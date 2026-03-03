台灣排骨酥進軍國際 各式特色小吃登上日本食品展舞台

2026年日本東京國際食品展本月10日開展，雲林縣政府邀請10家業者組成雲林良品館參展，從生鮮食品到料理包、醬料等將進軍國際，尤其台灣特色小吃也是日本人最愛的排骨酥、滷肉飯將登上國際舞台，讓世界分享正港ㄟ台灣味。

雲林縣府今天舉辦雲林農特產品拓銷日本行前記者會並展示參展產品。生產包裝排骨酥的執行長李依帆表示，去年也曾參加東京國際食品展，別具台灣風味的現煮排骨酥湯，符合日本人口味的湯品，征服不少人的味蕾，深受好評。

她說，為因應日本更多小家庭需求，今年特別推出小份量的商品，讓更多一般家庭有機會吃到道地的台灣排骨酥湯，相信可再創行銷佳績。

雲林縣長張麗善說，她將親自領軍赴日參展，今年推出強打品牌，包括滷獲你心冠軍滷肉飯肉燥包、李排骨酥、極品銀耳露、咕嘰咕嘰素拌醬、苦茶油、麻油、花生油、黑木耳露、雞肉鬆、香辣脆筍、酸菜調理包、有機文蛤隨身包、大和黑蜆隨身包、黑蜆味噌湯隨身杯、沖泡式蛋花湯隨身杯、寶寶滴雞精、樂活事典粥麋、寶寶粥等，主打方便、美味又健康。

她說，除了把台灣特色小吃進軍日本，斗南鎮農會優質白米、冷凍乾燥牛番茄果乾等農產，展現台灣糧倉雲林產品的多元與高品質，向世界行銷台灣正港品牌。期待此行不僅促銷產品，更能進一步與世界各國食品界交流，推動農產貿易的深度交流，爭取高額訂單。

農業處長魏勝德表示，這次參展包括虎尾農產生物科技生產合作社、元進莊、昇樺食品等10家參展廠商，不生產品質和技術已達世界級水準，希望透過東京食品展，進一步促成台日企業合作，創造高效益的農產經濟，帶回更多訂單，提升雲林農產國際競爭力。

雲林10家廠商本月10日赴日本參加東京國際食品展，許多外國人最愛的台灣特色小吃排骨酥、滷肉飯和薑母鴨也將登上國際舞台。圖／擷自李排骨官網

