚親自道別，官方確認高橋優介的最後勤務日為3月8日，邀請老饕們把握最後一週的機會，再次感受他親手烹調的美味與職人風采。

隨著核心主廚離任，「駄介」也同步宣布將以全新體制持續營運，這也是該品牌最具突破性的轉變。為了提供更優質、更深度的用餐體驗，餐廳將停止供應行之有年的單點料理，轉為專注於「無菜單料理（Omakase）」的精緻化服務。品牌團隊強調，營運體制的更新是為了持續進化，目前已正規劃與日本新潟頂級餐廳的跨國合作企劃，力求在未來帶來更多唯有在「駄介」才能體驗到的獨特餐酒魅力。

對於已經完成預約的顧客，餐廳表示仍會依照原先的預約內容提供服務，請消費者安心。雖然高橋主廚即將返鄉，但「駄介」顯然已做好準備，將透過體制升級與跨國資源整合，在競爭激烈的台北餐飲市場中，以更純粹的板前職人姿態續寫全新篇章。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「駄介」獲得《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定。主廚高橋優介（前排中）與同仁合影。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）
「駄介」獲得《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定。主廚高橋優介（前排中）與同仁合影。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）

3月8日將是主廚高橋優介的最後勤務日。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）
3月8日將是主廚高橋優介的最後勤務日。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）

未來「駄介」將轉型專注無菜單料理。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）
未來「駄介」將轉型專注無菜單料理。圖／摘自IG（@dasuke_sakemaru）

相關新聞

八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告…

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

棒球迷集體期待的2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊3月5日起至3月8日將在東京巨蛋分別對上澳洲、日本、捷克與南韓，C組預賽前兩名隊伍得以前進在邁阿密舉辦的8強賽。為了迎接這波棒球熱，百貨商場也推出戶外轉播、美食應援，邀請民眾一起觀賽為中華隊熱血應援。

Brunello Cucinelli 2026秋冬系列 英式田園浪漫與精緻剪裁的交織

米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型。靈感來自英國鄉野與薄霧氤氳的景緻，成為自然、記憶與當代視野共鳴的交響之地。本季主軸為柔美面料與工藝的交織、記憶與當代視野共鳴的交響，透過柔美面料將考究的工藝細節諸如蕾絲、印花與動物紋刺繡的融入，呈現精緻剪裁與田園浪漫的邂逅。

連續三屆到2030年 寶格麗將任威尼斯雙年展獨家合作夥伴

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）的記者會上正式宣布，將成為未來三屆（2026、2028、2030）獨家合作夥伴。在今年五月9日起至11月22日止於威尼斯登場的第61屆威尼斯雙年展中，寶格麗也將於為在拿破崙花園（Giardini della Biennale）Spazio Esedra的寶格麗展館（Bvlgari Pavilion）中，展出加拿大藝術家Lotus L. Kang特別為此此展出創作的全新大型作品，品牌也將參與由已故策展人科約庫厄（Koyo Kouoh）精心策劃的《In Minor Keys》主題展。

台灣排骨酥進軍國際 各式特色小吃登上日本食品展舞台

2026年日本東京國際食品展本月10日開展，雲林縣政府邀請10家業者組成雲林良品館參展，從生鮮食品到料理包、醬料等將進軍國際，尤其台灣特色小吃也是日本人最愛的排骨酥、滷肉飯將登上國際舞台，讓世界分享正港ㄟ台灣味。

