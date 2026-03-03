快訊

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會 國會若不宣戰後果曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
梁社漢排骨推出「美國帶骨牛小排飯」，厚切牛小排搭配原盅精燉牛肉湯，升級主餐新選擇。八方雲集/提供
梁社漢排骨推出「美國帶骨牛小排飯」，厚切牛小排搭配原盅精燉牛肉湯，升級主餐新選擇。八方雲集/提供

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場；八方雲集集團第一季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

售價方面，這次兩款牛小排新品同樣定位為門市現行最高價商品，反映其食材等級與料理工序的提升。八方雲集推出的「美國帶骨牛小排麵」定價每碗350元；梁社漢排骨的「美國帶骨牛小排飯」則為每份380元，雙雙站上品牌價格帶頂端。

八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚表示，此次新品的開發，是希望讓消費者在熟悉的餐食日常場景中，感受到接近牛排館等級的中式料理價值，嚴選美國 USDA Choice 等級帶骨牛小排，該部位油花分布均勻、肉質細緻，兼具肉香與口感層次，是高端牛排料理中極具代表性的精華部位，能讓消費者有全新的驚喜感受。美國帶骨牛小排透過長時間慢火燉煮，使牛小排在入口時呈現自然骨肉分離、柔嫩細緻卻保有肉質紋理的結構感，層層釋放牛肉本身的香氣與風味深度，展現食材與工法的雙重價值。

設計在八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，分別以濃郁醬香與清爽原味呈現不同風味輪廓；而梁社漢排骨品牌則推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯，展現主餐型料理的完整體驗。雙品牌以「一麵一飯」的形式，依各自品牌定位切入不同消費情境，形成互補的高價值產品布局。

八方雲集集團表示，高價值主餐商品的推出，並非取代既有高頻次主力商品，而是在原有穩定來客基礎上，進一步拓展新的消費族群與用餐情境，相較於鍋貼、水餃與排骨飯等低涉入度且每日家常型餐食，本次「美國帶骨牛小排系列」以較高單價與明確價值定位切入，吸引著重精緻美味和區域便利性的消費者進店體驗，同時也為既有門市導入更多元的消費選擇。透過不同價格帶與產品屬性的組合布局，有助於擴大整體客群結構，並在不影響既有主力銷售的前提下，為門市客單價、來客數、來客結構與營收來源，創造新的成長空間。

綜觀近期八方雲集的財務表現方面，2025年全年合併營收約87.91億元，已創歷史年度新高，即便進入2026年後，1月合併營收仍高達7.88億元，年增率10.10%，又再次刷新歷史單月營收紀錄，為維持積極的成長動能，八方雲集集團透過既有主力商品穩定貢獻的基礎上，推出高價值新品來優化營收結構，將成為2026年拉升營運再突破的重要策略之一，全新「美國帶骨牛小排系列」已自3月2日起，於全台八方雲集與梁社漢排骨門市同步上市。

延伸閱讀

就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

7-ELEVEN 賣貨便吸近700萬賣家 生日慶免運券天天送

市場觀察室／早午餐市場 點燃創業熱點

饗賓春節檔期業績年增27% 旭集業績狂飆、真珠外帶年菜熱賣

相關新聞

這一鍋餐飲開新品牌「本炙所 板前燒肉」插旗個人燒肉市場

這一鍋餐飲集團跨足個人燒肉新戰場，全新品牌《本炙所 板前燒肉 MEAT SOLO》正式插旗高雄巨蛋商圈並於本月開幕。主打198元起的個人燒肉套餐、澳洲和牛肋眼加購最低98元起，以及八款日式靈感佐料自由搭配，以板前現烤的高質感體驗切入「一人即可享受的精緻燒肉」需求，成為集團布局多元化品牌線的最新拼圖。

八方雲集開賣牛排！雙品牌推「美國帶骨牛小排」創品牌史上最高單價

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集（2753）集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」，由八方雲集與梁社漢排骨雙品牌同步上市，首度以高單價、高規格美國牛小排食材切入高端排餐市場；八方雲集集團第一季的新品布局不僅是回應消費者對精緻料理的期待，也象徵品牌在長期經營的成熟市場中，進一步拓展價格帶與優化營收結構的策略創新。

2026新北春紛節21日登場 「回憶殺」當主題、MBTI市集超過百個攤商

「2026新北春紛節」3月21、22日將於新北大都會公園登場，今年以回憶殺為主軸，策展精心規畫三大主題展區及兩大春日體驗，讓每一位走進場域的參與者都能親自定義春天的美好，隨心填上自己的快樂答案。

台中連鎖美容店TrueViu沐薇無預警歇業…市府收200件消費申訴

台中連鎖美容品牌「TrueViu沐薇」（艾可特國際貿易有限公司）2月底無預警宣布歇業，由於該店有儲值制度，不少消費者還有未使用完的儲值金額，市府已經收到約200件消費爭議案件申訴。法制局表示，已通知業者本周說明，也建議信用卡消費者向發卡銀行申請爭議帳款。

就饗鐵板燒推3大「通緝飯」爆擊味蕾 商業午餐198元小資族最強救星

王品集團「就饗鐵板燒」3月打擊「飯罪」，即日起重磅推出三道超下飯「通緝飯」主餐：「爆醬起司和牛漢堡排」、「當紅辣子雞腿排」、「酸辣打拋和牛」，以濃郁起司、香辣酥脆與酸爽鹹香的味覺組合，挑戰最奢侈的下飯極限。同時，就饗更首度推出平日限定商業午餐198元起，高CP值瞄準小資族的胃。

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

搶攻年後旅遊商機，易遊網於3月4日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動以「1元商品」為最大亮點，限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等激省爆品，話題十足、勢必秒殺。此外，活動期間透過APP下單不限金額，還有機會抽中「用1元幫你買單」的超狂大獎；全站單筆消費滿萬元，還可再抽DJI OSMO Pocket 3旅遊攝影神器，多重優惠與驚喜獎項齊發，從秒殺銅板價到高額折扣全面涵蓋，新年度的旅遊計畫可趁此促銷時機提前佈局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。