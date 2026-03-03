台南善化草莓季周六登場 6家草莓園推8折限時優惠

台南善化是南台灣最大草莓產地，目前進入主要產期，6家草莓園配合地方將登場「草莓季」活動，價格也較去年12月甫上市每斤約700至800元高峰，優惠至360元左右，適合闔家出遊採草莓。

善化地區草莓園多集中於台1線省道路段，產期為約入冬至隔年清明節前，農業局與善化區公所多年來辦理草莓產業文化活動打出知名度。

善化區公所與農業局今天在善化大安草莓園辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，為7日將在善化啤酒廠活動暖身。

善化區公所今年攜手晴空、晴光、溫馨、美裕、南科及大安等6家在地草莓園，自3月7日起至4月5日止共同推出為期1個月草莓季活動，活動期間入園採果全面享8折優惠。

台南市長黃偉哲、市議會副議長林志展、農業局長李芳林、善化區長譚乃澄、善化農會總幹事楊耿榮、市議員李文俊、李偉智等人出席記者會。

李芳林表示，善化為北回歸線以南少數成功栽種草莓產地，年產量約16公噸，栽種面積約1.6公頃，占南市約5成，也是南部最大產區。

黃偉哲說，草莓最適合生長溫度為18至22度，今年因氣候影響產季略為延後，但也因為熟成較慢，果實品質更加細緻香甜，自1月下旬起已陸續進入盛產階段，目前品質與甜度俱佳，正是品嘗與採果最佳時機。

「現在來最划算。」善化美裕草莓園說，去年11月甫上市每台斤達700至800元，隨著產量日增價格逐漸滑落，這次配合草莓季活動，每台斤僅360元，適合闔家出遊來採草莓。

善化區公所指出，今年「莓好生活節」活動7日開幕當天邀請YOYO家族同樂，「莓好饕客」特色市集集結近80攤品牌商參與；「莓好寶藏」尋寶集章任務限量300份金屬徽章；闖關成功可獲得在地插畫家湯士賢設計的草莓園壓克力立牌（限量500份）。

現場還規畫「莓好浪漫」DIY、拍貼機體驗，並限量發放草莓啤酒與善化區農會贊助草莓冰淇淋，讓民眾一次滿足味蕾與拍照樂趣。

活動期間亦提供接駁專車往返善化車站、啤酒廠及各草莓園區，並鼓勵民眾多加利用YouBike騎乘。更多活動詳情請至「臺南市善化區公所」臉書粉絲專頁查詢(https://reurl.cc/6EjpYr)。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

善化區公所與台南市政府農業局今天辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，現場豔紅的大草莓誘人。記者謝進盛／翻攝

善化區公所與農業局今天在善化大安草莓園辦理2026善化草莓季「莓好生活節」記者會，為活動暖身。