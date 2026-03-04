咒術粉快衝！咒術 0 展祭出三月壽星限定福利，驚喜加贈乙骨憂太、熊貓原畫明信片特典

人氣動漫鉅作「咒術迴戰」熱潮持續攀升！隨著動畫第三季「死滅迴游前篇」正式開播，由知名動畫公司 MAPPA 操刀的高水準製作再次驚豔粉絲們，流暢的動作與鏡頭運鏡，被粉絲盛讚「火力全開」。正當這波咒術浪潮席捲全台之際，由聯合數位文創主辦的「咒術迴戰展 劇場版咒術迴戰 0 篇」也正於台北松菸熱烈展出中，展覽不僅延續了作品的熱血與感動，更邀請粉絲在追新番的同時，重返一切故事的起點、深度感受「咒術迴戰」作品的魅力。

2022年在台上映、創下2.3億驚人票房的「劇場版 咒術迴戰0篇」，以第三季關鍵角色「乙骨憂太」為主角，講述一段關於愛與詛咒的故事。本次展覽完整收錄「劇場版 咒術迴戰0篇」之原畫、手稿及角色設定資料，細膩呈現 MAPPA筆下流動的線條美感與分鏡張力；此外，現場還原多件實體咒具、咒物，並打造震撼人心的沉浸式名場面「百鬼夜行」，更加碼動畫第一、第二季的豐富內容。

而3月份迎來的是人氣角色乙骨憂太、熊貓生日，主辦單位聯合數位文創為慶祝角色生日，於現場推出限定活動，三月份生日的民眾於現場票亭購票、並出示身分證件，即加贈「熊貓或乙骨憂太原畫特典明信片」乙張！（數量有限，送完為止，每張身分證件限本人贈送乙次），更多詳情請見「咒術迴戰展 劇場版咒術迴戰0篇 」