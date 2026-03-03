八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

八方雲集集團第1季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品的開發，是希望讓消費者在熟悉的餐食日常場景中，感受到接近牛排館等級的中式料理價值，嚴選美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，能讓消費者有全新的驚喜感受。

美國帶骨牛小排透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度，展現食材與工法的雙重價值。

設計在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯，展現主餐型料理的完整體驗。雙品牌以「一麵一飯」的形式，依各自品牌定位切入不同消費情境，形成互補的高價值產品布局。

八方雲集集團表示，高價值主餐商品的推出，並非取代既有高頻次主力商品，而是在原有穩定來客基礎上，進一步拓展新的消費族群與用餐情境，相較於鍋貼、水餃與排骨飯等低涉入度且每日家常型餐食，本次「美國帶骨牛小排系列」以較高單價與明確價值定位切入，吸引著重精緻美味和區域便利性的消費者進店體驗，同時也為既有門市導入更多元的消費選擇。透過不同價格帶與產品屬性的組合布局，有助於擴大整體客群結構，並在不影響既有主力銷售的前提下，為門市客單價、來客數、來客結構與營收來源，創造新的成長空間。

綜觀近期八方雲集的財務表現方面，2025年全年合併營收約87.91億元，已創歷史年度新高，即便進入2026年後，1月合併營收仍高達7.88億元，年增率10.10%，又再次刷新歷史單月營收紀錄，為維持積極的成長動能，八方雲集集團透過既有主力商品穩定貢獻的基礎上，推出高價值新品來優化營收結構，將成為2026年拉升營運再突破的重要策略之一，全新「美國帶骨牛小排系列」已自3月2日起，於全台八方雲集與梁社漢排骨門市同步上市；八方雲集品牌「美國帶骨牛小排麵」每碗建議售價350元，梁社漢排骨品牌「美國帶骨牛小排飯」每份建議售價380元。