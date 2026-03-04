快訊

次世代的行動電源有譜？台灣團隊打造固態電池+Qi2認證全新用電體驗

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

行動電源普及的今日，雖然電池容量與充電速度不斷提升，但傳統鋰電池潛在的安全隱憂，卻始終是消費者的心頭大患 。市面上行動電源發燙、甚至起火的新聞屢見不鮮，如何挑選安全且高效的用電方案已成為熱門討論話題 。深耕台灣超過 26 年的品牌 Wephone，憑藉深厚的研發經驗，正式推出「Wephone 　Pocket+ 固態充」 。這款產品不僅挑戰市面最小體積，更透過導入固態電池技術與 Qi2 官方認證，宣告行動電源正式進入「次世代」安全領域 。

相較於台灣主流市場依舊是以傳統行動電源為大宗，「Pocket+ 固態充」最大的技術突破在於採用了固態電池科技 。傳統鋰電池在高溫或遭受外力衝擊時，極易發生「電池熱失控」風險，而固態電芯則展現出卓越的穩定性與可靠性，能有效降低意外發生的機率 。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

在無線充電方面，目前許多磁吸產品僅標榜「相容Qi2」，實際充電效率和磁吸精準度往往低落劣質，「Pocket+ 固態充」則是市場上少數真正通過 WPC Qi2 認證的行動電源，確保能提供穩定的最高 15W 無線快充 。透過 Qi2 的精準定位技術，搭配具備強勁吸力的 N52 磁鐵，更能有效避免因位置偏移導致的能源損耗或異常發熱，相較於一般磁吸電源，能提供更流暢且溫度穩定的充電過程 。

在安全規範上，「Pocket+ 固態充」不僅符合國家 BSMI 與 NCC 檢驗標準，更同時通過CCC中國強制性產品認證，且清楚標示瓦時(Wh)，可以攜帶上飛機以及符合中國境內航班搭乘規範，也採用高規格的防火外殼和8種安全保護機制，不僅對消費者來說在安全性上有感提升，更為台灣行動電源領域立下標竿。

這款兼具科技感與時尚美學的「Pocket+ 固態充」共推出 5 款質感配色，由有．設計團隊協助，於 2026 年 1 月 6 日10:30 在嘖嘖平台正式開啟募資，首波優惠最低56折起，讓重視用電安全的消費者，能夠用最划算的價格入手次世代行動電源科技，商品詳情請參考嘖嘖頁面與官方粉絲團查詢。

