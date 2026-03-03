這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

這一鍋餐飲指出，《本炙所》鎖定「高質感、低門檻」市場定位，均客單落在200至400元區間，其中主力198元個人套餐再加價百元即可升級多款肉品，形成高CP值組合，吸引周邊上班族與學生客層回流。公司強調，目前以高雄巨蛋店為首店，後續仍將持續物色新點、評估展店節奏，待營運模式更成熟後將逐步推進布局。

依據這一鍋餐飲集團統計，旗下共計六品牌、共達49家門市，其中「這一鍋」10家、「這一小鍋」18家、「燒肉同話」3家、「九初」16家、「韓啵」1家，最新加入的《本炙所》亦為首店。集團透過多品牌、多價格帶布局，持續擴大在火鍋、燒肉與新型態個人餐市場的覆蓋規模。

這一鍋餐飲表示，新品牌在高雄美食競爭最激烈的高雄巨蛋商圈，本炙所將「一個人也能坐在板前、看著職人展現刀工」的用餐模式切入市場，瞄準單人用餐、下班小酌、深夜覓食等多元生活場景，店鋪營業時段橫跨午餐、晚餐與深夜，營業至凌晨2點，期望補足高雄夜間燒肉市場的選擇缺口，成為兼具品質與便利性的深夜餐飲新選項。

品牌標準套餐最低198元起，內容包含：海苔藜麥羽釜飯＋旬味湯品＋季節沙拉＋風味漬物＋主食肉盤，且不收服務費，強調「吃得輕巧，也能吃得講究」。針對想提升份量的顧客，主打「＋100元多一盤肉」的彈性設計，只要398元即可享用大份量三層肉套餐組合，兼顧價格與飽足感，強化高CP值體驗。

除了標準套餐結構外，《本炙所》亦推出多款高話題加購主打，讓消費者依預算自由升級肉品層次，其中每日限量提供的「職人手切十五公分牛舌」為品牌特色主打之一，加購價298元。職人精修後，以幻切刀法將牛舌切製成厚度一致、不斷裂的15公分條狀，上桌後強火快烤，保留彈嫩口感與油脂香氣，顧客可依個人喜好分切小塊享用，兼具視覺張力與職人技藝。

另一款深受顧客喜愛的「鹿兒島 A5 板腱芯厚排」亦為人氣升級選項，加購價298元。嚴選日本鹿兒島A5和牛板腱部位，切製成奢侈1公分厚排狀，炙燒後表面金黃微焦、油花均勻綻放，肉味濃郁且帶自然甜味，呈現高級和牛應有的細緻口感。讓喜歡探索肉品風味的消費者，能以親民價格享受更專業、更具層次的燒肉選擇。

空間設計是《本炙所》另一大亮點，全店採吧檯式環狀座位配置，結合中島羽釜鍋台展示與板前備餐區現場切工，讓消費者在用餐過程中，能清楚看見料理長備料、切肉的每個細節。透過「看得見的製程」，傳遞日式職人料理的專注與節奏，營造不壓迫、卻富有臨場感的板前用餐體驗，也讓一個人吃燒肉不再尷尬，反而更自在。

品牌 IP「武士貓」同步於高雄首店登場，以「貓系療癒 × 豹系力量感」象徵「一人燒肉也能帥氣自在」的品牌態度。此外，本炙所板前燒肉特別邀請高人氣創作者「展榮展瑞」擔任品牌大使，合作拍攝劇情式短影音內容，預計於開幕期間陸續曝光。透過生活化情境與幽默風格，強化品牌於年輕族群與社群平台的討論度與觸及表現。

為呼應品牌「一人燒肉也能有儀式感」定位，3月期間推出多項限定活動，包括平日晚間 ASAHI 生啤買一送一優惠，強化「燒肉 × 生啤」深夜場景（未滿十八歲請勿飲酒）。3月6日至3月7日兩日限定「套餐買一送一」活動，以及3月整月Google評論禮，招待人氣餐點。透過限時與限量機制，帶動開幕首月來客動能與社群討論熱度。