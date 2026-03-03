連續三屆到2030年 寶格麗將任威尼斯雙年展獨家合作夥伴
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）的記者會上正式宣布，將成為未來三屆（2026、2028、2030）獨家合作夥伴。在今年五月9日起至11月22日止於威尼斯登場的第61屆威尼斯雙年展中，寶格麗也將於為在拿破崙花園（Giardini della Biennale）Spazio Esedra的寶格麗展館（Bvlgari Pavilion）中，展出加拿大藝術家Lotus L. Kang特別為此此展出創作的全新大型作品，品牌也將參與由已故策展人科約庫厄（Koyo Kouoh）精心策劃的《In Minor Keys》主題展。
Lotus L. Kang的以層層交織、富含張力的空間創作聞名，穿梭於雕塑、攝影與場域特定裝置之間，經常運用流動且不穩定的媒材。藝術家擅長融合有機形態與結構性元素，透過帶有轉化與流動感的創作語言，為「承繼」、「無常」、「記憶」與「轉譯」等主題賦予詩意詮釋。Kang將特別為2026年雙年展的寶格麗展館量身打造一件全新裝置作品，延續她長期以來對時間作為多重性、非線性且具偶發性的探討，並以更為開闊的形式回應「生成」（becoming）這一命題。
寶格麗長期致力於歷史與文化遺產的保存與活化，並從中汲取靈感，孕育融合傳統智慧與當代創新的創作方向，從威尼斯總督宮黃金階梯（Scala d’Oro）的修復、聖伯多祿致命堂（San Pietro Martire）內保羅委羅內塞（Paolo Veronese） 畫作的保存，到羅馬著名地標西班牙台階（Spanish Steps）、卡拉卡拉浴場彩色馬賽克地磚，以及托洛尼亞典藏大理石雕塑的修復工程，皆體現品牌與歷史之間深厚而持續的連結。同時，寶格麗亦持續深化與當代藝術之間的交流，自 2024 年起透過寶格麗基金會（Fondazione Bvlgari）支持與 MAXXI 國立二十一世紀藝術博物館合作設立的 MAXXI Bvlgari Prize，並參與惠特尼雙年展（Whitney Biennial）。
