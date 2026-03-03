快訊

八方雲集推旗艦新品 插旗牛排市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
梁社漢排骨推出「美國帶骨牛小排飯」，厚切牛小排搭配原盅精燉牛肉湯。八方雲集／提供
梁社漢排骨推出「美國帶骨牛小排飯」，厚切牛小排搭配原盅精燉牛肉湯。八方雲集／提供

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場。

八方雲集集團第1季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品的開發，是希望讓消費者在熟悉的餐食日常場景中，感受到接近牛排館等級的中式料理價值，嚴選美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，能讓消費者有全新的驚喜感受。

美國帶骨牛小排透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度，展現食材與工法的雙重價值。

設計在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯，展現主餐型料理的完整體驗。雙品牌以「一麵一飯」的形式，依各自品牌定位切入不同消費情境，形成互補的高價值產品布局。

八方雲集集團表示，高價值主餐商品的推出，並非取代既有高頻次主力商品，而是在原有穩定來客基礎上，進一步拓展新的消費族群與用餐情境，相較於鍋貼、水餃與排骨飯等低涉入度且每日家常型餐食，本次「美國帶骨牛小排系列」以較高單價與明確價值定位切入，吸引著重精緻美味和區域便利性的消費者進店體驗，同時也為既有門市導入更多元的消費選擇。透過不同價格帶與產品屬性的組合布局，有助於擴大整體客群結構，並在不影響既有主力銷售的前提下，為門市客單價、來客數、來客結構與營收來源，創造新的成長空間。

綜觀近期八方雲集的財務表現方面，2025年全年合併營收約87.91億元，已創歷史年度新高，即便進入2026年後，1月合併營收仍高達7.88億元，年增率10.10%，又再次刷新歷史單月營收紀錄，為維持積極的成長動能，八方雲集集團透過既有主力商品穩定貢獻的基礎上，推出高價值新品來優化營收結構，將成為2026年拉升營運再突破的重要策略之一，全新「美國帶骨牛小排系列」已自3月2日起，於全台八方雲集與梁社漢排骨門市同步上市；八方雲集品牌「美國帶骨牛小排麵」每碗建議售價350元，梁社漢排骨品牌「美國帶骨牛小排飯」每份建議售價380元。

八方雲集推出「美國帶骨牛小排麵」，搭配濃郁湯頭與Q彈麵條。八方雲集／提供
八方雲集推出「美國帶骨牛小排麵」，搭配濃郁湯頭與Q彈麵條。八方雲集／提供

職人謝幕！台北「駄介」日籍主廚三月返鄉 餐廳轉型專注無菜單料理

甫獲《臺灣米其林指南2025》入選餐廳肯定、在台北高端餐飲圈與清酒愛好者心中佔有一席之地的「駄介」（Dasuke），近日無預警發布重大營運公告…

Brunello Cucinelli 2026秋冬系列 英式田園浪漫與精緻剪裁的交織

米蘭女裝周Brunello Cucinelli發表2026秋冬女裝系列，全數44套造型。靈感來自英國鄉野與薄霧氤氳的景緻，成為自然、記憶與當代視野共鳴的交響之地。本季主軸為柔美面料與工藝的交織、記憶與當代視野共鳴的交響，透過柔美面料將考究的工藝細節諸如蕾絲、印花與動物紋刺繡的融入，呈現精緻剪裁與田園浪漫的邂逅。

連續三屆到2030年 寶格麗將任威尼斯雙年展獨家合作夥伴

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）的記者會上正式宣布，將成為未來三屆（2026、2028、2030）獨家合作夥伴。在今年五月9日起至11月22日止於威尼斯登場的第61屆威尼斯雙年展中，寶格麗也將於為在拿破崙花園（Giardini della Biennale）Spazio Esedra的寶格麗展館（Bvlgari Pavilion）中，展出加拿大藝術家Lotus L. Kang特別為此此展出創作的全新大型作品，品牌也將參與由已故策展人科約庫厄（Koyo Kouoh）精心策劃的《In Minor Keys》主題展。

台灣排骨酥進軍國際 各式特色小吃登上日本食品展舞台

2026年日本東京國際食品展本月10日開展，雲林縣政府邀請10家業者組成雲林良品館參展，從生鮮食品到料理包、醬料等將進軍國際，尤其台灣特色小吃也是日本人最愛的排骨酥、滷肉飯將登上國際舞台，讓世界分享正港ㄟ台灣味。

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

